Тайник с 56 минами 120-мм обнаружили в Запорожской области вблизи стратегического госпредприятия, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила в Запорожской области тайник, в котором хранилось 56 единиц артиллерийских мин калибра 120 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы обнаружили арсенал в лесополосе недалеко от областного центра. Схрон был оборудован вблизи трассы межрегионального сообщения, а также одного из стратегических государственных предприятий.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются мероприятия по установлению источника происхождения военных средств поражения и лиц, причастных к противоправной деятельности.

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