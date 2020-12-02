Россия затевает серьезную провокацию, и "угрожающий правосек на Закарпатье" - один из сюжетов, - журналист. ФОТО
Использование сюжетов с "нацистами и угрозами от них" является излюбленной тактикой информационной войны РФ против Украины.
Об этом пишет журналист Алексей Копытько, передает Цензор.НЕТ.
Упоминая ролик с угрожающим венграм Закарпатья "правосеком", который вчера с провокационными заголовками опубликовали ряд провенгерских закарпатских СМИ, Копытько отмечает, что подобная риторика для членов "Правого сектора" не характерна.
"Зато она весьма характерна для наших запоребриковых мышебратьев. Как и нездоровая тяга к съёмкам постановочных сюжетов в липовых локациях (например, россияне смастерили несколько роликов о якобы протестах на предприятиях Харькова, Киева, Запорожья и др. областей с требованиями "восстановить экономические связи"; эти грубые поделки быстро разоблачили). Скорее всего и "Берегово" снимали где-нибудь на территории ОРДЛО", - пишет Копытько, напоминая, что "предыдущие атаки "украинских националистов" против венгров оказались полнейшей липой с явным российским душком".
Копытько также отмечает два других случая за последнее время, которые наталкивают на мысль о подготовке "серьезной провокации".
Речь идет о получении 26 ноября Духовным управлением мусульман Украины "УММА" фейкового письма от якобы сумского отделения Нацкорпуса с "коллажем дичайшего качества с таким же диковатым текстом, из которого должно следовать, что украинские националисты угрожают мусульманам".
"Явная цель этого бреда - создать поток сообщений "в Украине тоже какие-то радикалы хотят кому-то отрезать голову и как-то замешаны исламисты". Кто, кому и что собирается отрезать - для инициаторов неважно, важен белый шум", - подчеркивает журналист.
Третьим сюжетом, пишет Копытько, является то, что "подконтрольные российскому ГРУ медиа и спикеры уже дней десять гонят информационную волну на тему "после Карабаха националисты или турки заставят Зеленского атаковать Донбасс ". Уже и сроки названы - атака на ОРДЛО якобы будет подготовлена к началу февраля. Такого градуса истерии не было уже давно. Беспрерывно льётся контент о переброске украинских войск, о десятках эшелонах с танками, о стаях байрактаров и т.д."
По мнению журналиста, "весь этот трэш свидетельствует о том, что готовится какая-то серьёзная провокация. Для этого инфополе накачивается вбросами о "нацистах"".
Причиной этого, отмечает Копытько, является то, что России так и не удалось добиться капитуляции Украины и снять санкции.
"Наоборот. За это время было неоднократно проявлено, что Кремль не хочет мира, и никакие отговорки уже не работают. При этом Москва не сумела добиться реванша политическим путём - местные выборы пророссийские силы не выиграли. А установившееся на Донбассе относительное перемирие работает против т.н. "ЛДНР"... Поэтому будут раскачивать", - резюмирует он.
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А он чей , этот журналист ? Из чьих рук кормится ?
(о 4 ранку то з іншої історії)
Незрозуміло з якої країни той зеленкуватий журналіст.
Питання - а депутатів, які співали гімн угорщини, теж рашка підкинула ?
Я вважаю, що не треба шукати винних - це недопрацювання нікчемної аморфної влади та СБУ.
Йожеф Сайер, головний гомофоб партії Орбана, який особисто лобіював згадку в Конституції про "Угорщина має захищати інститут подружжя як союз чоловіка та жінки", минулого тижня був затриманий брюссельською поліцією... під час груповухи в одному з гей-клубів.
Свою несподівану відставку два дні тому Сайер - євродепутат з 16-річним стажем, - аргументутвав тим, що "духовно втомився". OK, boomer.
Я ситуацією не здивована взагалі. Приблизно так собі й уявляю життя усіх особливо горливих захисників "традиційних цінностей" та катів ЛГБТ-спільноти. Ніяку несвятість шлюбу вони захищають, тільки свої комплекси. Прикривають власні фантазії агресією.
Тільки чуєш про "захист традиційної родини" - одразу уявляй престарілого чувака зі страпоном на закритій вечірці. It's life.
https://www.facebook.com/olena.babakova/posts/10225963964111606 Olena Babakova