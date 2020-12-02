Средний десантный корабль ВМС ВСУ "Юрий Олефиренко" отремонтирован и передан заказчику, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж

Госпредприятие "Николаевский судостроительный завод", входящее в структуру государственного концерна "Укроборонпром", закончило доковый ремонт среднего десантного корабля Военно-Морских Сил ВСУ L401 "Юрий Олефиренко". В ходе ремонтных работ, стартовавших в июне 2020 года, специалисты предприятия восстановили корпус корабля, валопроводы винто-рулевой и дейдвудной систем, протекторы и т.п

Об этом сообщает Цензон.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".

Согласно обнародованной информации, корабль успешно прошел ходовые испытания и был передан государственному заказчику.

Также уточняется, что L401 "Юрий Олефиренко" представляет собой средний десантный корабль проекта 773, который был спущен на воду в 1970 году на Гданьской Северной верфи в Польше. На данный момент это самый большой корабль в своем классе в составе ВМС Украины, который способен проводить десантирование свыше 150 бойцов или до 10 единиц бронетехники. Максимальная грузоперевозка - до 250 тонн.

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Пресс-служба ГК также подчеркивает, что с начала текущего года на предприятии отремонтировали и передали государственным заказчикам малые бронированные артиллерийские катера "Вышгород", "Никополь", "Аккерман" и "Бердянск", десантный катер "Сватово" и противодиверсионный катер "Голая Пристань". Также были осуществлены выездные доковые работы в Мариуполе по ремонту малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" ВМС ВСУ.