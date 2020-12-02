Выступавший на росТВ "слуга народа" Шевченко показал себе в Раде средний палец. ФОТО
Народный депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко, принимавший участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале, принес в Раду изображение руки с поднятым средним пальцем и оконфузился.
Об этом пишет блогер Сергей Наумович, передает Цензор.НЕТ.
"Частый гость российских каналов показал картинку со средним пальцем. Всё бы ничего, но палец направлен в его же сторону. Самокритичненько", - отметил Наумович.
Ниже в комментариях под постом написали, что с такими изображениями были замечены участники митинга ФОП под Радой.
Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Веселая компания собралась во фракции Слуг - Лоббисты, коррупционеры, агенты россии, и просто идиоты...