Выступавший на росТВ "слуга народа" Шевченко показал себе в Раде средний палец. ФОТО

Народный депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко, принимавший участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале, принес в Раду изображение руки с поднятым средним пальцем и оконфузился.

Об этом пишет блогер Сергей Наумович, передает Цензор.НЕТ.

"Частый гость российских каналов показал картинку со средним пальцем. Всё бы ничего, но палец направлен в его же сторону. Самокритичненько", - отметил Наумович.

Ниже в комментариях под постом написали, что с такими изображениями были замечены участники митинга ФОП под Радой.

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Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.



