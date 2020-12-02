Украинская ПВО в рамках учений попробует перехватить американский БПЛА MQ-9 Reaper. ФОТО
Украинская противовоздушная оборона впервые попытается перехватить американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Военные будут проверять, сможет ли беспилотник преодолеть украинскую ПВО в рамках совместных учений.
Об этом сообщили в Командовании воздушных сил ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Учения состоятся в зоне ответственности воздушного командования "Запад". В ВСУ отметили, что эти тренировки являются крайне важным элементом сотрудничества со специалистами ПВО командования ВВС США в Европе.
Цель таких учений - обмен опытом в сфере противовоздушной обороны.
"Это хорошая возможность перенять огромный опыт наших американских друзей и получить некоторую материально-техническую поддержку", - заявил временно исполняющий обязанности командующего воздушного командования "Запад" генерал-майор Дмитрий Карпенко.
По словам Кевина О'Брайена, представителя военно-воздушных сил США в Европе, это окажет поддержку украинским подразделениям ПВО в ходе применения наземных средств зенитных ракетных войск воздушного командования.
Это двустороннее учение происходит в рамках совместных украинско-американских учений "Чистое небо".
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И нам его не подарят через 20 лет.
Вперед Шилки, Осы и Торы, Рагнарок кацапам обеспецен.... + перехватчики ваты, и вот....::::
на пару очень дорогих беспилотников есть смысл тратить ракеты, а на несколько десятков дешевых беспилотников ракет может не хватить.