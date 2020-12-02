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Россия затевает серьезную провокацию, и "угрожающий правосек на Закарпатье" - один из сюжетов, - журналист. ФОТО

Использование сюжетов с "нацистами и угрозами от них" является излюбленной тактикой информационной войны РФ против Украины.

Об этом пишет журналист Алексей Копытько, передает Цензор.НЕТ.

Упоминая ролик с угрожающим венграм Закарпатья "правосеком", который вчера с провокационными заголовками опубликовали ряд провенгерских закарпатских СМИ, Копытько отмечает, что подобная риторика для членов "Правого сектора" не характерна.

"Зато она весьма характерна для наших запоребриковых мышебратьев. Как и нездоровая тяга к съёмкам постановочных сюжетов в липовых локациях (например, россияне смастерили несколько роликов о якобы протестах на предприятиях Харькова, Киева, Запорожья и др. областей с требованиями "восстановить экономические связи"; эти грубые поделки быстро разоблачили). Скорее всего и "Берегово" снимали где-нибудь на территории ОРДЛО", - пишет Копытько, напоминая, что "предыдущие атаки "украинских националистов" против венгров оказались полнейшей липой с явным российским душком".

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Копытько также отмечает два других случая за последнее время, которые наталкивают на мысль о подготовке "серьезной провокации".

Речь идет о получении 26 ноября Духовным управлением мусульман Украины "УММА" фейкового письма от якобы сумского отделения Нацкорпуса с "коллажем дичайшего качества с таким же диковатым текстом, из которого должно следовать, что украинские националисты угрожают мусульманам".

"Явная цель этого бреда - создать поток сообщений "в Украине тоже какие-то радикалы хотят кому-то отрезать голову и как-то замешаны исламисты". Кто, кому и что собирается отрезать - для инициаторов неважно, важен белый шум", - подчеркивает журналист.

Россия затевает серьезную провокацию, и угрожающий правосек на Закарпатье - один из сюжетов, - журналист 01

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Третьим сюжетом, пишет Копытько, является то, что "подконтрольные российскому ГРУ медиа и спикеры уже дней десять гонят информационную волну на тему "после Карабаха националисты или турки заставят Зеленского атаковать Донбасс ". Уже и сроки названы - атака на ОРДЛО якобы будет подготовлена к началу февраля. Такого градуса истерии не было уже давно. Беспрерывно льётся контент о переброске украинских войск, о десятках эшелонах с танками, о стаях байрактаров и т.д."

Россия затевает серьезную провокацию, и угрожающий правосек на Закарпатье - один из сюжетов, - журналист 02

По мнению журналиста, "весь этот трэш свидетельствует о том, что готовится какая-то серьёзная провокация. Для этого инфополе накачивается вбросами о "нацистах"".

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Причиной этого, отмечает Копытько, является то, что России так и не удалось добиться капитуляции Украины и снять санкции.

"Наоборот. За это время было неоднократно проявлено, что Кремль не хочет мира, и никакие отговорки уже не работают. При этом Москва не сумела добиться реванша политическим путём - местные выборы пророссийские силы не выиграли. А установившееся на Донбассе относительное перемирие работает против т.н. "ЛДНР"... Поэтому будут раскачивать", - резюмирует он.

Венгрия (1945) провокация (1460) россия (95502) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+21
Вот и вся гнилая суть Зеленой власти в Украине. Вместо того, чтобы привести в "чувство" провенгерские закарптаские СМИ, ДБР устраивает обыски на канале "Прямий". Вместо того, чтобы сажать сепаров, преследуют волонтеров и ветеранов АТО
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02.12.2020 10:54
+14
Тут все зрозуміло. Закарпаття - вотчина Медведчука, який є кумом йухла, а той, в свою чергу є другом всіх "********".
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02.12.2020 10:55
+13
https://society.znaj.ua/354837-z-sichnya-v-ukrajini-obslugovuvatimut-lishe-derzhavnoyu-movoyu-shcho-robiti-koli-vashi-prava-porushuyut?utm_source=iua З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів - українська! Відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був - обслуговування має бути українською. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.
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02.12.2020 11:06
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Об этом пишет журналист Алексей Копытько

А он чей , этот журналист ? Из чьих рук кормится ?
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02.12.2020 10:52 Ответить
О, за наїзд на кацапів зебіл Куприк вирішив наїхати на журналіста.
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02.12.2020 11:05 Ответить
Та не ... Хотел только узнать , хто ему в миску похлебку наливает
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02.12.2020 11:13 Ответить
Ты давай жри говно с лопаты, узнать он хотел...
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02.12.2020 11:19 Ответить
Шо , неужели журналист Святым Духом питается , а ?
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02.12.2020 11:22 Ответить
А ти ,чиє лайно сьорбаєшь ???)))
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02.12.2020 11:29 Ответить
Я вже 368 раз казав , шо заробляю собi на пригоженский стекломой . Не чув , чи шо ?
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02.12.2020 11:33 Ответить
Смачного!!))
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02.12.2020 11:38 Ответить
Дяка
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02.12.2020 11:39 Ответить
Їжте ,не обляпайтесь !!))
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02.12.2020 11:40 Ответить
думаю все прекрасно понимаю что НАСТОЯЩИЕ ПАТРИОТЫ УКРАИНЫ ЗВЕЗДЕТЬ в открытом эфире про угрозы не будут...а тихо... чтобы из статистики полиции не выпадало бытовые преступления... ДТП отравление грибами... вяленой рыбой ботулизм... там всякий дизентерия просто гриппозно крупозная пневномия..
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02.12.2020 11:47 Ответить
Любопытной ВАРВАРЕ нос оторвали)))))))ХЕХ... ВАРВАРА = барбара= раба(божья, от гундяевского сатаната)
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02.12.2020 11:42 Ответить
і з зелених.
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02.12.2020 11:20 Ответить
Вот и вся гнилая суть Зеленой власти в Украине. Вместо того, чтобы привести в "чувство" провенгерские закарптаские СМИ, ДБР устраивает обыски на канале "Прямий". Вместо того, чтобы сажать сепаров, преследуют волонтеров и ветеранов АТО
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02.12.2020 10:54 Ответить
Тут все зрозуміло. Закарпаття - вотчина Медведчука, який є кумом йухла, а той, в свою чергу є другом всіх "********".
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02.12.2020 10:55 Ответить
Нехай домбаси трусяться і гавкають. В лютому до них прийдуть бандери.
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02.12.2020 10:55 Ответить
приблизно 23 ))) ну щоби красномовніше було )))
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02.12.2020 11:07 Ответить
О четвертій годині ранку
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02.12.2020 12:50 Ответить
е ні... не плутайте нам аналогії!
(о 4 ранку то з іншої історії)
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02.12.2020 12:56 Ответить
Такими деверсіями вороги роблять провокації для дескредитації українців і ще й змушують нас оправдовуватися і придушують волю до самозахисту. Працюють системно. А в нас дураків та зрадників хватає.
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02.12.2020 10:57 Ответить
Зелена пліснява торує шлях зажопінцям до влади в Україні!!! Шлях до руйнаціі суверенної ,соборної України !!))
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02.12.2020 10:59 Ответить
https://society.znaj.ua/354837-z-sichnya-v-ukrajini-obslugovuvatimut-lishe-derzhavnoyu-movoyu-shcho-robiti-koli-vashi-prava-porushuyut?utm_source=iua З 16 січня 2021 року мова обслуговування споживачів - українська! Відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов'язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари і послуги державною мовою. У супермаркеті та в інтернет-магазині, у кав'ярні, банку, на АЗС, в аптеці чи бібліотеці, де б ти не був - обслуговування має бути українською. Лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою.
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02.12.2020 11:06 Ответить
запізнились на 30 -ть років...
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02.12.2020 11:07 Ответить
Краще пізніше ,ніж ніколи !!)))
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02.12.2020 11:23 Ответить
давно пора
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02.12.2020 11:20 Ответить
Наполеглева ,часом жорстока,асиміляція українців московитами триває понад 360 років !!!
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02.12.2020 11:25 Ответить
питання в іншому - а чи потрібно сьогодні "відвойовувати" вже те що відмерло....- положивши при цьому десятки тисяч- можливо і більше Патріотів та Молоді України ...- в імя чого...
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02.12.2020 11:06 Ответить
клише кдб
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02.12.2020 11:10 Ответить
Параллельно к вышесказанному в Харькове начались разнузданные антисемитские провокации под телекамеру с прицелом на ответную реакцию Израиля.И она будет не в пользу Украины..Журналист правильно поднял .Складывается пазлы прямого управления всеми этими акциями из кремля.,как и всевозможными,, майданчиками"
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02.12.2020 11:11 Ответить
https://interfax.com.ua/news/general/637093.html Евреи стремительно покидают Европу, и если ситуация не изменится, через 30 лет на континенте может не остаться ни одного еврея, заявил глава Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор.
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02.12.2020 11:14 Ответить
це гарно чи погано
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02.12.2020 11:15 Ответить
Надо брать пример с Европы, если мы туда идём. Или уже не идём?
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02.12.2020 11:19 Ответить
в сенсі? вичавлювати обрізів?
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02.12.2020 11:23 Ответить
Щось жопою відчувають..... Жареним знову запахло...
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02.12.2020 11:21 Ответить
Ой, да не делайте тёте Саре нервы! Одесса не резиновая.
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02.12.2020 11:40 Ответить
где? поподробней
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02.12.2020 11:14 Ответить
А чому не державною мовою ?
Незрозуміло з якої країни той зеленкуватий журналіст.
Питання - а депутатів, які співали гімн угорщини, теж рашка підкинула ?
Я вважаю, що не треба шукати винних - це недопрацювання нікчемної аморфної влади та СБУ.
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02.12.2020 11:19 Ответить
Спочатку українці мают "вбити" ,знищити москаля в собі !!!)))
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02.12.2020 11:28 Ответить
Должен напомнить,Орбан взасос с ордой ,поэтому сценарий заранее расписан.Но в отличие от орды Венгрия -член НАТО ,а там все решения принимаются консенсусом.Поэтому Угорщина -ещё тот ,,партнер".Но с ней разберутся и разбираются и НАТО и ЕС.Для нас угорцы -проблема на сотом месте.Скоро мы все будем в ЕС..И надо требовать,чтобы Угорщина нам помогала во вступлении.Тогда и нашим угорцам станет легче.Румыния же находит консенсус?
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02.12.2020 11:30 Ответить
За слабкої влади найменша проблема обернеться глобальною кризою.
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02.12.2020 11:46 Ответить
Напротив стекляшки в АВЭК Плаза.
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02.12.2020 11:20 Ответить
видос?
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02.12.2020 11:26 Ответить
Лень искать,да и не настолько я продвинутый.Вчера на Харьковских телеграм каналах прошло огненное шоу ,,Фрайкора"в АВЭК плаза.
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02.12.2020 11:38 Ответить
Раша размещает на Курилах ПРК "С-300". Почему молчит Зеленский?
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02.12.2020 11:23 Ответить
японские евреи не дали команду
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02.12.2020 11:28 Ответить
Они на Курилах скоро съедят свои ботинки,как Зиганшин.США не зря зашли в Залив Петра Великого.Первыми падут Владивосток и Камчатка,а не Кёнигсберг,к Вашему сведению.Они ближе к США..
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02.12.2020 11:35 Ответить
Всі ці "білі шуми" про прийдешні провокації від кацапів і підкацапників повинні підігнати зе!лену владу до мобілізації всих сил в Україні, які можуть протистояти цим шумам. Військо повинно бути напоготові з повним БК, СМІ повинні на упередження розганяти хвилю про провокації, а сама ялова влада повинна визначитись з приоритетами і напрямками.
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02.12.2020 11:25 Ответить
Зелені маріонетки ,це ляльки з ганчір"я,не здатні на самостійні дії ,вони лише виконуют волю кремлівських ляльководів !!!)))
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02.12.2020 11:36 Ответить
пане, от ви сказонув, так сказонув ... З якого ганчiр`я... Ви з них так i ладнi зробити вельми мягкую игрушку... З патика, пане , з патика... Бо ляща по макiтрi випиши, та макiтра гуде патиком ще з пiв години... бо пуста... чого тiльки варте вiд того дзвону, мовляв, интеллекуальный локдаун - ЗЕпанове на рiвнi напiвсвiдомостi себе спiвiдносять до дебiлiв, у котрих iнтеллект , у даному випадку, вимкнений.
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02.12.2020 11:57 Ответить
Смердючого,зассяного ганчір"я !!)))
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02.12.2020 12:08 Ответить
приймаеться...
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02.12.2020 12:58 Ответить
Нажаль, ви праві.
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02.12.2020 12:10 Ответить
Це всерівно, що вимагати від імпотента здійснити статевий акт. Вибачте за таке порівняння, але інше на думку не спадає.
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02.12.2020 11:44 Ответить
Кажуть, у світі немає нічого неможливого.
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02.12.2020 12:09 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25958979.html Люблю такі історії
Йожеф Сайер, головний гомофоб партії Орбана, який особисто лобіював згадку в Конституції про "Угорщина має захищати інститут подружжя як союз чоловіка та жінки", минулого тижня був затриманий брюссельською поліцією... під час груповухи в одному з гей-клубів.
Росія затіває серйозну провокацію, і "правосек, який погрожує, на Закарпатті" - один із сюжетів, - журналіст - Цензор.НЕТ 9

Свою несподівану відставку два дні тому Сайер - євродепутат з 16-річним стажем, - аргументутвав тим, що "духовно втомився". OK, boomer.

Я ситуацією не здивована взагалі. Приблизно так собі й уявляю життя усіх особливо горливих захисників "традиційних цінностей" та катів ЛГБТ-спільноти. Ніяку несвятість шлюбу вони захищають, тільки свої комплекси. Прикривають власні фантазії агресією.

Тільки чуєш про "захист традиційної родини" - одразу уявляй престарілого чувака зі страпоном на закритій вечірці. It's life.
https://www.facebook.com/olena.babakova/posts/10225963964111606 Olena Babakova
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02.12.2020 11:35 Ответить
кіпа йому личить
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02.12.2020 11:44 Ответить
Так ****** же, сер.
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02.12.2020 11:47 Ответить
Хіпстер попався ще й з пігулкою екстазі у кишені. Про яку сказав, що не знає звідки вона взялася.
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02.12.2020 12:16 Ответить
Институт ядерных исследований из России оказался владельцем недр, разрабатываемых "Артемсолью". https://www.ukrrudprom.com/news/
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02.12.2020 11:49 Ответить
верховна рада має скасувати власність окупантів
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02.12.2020 11:58 Ответить
Та це не фотодоказ, а фотожаба.
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02.12.2020 12:19 Ответить
"Оба ролика, - и с "правосеком", и с дебипами зачем-то решившими спеть гимн Венгрии, снимались одним режисером."
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02.12.2020 12:29 Ответить
 
 