Средний десантный корабль ВМС ВСУ "Юрий Олефиренко" отремонтирован и передан заказчику, - "Укроборонпром". ФОТОрепортаж
Госпредприятие "Николаевский судостроительный завод", входящее в структуру государственного концерна "Укроборонпром", закончило доковый ремонт среднего десантного корабля Военно-Морских Сил ВСУ L401 "Юрий Олефиренко". В ходе ремонтных работ, стартовавших в июне 2020 года, специалисты предприятия восстановили корпус корабля, валопроводы винто-рулевой и дейдвудной систем, протекторы и т.п
Об этом сообщает Цензон.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром".
Согласно обнародованной информации, корабль успешно прошел ходовые испытания и был передан государственному заказчику.
Также уточняется, что L401 "Юрий Олефиренко" представляет собой средний десантный корабль проекта 773, который был спущен на воду в 1970 году на Гданьской Северной верфи в Польше. На данный момент это самый большой корабль в своем классе в составе ВМС Украины, который способен проводить десантирование свыше 150 бойцов или до 10 единиц бронетехники. Максимальная грузоперевозка - до 250 тонн.
Пресс-служба ГК также подчеркивает, что с начала текущего года на предприятии отремонтировали и передали государственным заказчикам малые бронированные артиллерийские катера "Вышгород", "Никополь", "Аккерман" и "Бердянск", десантный катер "Сватово" и противодиверсионный катер "Голая Пристань". Также были осуществлены выездные доковые работы в Мариуполе по ремонту малых бронированных артиллерийских катеров "Лубны" и "Кременчуг" ВМС ВСУ.
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http://www.unian.ua/society/1093703-flot-vms-ukrajini-do-2020-roku-hochut-zbilshiti-vtrichi.html Флот ВМС України до 2020 року хочуть збільшити втричі Збільшення чисельності передбачає концепція розвитку флоту, яка зараз проходить узгодження в Міністерстві оборони.
За основу взято моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу», - заявив Таран. Зокрема, прораховано кількість необхідних засобів, сил - корабельний та авіаційний склад, війська берегової оборони і т. ін., «закладаються певні фінансові ресурси».моделі розвитку військово-морських флотів передових країн світу ..Які моделі !? Сша ?
Авіаносці теж будемо будувати !?
Чи купимо у США !? В кредит !?
Запитання - ЯКОГО МИЛОГО !?
Ностальгія за перемогами козацького флоту,який колись брав істанбул !?
Може ще кінні війська відродимо !?Це теж красиво..
https://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/29384.phtml "Потішні війська " України.
які на..уй десантні кораблі і НА..УЯ?
Що засвоїли з ********* світу лише "джип, інтернет, піца, віскі і долар"
Звідки тому новаторському підходу взятись?
в начале ноября ноября детективы НАБУ завершили расследование уголовного производства о хищениях при строительстве на «Широком лане». А в Минобороны хотят взыскать более 49 миллионов гривен ущерба с фигурантов дела о хищении денег при строительстве казарм на этом полигоне.
Как известно, фирма-подрядчик получила от МОУ Украины более 37 миллионов гривен за работы на полигоне на Николаевщине и фактически не выполнила их. 30 июля НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти людям. Речь идет о тогдашнем начальнике Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных сил Украины; начальнике Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ; начальнике отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ, а также о бенефициаре и директоре ООО.
Также напомним, как ранее сообщалось, что на строительство лагерного городка на территории полигона «Широкий лан» в Николаевской области потратили уже 337 миллионов 120 тысяч гривен, но в отличие от увеличения расходов, готовность объектов только уменьшалась.(***ТИПОВО ДЛ БАРИГ ЗЇХ СХЕМАМИ!)
Кроме того, в марте 2018 года журналисты телепрограммы «Гроші» заявили, что на полигоне «Широкий Лан» воруют деньги, предназначенные для строительства военного городка. В ответ на это Минобороны обвинило журналистов в заангажированности. А советник президента Юрий Бирюков позднее написал на своей странице в Facebook, что строительство на «Широком лане» реализовывается на разных этапах и «это то, что останется после нашей работы в МО».
Отметим, что компания «РОСТ» должна была получить за работы на полигоне 232 миллиона гривен. На то время президент Украины Петр Порошенко в мае 2018 года приезжал на «Широкий Лан» и заявил, что строительство военного городка на полигоне будет завершено к 2019 году.(***ТИПОВО ДЛЯ ПЄТІ ЩО НАБРЕХАВ)
В Минобороны признали, что подрядчик не может достроить часть военного городка на этом полигоне и компанию обвинили в диверсии. В феврале 2020 года сообщалось, что военный городок на «Широком Лане» достроит Государственная специальная служба транспорта.
ГБР в Николаеве открыло уголовное производство по факту нанесения ущерба Украине на сумму примерно 37 миллионов гривен в результате выполнения строительных работ на территории полигона «Широкий Лан». Военное ведомство заплатило компании-строителю 135 миллионов гривен. Согласно подсчетам следователей, 37 миллионов гривен из них ушло на оплату работ, которые не выполнены.
ЗНАЧІЦЦА РЄМОНТ ФСЬО ТАКІ БИЛ!!
Украине надо развивать средства противодействия, а не реставрировать совковый металлолом.
на жаль,це так..((
Бал (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A3 индекс ГРАУ 3К60, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E по кодификации НАТО : SSC-6 «Sennight» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA рус. «неделя»)) - https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81&action=edit&redlink=1 береговой ракетный комплекс с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 противокорабельной ракетой https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-35 Х-35 . ГСИ завершены в 2004https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-:0-2 [2] . Принят на вооружение ВС РФ в 2008 году
Тактико-технические характеристики
Дальность поражения: 120 км с ракетой Х-35 и 260 км с ракетой Х-35У https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-3 [3]
Удаленность стартовой позиции от береговой линии: до 10 км
Количество ракет на каждой СПУ и ТПМ: до 8
Интервал пуска ракет в залпе: не более 3 с
Суммарный боекомплект комплекса: до 64
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия - 50 единиц, по состоянию на 2019 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-5 [5]
тобто одна установка покриває весь український військовий флот"як бик стадо корів"
9 сентября в ходе плановой отработки задач боевой подготовки береговые ракетные части, вооруженные комплексом «Бастион» выполнили ракетные стрельбы по морским целям и успешно уничтожили учебную цель на расстоянии более 90 км в центральной части Черного моряhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-7 [7] .
15 марта 2015 года стало известно, что в марте 2014 года, во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 АНЕКСИИ Крыма , Россия развернула на полуострове несколько комплексов «Бастион»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BD_(%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-8
питання ,яке мали би задати собі в Штабі ВМС,ЯКБИ ТАМ НЕ СИДІЛИ МАРАЗМАТИКИ ,ВИХОВАНІ СОВКОМ І ПІЗНІШЕ БАРИГАМИ(НЕ ЛИШЕ ПОРОШЕНКО),КОТРИМ КОРАБЛІ ПОТРІБНІ ЛИШЕ ДЛЯ ВИПРАВДАННЯ ІСНУВАНЯ ШТАБУ І ЧИСЛЕННОЇ КІЛЬКОСТІ АДМІРАЛІВ,.