Патрульные полицейские задержали в одном из ТЦ Киева женщину, публично нюхавшую наркотики. ФОТОрепортаж

В Киеве во вторник вечером патрульные полицейские приехали на вызов о драке в торговом центре на ул. Декабристов, однако вместо этого задержали женщину, публично употреблявшую наркотики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Facebook.

"Оказалось, стороны самостоятельно уладили конфликт, поэтому патрульные как раз собирались выходить из помещения, когда их внимание привлекла женщина. Гражданка сидела за столиком и, несмотря на присутствие других людей, нюхала со столика белый порошок", - сказано в сообщении.

У женщины также был с собой пакетик с таким же белым веществом. "На вопрос инспекторов гражданка подтвердила, что употребляет наркотик", - рассказали в ведомстве.

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