РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10258 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
4 589 16

В Закарпатской области задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 2 декабря в Закарпатской области сотрудники Госпогранслужбы совместно с сотрудниками СБУ задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы

"Противоправные элементы, которые не желают отказываться от привычной для них "трудовой деятельности", изыскивают новые способы перемещения табачных изделий за границу, среди которых - использование летательных аппаратов. Один из них обнаружили и изъяли у контрабандистов сегодня ночью военнослужащие главного оперативно-розыскного отдела и мобильного подразделения Мукачевского пограничного отряда совместно с сотрудниками СБУ. Проведение мероприятий произошло под процессуальным руководством прокуратуры в Закарпатской области", - сказано в сообщении.

Отмечается, что дельтаплан контрабандистов задержали сразу после приземления неподалеку от населенного пункта Ильница Иршавского района Закарпатской области в ходе реализации оперативной информации. Также правоохранители задержали двух пилотов, управлявших дельтапланом. Кроме того, при осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли приборы навигации с проложенными маршрутами, радиостанции, флэш-носители, планшет и устройства, используемые при посадке летательного аппарата.

В Закарпатской области задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане, - Госпогранслужба 01

В настоящее время уже известно, что задержанные граждане неоднократно осушествляли незаконное перемещение табачных изделий в Румынию. Об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 334 УК Украины "Нарушение правил международных полетов", направлено уведомление в Главное управление СБУ в Закарпатской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Партия контрабанды на 9 млн грн задержана на границе с РФ: изъяты тесты на коронавирус, элитные часы и духи, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Летательный аппарат у контрабандистов изъят и доставлен в Мукачевский пограничный отряд. Следственные мероприятия продолжаются.

В Закарпатской области задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане, - Госпогранслужба 02
В Закарпатской области задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане, - Госпогранслужба 03
В Закарпатской области задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане, - Госпогранслужба 04
В Закарпатской области задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане, - Госпогранслужба 05
В Закарпатской области задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане, - Госпогранслужба 06
В Закарпатской области задержали двух контрабандистов на мотодельтаплане, - Госпогранслужба 07
Фото: сайт Госпогранслужбы

Госпогранслужба (6421) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) силовики (2798)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
На жаль, при діючій владі напрямок саме той...
показать весь комментарий
02.12.2020 11:14
+3
Інженерна думка у хлопців працює чітко...
показать весь комментарий
02.12.2020 11:08
+2
Тільки не в тому напрямку......
показать весь комментарий
02.12.2020 11:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Інженерна думка у хлопців працює чітко...
показать весь комментарий
02.12.2020 11:08 Ответить
Тільки не в тому напрямку......
показать весь комментарий
02.12.2020 11:10 Ответить
На жаль, при діючій владі напрямок саме той...
показать весь комментарий
02.12.2020 11:14 Ответить
отакі в перервах між польотами можуть і відосіки під дорожним знаком берегово записувати...
зараз відосіки можуть записувати всі, не тільки президент, який боїться наживо зі своїм виборцем спілкуватись
показать весь комментарий
02.12.2020 11:33 Ответить
Думаете при других по другому было? )))
показать весь комментарий
02.12.2020 11:34 Ответить
а при других меньше бюджет деребанили? или больше ДОСТОЙНОЙ работы было в областях или селах?
при ком из брауни бОльшая часть граждан могла ОФИЦИАЛЬНО работать и жить ДОСТОЙНО?
показать весь комментарий
02.12.2020 11:36 Ответить
При усіх діючих владах.
Хлопці будують "будки". В чому проблема? Чи ви, особисто, всі податки і збори сплатили?
Чи ви не користувались (не користуєтесь) службовим положенням?
От з цього все й починається.
показать весь комментарий
02.12.2020 13:36 Ответить
впізнаю... - це я їм двигун від сузукі свіфт для мотодельтоплана продав...
показать весь комментарий
02.12.2020 11:18 Ответить
не заважайте людям працювати - тим більше вони імпортери ...
показать весь комментарий
02.12.2020 11:13 Ответить
Меж нами памяти туман,
Ты как во сне, .
Наверное, только дельтаплан
Поможет мне, поможет мне.
Наивно это и смешно,
Но так легко моим плечам.
Уже зовет меня в полет
Мой дельтаплан, мой дельтаплан
показать весь комментарий
02.12.2020 11:16 Ответить
Які талановиті і працьовиті!
показать весь комментарий
02.12.2020 11:26 Ответить
Наивно это и смешно но так лехко.. моим плечам..
показать весь комментарий
02.12.2020 11:33 Ответить
Романтики ептыть..
показать весь комментарий
02.12.2020 11:34 Ответить
такими темпами пора скидывать зигар с околоземной орбиты..
показать весь комментарий
02.12.2020 11:36 Ответить
На фронт их надо. Там такая смекалка на вес золота.
показать весь комментарий
02.12.2020 11:36 Ответить
Та хай вивозять ту отруту, чого поичепилися... а ... забув... долю хочуть.
Бусом за 200-300€ можно вивезти що завгодно, треба просто знати людину потрібну. Завжди було й при янєлоху нікуди не поділось. Летають щоб Румунський кордон обійти.
показать весь комментарий
02.12.2020 15:37 Ответить
 
 