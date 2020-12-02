В Закарпатской области задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 2 декабря в Закарпатской области сотрудники Госпогранслужбы совместно с сотрудниками СБУ задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы

"Противоправные элементы, которые не желают отказываться от привычной для них "трудовой деятельности", изыскивают новые способы перемещения табачных изделий за границу, среди которых - использование летательных аппаратов. Один из них обнаружили и изъяли у контрабандистов сегодня ночью военнослужащие главного оперативно-розыскного отдела и мобильного подразделения Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ. Проведение мероприятий произошло под процессуальным руководством прокуратуры в Закарпатской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дельтаплан контрабандистов задержали сразу после приземления неподалеку от населенного пункта Ильница Иршавского района Закарпатской области в ходе реализации оперативной информации. Также правоохранители задержали двух пилотов, управлявших дельтапланом. Кроме того, при осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли приборы навигации с проложенными маршрутами, радиостанции, флэш-носители, планшет и устройства, используемые при посадке летательного аппарата.

В настоящее время уже известно, что задержанные граждане неоднократно осушествляли незаконное перемещение табачных изделий в Румынию. Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 334 УК Украины "Нарушение правил международных полетов", направлено уведомление в Главное управление СБУ в Закарпатской области.

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Летательный аппарат у контрабандистов изъят и доставлен в Мукачевский пограничный отряд. Следственные мероприятия продолжаются.













Фото: сайт Госпогранслужбы