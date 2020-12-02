Тайник с 56 минами 120-мм обнаружили в Запорожской области вблизи стратегического госпредприятия, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины обнаружила в Запорожской области тайник, в котором хранилось 56 единиц артиллерийских мин калибра 120 мм.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Сотрудники спецслужбы обнаружили арсенал в лесополосе недалеко от областного центра. Схрон был оборудован вблизи трассы межрегионального сообщения, а также одного из стратегических государственных предприятий.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются мероприятия по установлению источника происхождения военных средств поражения и лиц, причастных к противоправной деятельности.
Топ комментарии
+1 Александр Иовица #470862
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+1 Шрек Баблокат
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+1 Паравоз
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И зачем такие мины, у кого то на руках 120 мм минометы?
Для диверсантов есть оружие по-проще и эффективнее.
А по поводу эффективности, минометный обстрел из 120-мм, я вам скажу, одна из самых эффективных штук на войне.
На войне - согласен! Сколько Вы видели диверсионных групп с 120мм минометами, или их подобными?
Какова может быть цель, остановить завод или поубивать рабочих? Минометы эффективны для подавления пехоты противника и разрушения временных укрытий. Остановить завод можно гораздо проще.