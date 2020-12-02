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Скания обратилась к Зеленскому с билбордов в Киеве: "Коррумпированные решения судей убивают инвесторов". ФОТОрепортаж

Международная компания Scania CV AB выражает глубокое возмущение решением суда Киевской области, который удовлетворил иск к компании о взыскании более 123 млн грн. Она обращается к президенту Владимиру Зеленскому посредством билбордов, которые появились в Киеве.

"Европейские ценности и стандарты работы компании не позволяют ей игнорировать откровенно незаконное решение суда", - говорится в заявлении компании, передает Цензор.НЕТ.

Скания обратилась к Зеленскому с билбордов в Киеве: Коррумпированные решения судей убивают инвесторов 01

В компании пояснили, что на территории Украины Scania CV AB действует еще с 1990-х годов через официального дистрибьютора (аффилированную украинскую компанию) и разветвленную сеть дилеров. В период 2016-2017 гг. по инициативе Scania было прекращено сотрудничество с одним из дилеров - Обществом с ограниченной ответственностью "Фирма "Журавлына" за то, что деятельность компании не соответствовала стандартам ведения бизнеса Scania CV AB и требованиям договоров.

В компании Scania CV AB считают, что "ООО "Фирма "Журавлына" подала безосновательный иск о взыскании с компании Scania якобы упущенной выгоды и вымышленного долга по уплате сервисного вознаграждения за предоставление дилерских услуг за период 2012-2017 гг. Так дилер просил суд взыскать со Scania сервисное вознаграждение по ставке, которая в несколько раз превышала определенную договором и по контрактам, к заключению которых ООО "Фирма "Журавлына" не имело никакого отношения. Также ООО "Фирма "Журавлына" заявила требования о возмещении упущенной выгоды, которую она якобы не получила, поскольку другие дилеры Scania, осуществляли продажу продукции на территориях, которые ООО "Фирма "Журавлына" считает "своими". Однако, никаких условий эксклюзивности договора между Scania и ООО "Фирма "Журавлына" не содержали, а потому заявленные требования являются надуманными и безосновательными, подчеркивают в Scania CV AB. Более того, исковые требования о взыскании более 123 млн грн с иностранного инвестора основывались только на самостоятельно составленных ООО "Фирма "Журавлына" таблицах, без всякого документального подтверждения. Проигнорировав все доводы Scania относительно безосновательности требований и фактическое отсутствие доказательств, судья Хозяйственного суда Киевской области Чонгова С.И. удовлетворила иск в полном объеме - взыскала с дистрибьютора Scania в пользу ООО "Фирма "Журавлына" средства в размере более 123 млн грн, рассказали в компании.

"Ситуация на украинском рынке, сложившаяся вокруг такого крупного международного инвестора, как Scania, является показателем очевидной токсичности инвестиционного климата в Украине", - резюмировали в компании и отметили, что будут подавать апелляцию.

А теперь компания Scania обращается к руководству страны через билборды в Киеве. В столице появились билборды с надписями: "Скания Украина за справедливое правосудие" и "Коррумпированные решения судей убивают инвесторов".

Скания обратилась к Зеленскому с билбордов в Киеве: Коррумпированные решения судей убивают инвесторов 02

Автор: 

бигборды (196) Зеленский Владимир (20348) суд (25092) инвесторы (333)


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Топ комментарии
+38
От гадський Порошенко!!!!! Все робить , щоб бубочку підставить!
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02.12.2020 14:37
+26
Какой позор, когда международные компании вывешивают обращения к президенту.
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02.12.2020 14:38
+17
Корупціонерів потрібно кончать інакше вони кончать державу, а ви знову будете служити орді чи якимсь йовбикам.
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02.12.2020 14:38
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От гадський Порошенко!!!!! Все робить , щоб бубочку підставить!
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02.12.2020 14:37 Ответить
В бородьбі між жадібними цинічними гнидами за владу і власні інтереси завжди програє держава і її народ. А українцям вже давно час це зрозуміти і розірвати це ганебне коло.
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02.12.2020 14:40 Ответить
передвиборче пророцтво із хфурою збувається

ота червона хфура, під яку потрапив ЗЕля буде Scania
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02.12.2020 14:58 Ответить
Не держава! А ми звами! Держава створює умови жадібним і цинічним гнидам.Володіють державою клани рижого, кучерявого та інш.
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02.12.2020 15:20 Ответить
У нас да. А в нормальних державах народ розуміє, що його дім це його держава, а не тільки те, що за його парканом.
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02.12.2020 17:41 Ответить
Та ні , то зеленський назад закорумпував розкорумповані порошенком суди 😉.
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02.12.2020 14:45 Ответить
То 73% даунів захотіли мати все саме краще ще вчора, а так не буває! Це клопітка робота.
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02.12.2020 14:48 Ответить
Костик, а кто мешал твоему фигляру провести за полтора года судебную реформу? Опять Порох? И ему и вам Порох в штаны накакал?
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02.12.2020 14:57 Ответить
Клятий Зеленський не провів реформу за півтора роки. Патріот Порошенко не провів її за п'ять років. Щось ця реформа важка дуже...
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02.12.2020 15:03 Ответить
Та якби ж все так легко вдавалося , як планувалося . .
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02.12.2020 15:11 Ответить
Так чому Вава за півтори роки не провів реформи? Клятий Порошенко заважає?
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02.12.2020 15:11 Ответить
Он её, реформу начал. Но Зеленский её не только не продолжил, он её похерил. Так, что же он, ваш новый реХЕРматор судей не поменял за полтора года? Что помешало или мешает? Какашки в штанишках?
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02.12.2020 16:38 Ответить
Дуже можливо ! При Порошенку , таких білбордів і дійсно - не було . !! .
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02.12.2020 15:01 Ответить
Корупціонерів потрібно кончать інакше вони кончать державу, а ви знову будете служити орді чи якимсь йовбикам.
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02.12.2020 14:38 Ответить
Какой позор, когда международные компании вывешивают обращения к президенту.
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02.12.2020 14:38 Ответить
Ганьба не звернення, ганьба такий президент.
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02.12.2020 14:44 Ответить
Вообще-то, там нет обращения к президенту. Там констатация факта. Решать должен тот, кто может. Если президент не может или не хочет, то это сделает народ (по крайней мере должен сделать).
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02.12.2020 15:03 Ответить
главное шоб теслу не отобрали....
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02.12.2020 14:43 Ответить
Куди дивляться інвестиційні няні?
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02.12.2020 14:48 Ответить
Да не инвесторов убивают...Страну. Инвестор уйдет, а вот куда уйдет зебил? В какие страны, если не останется той, где он живет? Правда можно сбудет снять реалити-шоу с названием "Последний зебил". Но кто ж его смотреть будет...
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02.12.2020 14:49 Ответить
Скания - лидер в мире по производству автобусов на биодизеле и биогазе и зеленым технологиям, зеленые скоты убивают экологию и инвест климат.
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02.12.2020 14:49 Ответить
Скания обратилась к Зеленскому с билбордов в Киеве: "Коррумпированные решения судей убивают инвесторов" - Цензор.НЕТ 5094
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02.12.2020 14:49 Ответить
Кому Вы адресуете статисту который ничего не решает а делает вид что он президент печально смотреть на страну которую рвут шакалы олигархи и криминал прямо такое чувство что страну ввели в состояния гипноза и медленно и жестоко просто вырезают и убивают как безмолвных овец
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02.12.2020 14:50 Ответить
- Тётьрим! А Вовка гулять выйдет?
- Нет, он консерваторию заканчивает. Заочно. По классу фортепьяно.
Некогда ему тут с вами дурака валять!
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02.12.2020 14:54 Ответить
ВОВА, ШВЕДЫ В КИЕВЕ! Их твои судьи обкрадывают.
Вова:
Скания обратилась к Зеленскому с билбордов в Киеве: "Коррумпированные решения судей убивают инвесторов" - Цензор.НЕТ 3723
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02.12.2020 14:56 Ответить
Суди як були корумповані при Порошенко, та і залишились при Зеленському.
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02.12.2020 14:57 Ответить
А при Кравчуке, Кучме, Ющенко и Януковиче судьи были ангелами.
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02.12.2020 14:58 Ответить
А от це правда. І не лише суди.
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02.12.2020 15:00 Ответить
Приклад такого беззаконня, при Порошенкові , нагадаєте.
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02.12.2020 15:02 Ответить
http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/179585.html було 2000 - 4500 тисяч доларів на вантажівки митні побори , стали 30 000 - 50 000 тисяч доларів , звичайний геноцид
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02.12.2020 15:17 Ответить
http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/179585.html
І що? Де там те, митні "побори", на які ви посилаєтесь? Де беззаконня? Де злочинні рішення судів?
Хоча, какаяразніца. Після обрання "нарідного" презЕдента "епоха бідності скінчилась", для сулг і їх олігархів. Хіба ні?
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02.12.2020 15:56 Ответить
для особливо зашокаляженіх , 1.35 за кубік двигуна, наприклад Даф бортовий 2013 рік 12900 двигун акциз відповідно 17400 є +мито + пдв = 750 000 тисяч грн це що ? не геноцид ?
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02.12.2020 16:15 Ответить
Зараз попустило? Чи ВАЗеленський розвів лохів, та й викинув?
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02.12.2020 16:29 Ответить
Велічайший, пАмАгі. Десь таке вже практикують.Сканія звернулася до Зеленського з білбордів у Києві: "Корумповані рішення суддів вбивають інвесторів" - Цензор.НЕТ 4225
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02.12.2020 14:58 Ответить
путін розпорядився дати людям тактичні наколінники
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02.12.2020 15:05 Ответить
бубочка напротив повесил свой бил борд
Сканія звернулася до Зеленського з білбордів у Києві: "Корумповані рішення суддів вбивають інвесторів" - Цензор.НЕТ 9986
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02.12.2020 14:59 Ответить
Зеленський має вплинути на судову гілку влади? Хіба це є в його повноваженнях Президента?
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02.12.2020 14:59 Ответить
А хіба ні? Зеленському Закони не писані.
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02.12.2020 15:03 Ответить
Ну , Порошенко ж якось впливав . ! А Зе значить - не може .? .
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02.12.2020 15:04 Ответить
І хто тоді тут перший буде верещати про "узурпацію влади"?
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02.12.2020 15:14 Ответить
А хіба нема кому . . ? Є такі люди , яким- аби верещати -аби про що . Вони верещали про узурпацію при Пороху , верещатимуть при Зе , і верещатимуть через 10 ,20 , 50 років . А чи справді є та узурпація , чи її немає , та кого це хвилює взагалі . !?
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02.12.2020 15:53 Ответить
Ну скажімо про "узурпацію влади" при Зе постійно висловлюються саме ті, які нічого подібного два роки тому не бачили або не хотіли бачити. Так що це зовсім різні люди. Або в них зовсім різні критерії щодо "узурпаціі".
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02.12.2020 15:59 Ответить
Схоже , натяк на мене ,, чи таких як я . , Але ж ніякої узурпації влади Зеленським , я теж не бачу . Натомість добре бачу узурпацію її олігархами , ригами , і просто , - звичайними клінічними ідіотами . Отут би й не завадила б , узурпація влади президентом ,, але у Вови занадто слабкі яйки , для того щоб взяти ситуацію під свій контроль . .
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02.12.2020 16:21 Ответить
Будь-який український Президент до Зеленського був змушений балансувати і враховувати інтереси різних груп впливу. Так робили Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко. Це будуть робити і наступні Президенти. Але я так розумію, що у вас претензіі лише до Зеленського, що він не став диктатором? Чого б це? Серіалу про Голобородька передивилися?
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02.12.2020 16:39 Ответить
В мене до нього багато претензій , одна з яких це те що він не контролює ситуацію ,і віддав ініціативу в руки ворогів України .
В нього не вистачає клепки , та напевно й бажання , балансувати і враховувати інтереси різних груп впливу. Так робили Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко...... . Він найбездарніший президент , за всю історію України ..
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02.12.2020 16:48 Ответить
Ну так, "віддав ініціативу в руки ворогів України". І щось ці кляті вороги нічого не можуть вдіяти з Україною. Стараються-стараються ось вже півтора роки, а ніц не виходить. Якісь імпотентні ті вороги...
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02.12.2020 16:58 Ответить
Та де ж - не виходить , почитай новини , хоча б на ЦН . - Повсюди люди портянки , олігархи керують економікою , суди відміняють реформи , відвід військ , депутати взагалі ,- вже скоро перетворять Раду на бордель . І це все зараз лише " набирає обертів" . ! І чим це все закінчиться, залишається лише гадати .. .
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02.12.2020 17:16 Ответить
Тут трапилась одна картинка - як Зе задає питання ссам собі . .
Сканія звернулася до Зеленського з білбордів у Києві: "Корумповані рішення суддів вбивають інвесторів" - Цензор.НЕТ 4235 .
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02.12.2020 17:23 Ответить
https://tsn.ua/politika/debati-zelenskogo-ta-poroshenka-povniy-tekst-vistupiv-ta-vidpovidey-kandidativ-1332675.html Дебати Зеленського та Порошенка: повний текст виступів та відповідей кандидатів Більше читайте тут: https://tsn.ua/politika/debati-zelenskogo-ta-poroshenka-povniy-tekst-vistupiv-ta-vidpovidey-kandidativ-1332675.html

Сканія звернулася до Зеленського з білбордів у Києві: "Корумповані рішення суддів вбивають інвесторів" - Цензор.НЕТ 2024
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02.12.2020 20:29 Ответить
Ти ж і будеш верещати, https://censor.net/ua/user/58800,який читає лише https://censor.net/ua/user/58800
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02.12.2020 16:36 Ответить
півшосте може на щось впливати ?
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02.12.2020 15:08 Ответить
Не треба виляти хвостом, як собака в сливках. Якщо до Порошенка висував претензії, то будь добрий, проявляй свою "принциповість" і до клоуна.
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02.12.2020 15:25 Ответить
Ок. Тоді зворотній тезис теж має силу. Якщо маєте претензіі до Зе, то чому ви їх не озвучували і не озвучуєте до Петра? Своя колода в оці не заважає?
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02.12.2020 15:37 Ответить
11 червня 2019 року. Зеленський. КС України.
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02.12.2020 16:00 Ответить
І що? Що не так з рішенням КС? У ВР була діюча більшість? Чому Парубій так і не зміг представити поіменний список депутатів, що до неї входили? Але повернемося до наших баранів. Особисто ви висловлювали претензіі до Порошенка, коли він пропихав свого кума на посаду Генпрокурора і для того нагинав ВР? Тоді все було ок? Це вам не муляло?
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02.12.2020 16:34 Ответить
І те.
Ви питали про порушення Закону? Ось вам яскравий приклад протизаконного впливу ВАЗеленского на суддів.
Ріницю між ВР та судом, я сподівають, ви самостійно знайдете.
І про прокурора, кума Порошенка ... Факти, будьте ласкаві.
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02.12.2020 16:38 Ответить
Я не бачу тут "яскравого прикладу впливу" ВАЗеленського на суддів. Може Парубію треба було представити списки більшості на вимогу? Далі. Луценко вже не кум Петра Олексійовича? Його розжалували? Якщо так, то це сумно.
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02.12.2020 16:45 Ответить
То як з фактами? Ви стверджуєте, значить для вас не буде проблемою їх надати, а не словоблудити.
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02.12.2020 16:49 Ответить
І що буде "фактом"? Запис у церковній книзі? Покази священника?
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02.12.2020 17:07 Ответить
Скористайтесь, хоча б, інтернетом. Забийте в пошуковик "Порошенко кум Луценко". Знайдіть інформацію і більше не ганьбіться з цією туфтою.
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02.12.2020 17:35 Ответить
"Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко стал крестным отцом. Он крестил дочь своего соратника, оппозиционного нардепа Юрия Стеця. Луценко стал крестным отцом полуторогодовалой девочки Евы, а крестной матерью, и, соответственно, кумой Луценко стала жена Петра Порошенко - Марина." Я був неправий. Це абсолютно і кардинально все змінює. От якби Марина проштовхувала Юру в генпрокурори, то це було би кумівство. А так не рахується.
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02.12.2020 20:28 Ответить
Марина проштовхнува? У вас факти є, чи ви так думаєте? То чий Порох кум?
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02.12.2020 20:39 Ответить
Ні Марина, ні Петро нікого не проштовхували. Не потрібно цих брудних наклепів на святих людей.
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02.12.2020 20:41 Ответить
У вас є докази зворотнього? Приведіть.
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02.12.2020 20:50 Ответить
Якщо дещо виглядає, як качка, ходить, як качка і крякає, як качка - то це ще не означає, що це качка. Нема чого придумувати. Ну став кум дружини Президента Генпрокурором, ну не мав він ніколи юридичноі освіти, ну прийняла ВР під нього за один день спеціальний закон - ну і що? Хіба це корупція? Хіба це кумівство? Не смішіть людей, шановний. Де ваші докази?
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02.12.2020 21:25 Ответить
У мене не має претензій до: Армія. Мова. Віра. Асоціація з ЄС. Безвіз. НАТО.
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02.12.2020 23:04 Ответить
Тот момент когда шведов больше волнует коррупция / рейдерство / судейский беспредел в Украине больше чем зеленож@пых макак, у которых решение любой проблемы - запил очередного видосика в инстаграм.
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02.12.2020 15:02 Ответить
З чого видно, що вони звертаються до блаЗЄнського? Може вони просто популяризують очевидні речі
(це для блаЗЄнського підказка як треба відповідати в разі чого)
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02.12.2020 15:04 Ответить
так если суды будут не коррумпированные, то тогда самые справедливые судьи в мире потеряют возможность внукам прибарахлиться )
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02.12.2020 15:05 Ответить
при Порошенко такого не было!!!
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02.12.2020 15:07 Ответить
за наїзд на іноземного інвестора Порох бо голову відірвав, бо це - ІНВЕСТИЦІЇ !!!
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02.12.2020 15:09 Ответить
http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/179585.html
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02.12.2020 15:19 Ответить
Почему-то компанию Сканию полностью устраивало украинское правосудие ДО качелей с "Фирмой "Журавлына".
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02.12.2020 15:10 Ответить
Ну тут такое дело. Украинское правосудие устраивает всех, пока не начинаешь иметь с ним дело.
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02.12.2020 15:16 Ответить
Скания лучше бы в европейский суд подала. И пора уже всех замешанных личностей из подобных Журавлын просто заносить в черные списки чтоб никто из них не смог эти деньги вывести в европейские банки или потратить там. За коррупцию и финансовые преступления в международных масштабах.
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02.12.2020 15:24 Ответить
Спочатку потрібно пройти усі місцеві суди різного рівня...
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02.12.2020 16:38 Ответить
А Зеленський сидить такий, у носі ковиряє: - "Тю а чо відразу корумповані? Мені Сватів дозволили показувать зовсім безоплатно."
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02.12.2020 15:30 Ответить
К власти пришло тупое совково-хохляцкое жлобье,для которого,по старой савецкой традиции,все предприниматели это спикулянты,барыги,ворье и стрелят их и раскулачивать как при любимом сралине.Их и выбирали такие же убогие совкодрочеры и ментальные холопы,с верой в справедливого царя для прастова нириду.
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02.12.2020 15:30 Ответить
Такого ще в країні не було, щоб іноземний інвестор через бігборди звертався до президента. Це говорить про те, що або не можуть достукатись до преЗедента, або їх ніхто не чує. Блазень знає тільки мову відосиків.
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02.12.2020 15:31 Ответить
После общения с президентскими "инвест-нянями", инвесторам остается только вывешивать плакаты.
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02.12.2020 15:34 Ответить
и где там обращение к президенту? и какая у нас коррупция?педрошенко фсё перемог
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02.12.2020 16:49 Ответить
Хто БенеФіціар тої Журавлини, московити? Закрутили так позов, що схоже на кидок
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02.12.2020 18:18 Ответить
Инвестиционная няня Зебила ни как не помогает.
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02.12.2020 18:56 Ответить
Они же тут с 90-х, переросли няню, воспитателя, опекуна и т.п. Теперь нужен инвестиционный президент. Хотя при теперяшнем результата все равно не будет
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02.12.2020 21:33 Ответить
Эврика, всем инвесторам назначать инвестиционных судей
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02.12.2020 21:35 Ответить
Суддя це інвестняня?
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02.12.2020 20:36 Ответить
где на борде написано, что обращение а Зе? это обращение к папереднику и его реформарованной судебной системе.
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03.12.2020 01:59 Ответить
 
 