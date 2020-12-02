Депутат "Слуги народа" Криворучкина надела в Раду часы за $27 тыс. ФОТО

Народный депутат "Слуги народа" Елена Криворучкина пришла на заседание Верховной Рады в элитныэ часах Hublot стоимостью 27 тыс. долларов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фотографию часов из зала парламента показал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Часы Hublot, которые заметили у нардепа, стоят 27 тысяч долларов.

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Криворучкина прошла на выборах в Раду по мажоритарному округу в Кривом Роге. Ранее работала доцентом экономического университета.