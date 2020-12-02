Скания обратилась к Зеленскому с билбордов в Киеве: "Коррумпированные решения судей убивают инвесторов". ФОТОрепортаж

Международная компания Scania CV AB выражает глубокое возмущение решением суда Киевской области, который удовлетворил иск к компании о взыскании более 123 млн грн. Она обращается к президенту Владимиру Зеленскому посредством билбордов, которые появились в Киеве.

"Европейские ценности и стандарты работы компании не позволяют ей игнорировать откровенно незаконное решение суда", - говорится в заявлении компании, передает Цензор.НЕТ.

В компании пояснили, что на территории Украины Scania CV AB действует еще с 1990-х годов через официального дистрибьютора (аффилированную украинскую компанию) и разветвленную сеть дилеров. В период 2016-2017 гг. по инициативе Scania было прекращено сотрудничество с одним из дилеров - Обществом с ограниченной ответственностью "Фирма "Журавлына" за то, что деятельность компании не соответствовала стандартам ведения бизнеса Scania CV AB и требованиям договоров.

В компании Scania CV AB считают, что "ООО "Фирма "Журавлына" подала безосновательный иск о взыскании с компании Scania якобы упущенной выгоды и вымышленного долга по уплате сервисного вознаграждения за предоставление дилерских услуг за период 2012-2017 гг. Так дилер просил суд взыскать со Scania сервисное вознаграждение по ставке, которая в несколько раз превышала определенную договором и по контрактам, к заключению которых ООО "Фирма "Журавлына" не имело никакого отношения. Также ООО "Фирма "Журавлына" заявила требования о возмещении упущенной выгоды, которую она якобы не получила, поскольку другие дилеры Scania, осуществляли продажу продукции на территориях, которые ООО "Фирма "Журавлына" считает "своими". Однако, никаких условий эксклюзивности договора между Scania и ООО "Фирма "Журавлына" не содержали, а потому заявленные требования являются надуманными и безосновательными, подчеркивают в Scania CV AB. Более того, исковые требования о взыскании более 123 млн грн с иностранного инвестора основывались только на самостоятельно составленных ООО "Фирма "Журавлына" таблицах, без всякого документального подтверждения. Проигнорировав все доводы Scania относительно безосновательности требований и фактическое отсутствие доказательств, судья Хозяйственного суда Киевской области Чонгова С.И. удовлетворила иск в полном объеме - взыскала с дистрибьютора Scania в пользу ООО "Фирма "Журавлына" средства в размере более 123 млн грн, рассказали в компании.

"Ситуация на украинском рынке, сложившаяся вокруг такого крупного международного инвестора, как Scania, является показателем очевидной токсичности инвестиционного климата в Украине", - резюмировали в компании и отметили, что будут подавать апелляцию.

А теперь компания Scania обращается к руководству страны через билборды в Киеве. В столице появились билборды с надписями: "Скания Украина за справедливое правосудие" и "Коррумпированные решения судей убивают инвесторов".