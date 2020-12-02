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Украинская ПВО в рамках учений попробует перехватить американский БПЛА MQ-9 Reaper. ФОТО

Украинская противовоздушная оборона впервые попытается перехватить американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Военные будут проверять, сможет ли беспилотник преодолеть украинскую ПВО в рамках совместных учений.

Об этом сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Учения состоятся в зоне ответственности воздушного командования "Запад". В ВСУ отметили, что эти тренировки являются крайне важным элементом сотрудничества со специалистами ПВО командования ВВС США в Европе.

Цель таких учений - обмен опытом в сфере противовоздушной обороны.

"Это хорошая возможность перенять огромный опыт наших американских друзей и получить некоторую материально-техническую поддержку", - заявил временно исполняющий обязанности командующего воздушного командования "Запад" генерал-майор Дмитрий Карпенко.

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По словам Кевина О'Брайена, представителя военно-воздушных сил США в Европе, это окажет поддержку украинским подразделениям ПВО в ходе применения наземных средств зенитных ракетных войск воздушного командования.

Это двустороннее учение происходит в рамках совместных украинско-американских учений "Чистое небо".

Украинская ПВО в рамках учений попробует перехватить американский БПЛА MQ-9 Reaper 01
Украинская ПВО в рамках учений попробует перехватить американский БПЛА MQ-9 Reaper 02
Украинская ПВО в рамках учений попробует перехватить американский БПЛА MQ-9 Reaper 03

Украинская ПВО в рамках учений попробует перехватить американский БПЛА MQ-9 Reaper 04

беспилотник (3586) ПВО (2744) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+19
Дуже цікавий виклик нашій ППО!
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02.12.2020 11:45
+9
Заодно америкосы проверят и рашистску пво она почти идентична
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02.12.2020 11:52
+9
Амери підсилять можливості нашої ППО проти лаптєй. Це добре.
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02.12.2020 11:54
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Дуже цікавий виклик нашій ППО!
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02.12.2020 11:45 Ответить
Заодно америкосы проверят и рашистску пво она почти идентична
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02.12.2020 11:52 Ответить
Так для цього ця об'ява і робиться. Те що системи ППО у нас з кацапами однакові, то є факт! Але ж кацапи не відмовляться від намаганням стежити за Раптором теж. І ось тут їх американці вивчатимуть.
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02.12.2020 12:00 Ответить
Не самая сложная цель. Большая, медленная и не маневренная.
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02.12.2020 11:58 Ответить
Байрактар такий самий. Однак що він робив у Карабаху!!!
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02.12.2020 12:02 Ответить
Издеваешься)) Байрактар раза в три-четыре меньше. Рипер по габаритам - небольшой истребитель
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02.12.2020 12:57 Ответить
Побольше, чем Ф-15 будет, даже больше, чем штурмовик А-10.
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02.12.2020 13:03 Ответить
Эти Риперы по украинской ПВО стрелять не будут, в отличии от Байрактаров по армянской.
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02.12.2020 13:05 Ответить
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02.12.2020 11:45 Ответить
ППО буде відслідковувати, якщо взагалі його побачить, до першого пострілу MQ-9 Reaper
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02.12.2020 11:47 Ответить
Аккуратнее там с учениями - поломаете дорогую вещь.
И нам его не подарят через 20 лет.
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02.12.2020 11:50 Ответить
..мандишь,"придурок лагерный"..."оплата" сдельная от "ху*ла"???
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02.12.2020 13:24 Ответить
Интересно. По сути у Украины предидущая версия ПВО, которая сейчас у РФ. Если перехватит даже более устаревший эквипмент, то....
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02.12.2020 11:51 Ответить
... то уж "Байрактары" тем более будут падать как снег
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02.12.2020 12:09 Ответить
Не факт. Все познается с опытом ведения боевых действий.
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02.12.2020 12:36 Ответить
А опыт говорит, что Байрактары уничтожили новейшие РЭБ и Панцыри РФ, находящиеся в зоне боестолкновений в Сирии. То же произошло и в Карабахе.
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02.12.2020 12:40 Ответить
у кацапов ПВО гораздо хуже - какие-то мутные новые системы, в то время как у Украины проверенные полувеком эксплуатации шедевры технической мысли...нагнем лаптей как здрасьте...
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02.12.2020 12:23 Ответить
Ну, в РФ, такой же застой, только денег больше дают в эти разработки.
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02.12.2020 12:37 Ответить
да еще хуже даже, потому как свободы у них нет...ну вот такой они народ...
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02.12.2020 12:55 Ответить
Ума у россиян еще меньше, чем у граждан Украины. Да и откуда там прогрессу взяться, если ввели государственный капитализм. Частное-только палатки торговые и туалеты. Где ж разработкам то взятся. Конкуренции- никакой.
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02.12.2020 15:16 Ответить
какие в кацапии туалеты, я вас умоляю, сортиры во дворах многоэтажек с вырытыми ямами...странно что интилихтуалам вроде вас такое ще не ведомо...а авиацыи и ПВО у них совсем нет...вернее есть что-то, что им китайцы из жалости подарили, но это не очень современное и уж тем более не качественное...все будет хорошо...
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02.12.2020 15:36 Ответить
Не, сортиры во дворах многоэтажек еще при Брежневе ливидировали. Остались токо в райцентрах нечерноземья, сибири и дальнего востока. Какая у Расссеи ПВО-в Сирии видно. Барьяктары, хваленые Панцыри и "новейшие станции РЭБ "Борисоглебски"и "Инфауны"в шелуху скрошили. Или ты телевизор не смотришь, а чебурнет токо по часам выдают?
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02.12.2020 20:09 Ответить
то отправят результаты напрямую в МО рашки - им будет интересно.)
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02.12.2020 13:00 Ответить
Тільки обережно, 60+ лімонів баксів на дорозі не валяються.
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02.12.2020 11:52 Ответить
Ну, судя по армянам, нам огого как пргидится этот опыт.
Вперед Шилки, Осы и Торы, Рагнарок кацапам обеспецен.... + перехватчики ваты, и вот....::::
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02.12.2020 11:52 Ответить
Українська ППО в рамках навчань спробує перехопити американський БПЛА MQ-9 Reaper - Цензор.НЕТ 4707
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02.12.2020 11:54 Ответить
Бонопарт!
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02.12.2020 11:56 Ответить
Просто мудак.
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02.12.2020 14:49 Ответить
Одно другому не мешает...
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02.12.2020 14:53 Ответить
Амери підсилять можливості нашої ППО проти лаптєй. Це добре.
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02.12.2020 11:54 Ответить
Самім треба ...
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02.12.2020 12:18 Ответить
его невозможно перехватить...он ведь американский...
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02.12.2020 12:19 Ответить
Хорошее дело!
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02.12.2020 12:30 Ответить
байрактары победили массовостью и не слишком завышенной ценой.
на пару очень дорогих беспилотников есть смысл тратить ракеты, а на несколько десятков дешевых беспилотников ракет может не хватить.
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02.12.2020 13:21 Ответить
США хотят узнать смогут ли советские системы сбить их беспилотник. Походу во всех этих учениях Украина имитатор России.
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02.12.2020 13:35 Ответить
Українська ППО в рамках навчань спробує перехопити американський БПЛА MQ-9 Reaper - Цензор.НЕТ 3489
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02.12.2020 14:44 Ответить
Он улетит из Украины подавленным и в депрессии
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02.12.2020 15:03 Ответить
шо там штати купують українське ?Українська ППО в рамках навчань спробує перехопити американський БПЛА MQ-9 Reaper - Цензор.НЕТ 1700
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02.12.2020 15:04 Ответить
https://allkharkov.ua/news/pro/boi-mejdy-pvo-armenii-i-azerbaidjanskim-bespilotnikom-video.html --------- как только БПЛ вышел на боевой курс так сразу и подбили, а сколько он уходил от огня ПВО.
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02.12.2020 16:42 Ответить
Арму 3 решил нам показать?))) У ***** научился?)))
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06.12.2020 05:56 Ответить
 
 