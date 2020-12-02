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Патрульные полицейские задержали в одном из ТЦ Киева женщину, публично нюхавшую наркотики. ФОТОрепортаж

В Киеве во вторник вечером патрульные полицейские приехали на вызов о драке в торговом центре на ул. Декабристов, однако вместо этого задержали женщину, публично употреблявшую наркотики.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Киева в Facebook.

"Оказалось, стороны самостоятельно уладили конфликт, поэтому патрульные как раз собирались выходить из помещения, когда их внимание привлекла женщина. Гражданка сидела за столиком и, несмотря на присутствие других людей, нюхала со столика белый порошок", - сказано в сообщении.

У женщины также был с собой пакетик с таким же белым веществом. "На вопрос инспекторов гражданка подтвердила, что употребляет наркотик", - рассказали в ведомстве.

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Патрульные задержали женщину и вызвали на место следственно-оперативную группу Дарницкого управления полиции

Патрульные полицейские задержали в одном из ТЦ Киева женщину, публично нюхавшую наркотики 01
Патрульные полицейские задержали в одном из ТЦ Киева женщину, публично нюхавшую наркотики 02
Патрульные полицейские задержали в одном из ТЦ Киева женщину, публично нюхавшую наркотики 03
Патрульные полицейские задержали в одном из ТЦ Киева женщину, публично нюхавшую наркотики 04

Киев (25516) наркотики (2144) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+20
презику можна а чё ей нельзя?
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02.12.2020 11:43
+18
наверно, это внештатный советник Ермака.. судя по размеру дозы, точно внештатный..
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02.12.2020 11:40
+12
Ленка? ))))))
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02.12.2020 11:45
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От вже ж покидьки! МАЙО тело, майо дело!!!!
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02.12.2020 11:29 Ответить
Вона проходила тренінг до Офісу ПреЗЕдента!
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02.12.2020 12:39 Ответить
Дура, не поделилась счастьем с ментами авакова.
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02.12.2020 11:29 Ответить
С Бубочкой твоим не поделилась!
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02.12.2020 12:37 Ответить
Что, ментяра, не нравится? Можешь и зебобику заодно лизнуть. Или, так уважаемому тобой бубочке, ты же его так почитаешь, что пишешь с заглавной буквы.
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02.12.2020 16:10 Ответить
То экспресс анализ на коронавирус.
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02.12.2020 11:31 Ответить
-Герой романа предпочел миленькой Наташке («высокая грудь, зеленые глаза и крепкая линия бедер») преступную кокаинистку Эсмеральду («плоская грудь, хищные зубы и горловой тембр голоса»). (с)
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02.12.2020 12:50 Ответить
А что, уже и употреблять нельзя? Мусора не люди. (С)
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02.12.2020 11:36 Ответить
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02.12.2020 11:36 Ответить
тема драки в торговом центре не раскрыта...как и сисек..
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02.12.2020 11:40 Ответить
публічно можна курити коноплі...з лікувальною метою, звичайно...
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02.12.2020 11:38 Ответить
наверно, это внештатный советник Ермака.. судя по размеру дозы, точно внештатный..
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02.12.2020 11:40 Ответить
то ********** поделился с выборцами
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02.12.2020 12:03 Ответить
Чумачєча тітка пригортала до себе увагу. Звідки б ця зубожіла взяла гроші на кокс, лише подивіться на неї. Скоріше за все там у пакетику дитяче харчування або цукрова пудра.
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02.12.2020 12:33 Ответить
презику можна а чё ей нельзя?
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02.12.2020 11:43 Ответить
Ленка? ))))))
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02.12.2020 11:45 Ответить
Та ніби схожа на "Мері Поппінс", жовтий зонтик повинен там бути.
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02.12.2020 11:54 Ответить
Надька?
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02.12.2020 11:59 Ответить
у Надьки на шее висел гранатомёт и танковая мина на спине хаха
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02.12.2020 12:04 Ответить
Комусь можна, а їй що, не можна? Яке ж гендерне насильство, ще й відосик зняли!
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02.12.2020 11:52 Ответить
А если кто-то будет нюхать со стола стиральный порошок - его тоже заметут ?
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02.12.2020 11:59 Ответить
Да. И волшебным образом в мусарне он превратится в высококачественный кокаин.
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02.12.2020 12:01 Ответить
Вот и будущий президент нарисовался
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02.12.2020 12:18 Ответить
Прикольно буде, якщо експертиза з'ясує, що це цукрова пудра, а тьотя божевільна екстремалка.
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02.12.2020 12:26 Ответить
Шизофренічка. В пакетику- сода.
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02.12.2020 12:26 Ответить
А шо, зебик до сих пор еще не легитимизировал наркоту... Наивная, поди, поверила...на слово.
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02.12.2020 12:32 Ответить
"Доктора Фрейда" сюди!!! Хай покричить на форумі про "порушення права на приватне життя...". Він другу добу "з штанів вискакує...", доводячи, що депутат в сесійній залі Верховної Ради мав право на інтимну переписку, а журналіст, знімаючи це "дійство", з ложі для журналістів, що призначена саме для фотографування, порушив права громадянина...
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02.12.2020 13:26 Ответить
 
 