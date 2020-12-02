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Тайник с 56 минами 120-мм обнаружили в Запорожской области вблизи стратегического госпредприятия, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины обнаружила в Запорожской области тайник, в котором хранилось 56 единиц артиллерийских мин калибра 120 мм.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудники спецслужбы обнаружили арсенал в лесополосе недалеко от областного центра. Схрон был оборудован вблизи трассы межрегионального сообщения, а также одного из стратегических государственных предприятий.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются мероприятия по установлению источника происхождения военных средств поражения и лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Тайник с 56 минами 120-мм обнаружили в Запорожской области вблизи стратегического госпредприятия, - СБУ 01
Тайник с 56 минами 120-мм обнаружили в Запорожской области вблизи стратегического госпредприятия, - СБУ 02

Автор: 

боеприпасы (2336) СБУ (19893) Запорожская область (3077) тайник (131)


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Топ комментарии
+1
Гадя сбросила.
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02.12.2020 16:24
+1
Гадя сбросила 25 кг.. осталось еще 150 кг.. Гадю распердолило))
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02.12.2020 16:33
+1
Оно то верно. Но в таких условиях "хранения" от них будет мало толку.
Для диверсантов есть оружие по-проще и эффективнее.
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02.12.2020 17:15
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02.12.2020 15:43 Ответить
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02.12.2020 15:51 Ответить
Странный тайник. Как будто кто то выбросил мусор.
И зачем такие мины, у кого то на руках 120 мм минометы?
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02.12.2020 16:06 Ответить
Могут быть закладки для диверсантов. В нужное время доставить миномет на нужное место гораздо легче, чем миномет и 56 мин. Да и кустарно сварганить миномет - не такая уж сложная задача.
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02.12.2020 16:47 Ответить
Оно то верно. Но в таких условиях "хранения" от них будет мало толку.
Для диверсантов есть оружие по-проще и эффективнее.
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02.12.2020 17:15 Ответить
где сказано что они хранились так, как показано на фото?
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02.12.2020 19:52 Ответить
Мины могут храниться хоть на открытом воздухе в ящиках, как это часто и делается на армейских складах. Взрывчатке ничего не будет. А взрыватели - небольшие, их можно отдельно хранить в целофановом пакете, еще лучше - в вакуумной упаковке.
А по поводу эффективности, минометный обстрел из 120-мм, я вам скажу, одна из самых эффективных штук на войне.
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02.12.2020 20:41 Ответить
Хранят на открытом воздухе в ящиках под крышей или накрытые брезентом. Без ящиков, даже не в пакете, зарытые в землю долго не сохранить.
На войне - согласен! Сколько Вы видели диверсионных групп с 120мм минометами, или их подобными?
Какова может быть цель, остановить завод или поубивать рабочих? Минометы эффективны для подавления пехоты противника и разрушения временных укрытий. Остановить завод можно гораздо проще.
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03.12.2020 10:03 Ответить
Мины были в целофане, присмотритесь. Могли долго лежать. Спор ниочем, если честно. Если, конечно, не вы их там зарыли, то мы не знаем планов их дальнейшего использования. Обстрел завода из миномета может посеять очень хорошую панику в тылу. В конце-концов, их можно использовать совсем не в том месте, где была закладка.
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03.12.2020 15:01 Ответить
Гадя сбросила.
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02.12.2020 16:24 Ответить
Гадя сбросила 25 кг.. осталось еще 150 кг.. Гадю распердолило))
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02.12.2020 16:33 Ответить
 
 