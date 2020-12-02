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Выступавший на росТВ "слуга народа" Шевченко показал себе в Раде средний палец. ФОТО

Народный депутат "Слуги народа" Евгений Шевченко, принимавший участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале, принес в Раду изображение руки с поднятым средним пальцем и оконфузился.

Об этом пишет блогер Сергей Наумович, передает Цензор.НЕТ.

"Частый гость российских каналов показал картинку со средним пальцем. Всё бы ничего, но палец направлен в его же сторону. Самокритичненько", - отметил Наумович.

Выступавший на росТВ слуга народа Шевченко показал себе в Раде средний палец 01

Ниже в комментариях под постом написали, что с такими изображениями были замечены участники митинга ФОП под Радой.

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Как сообщалось ранее, избранный в 76-м округе на Запорожье Евгений Шевченко в формате включения из Киева принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском Первом канале.

Выступавший на росТВ слуга народа Шевченко показал себе в Раде средний палец 02
Выступавший на росТВ слуга народа Шевченко показал себе в Раде средний палец 03

ВР (29245) курьез (4056) Шевченко Евгений Слуга народа (77)


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Топ комментарии
+26
Так вот ты какой, интеллектуальный локдаун.
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02.12.2020 16:14
+20
Шоу под куполом цирка продолжается...
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02.12.2020 16:20
+20
"Слуга народу" Шевченко, який виступав на росТВ, показав собі в Раді середній палець - Цензор.НЕТ 6938
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02.12.2020 16:48
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Интуиция.
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02.12.2020 16:12 Ответить
Так вот ты какой, интеллектуальный локдаун.
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02.12.2020 16:14 Ответить
Умора. Палец реально в его сторону нарисован.
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02.12.2020 16:17 Ответить
Шоу под куполом цирка продолжается...
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02.12.2020 16:20 Ответить
Шо взять с зе-дебила !!!
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02.12.2020 16:29 Ответить
Но ведь такие детали позволяют понять что за людей выбрали как бы писать законы.
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02.12.2020 16:43 Ответить
хворієш? поправляйся
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02.12.2020 16:52 Ответить
Пересічні зеботи https://censor.net/ua/user/473579 вже й новинами не вдоволені...
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02.12.2020 16:49 Ответить
Дібіли вибрали собі поводирів.
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02.12.2020 16:36 Ответить
"Слуга народу" Шевченко, який виступав на росТВ, показав собі в Раді середній палець - Цензор.НЕТ 6938
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02.12.2020 16:48 Ответить
у етого депутата-явный признак дебилизма
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02.12.2020 16:40 Ответить
Недоумок
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02.12.2020 16:42 Ответить
Этот чел совсем какой то отмороженный...
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02.12.2020 16:43 Ответить
Черговий ідіотизм від чергового зеленого дебіла...Чи могли ми уявити хоча б десять років тому,що Раду заполонять паяци,збоченці,придурки,фігляри і дебіли...Вироджуємось наніц...
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02.12.2020 16:45 Ответить
Веселая компания собралась во фракции Слуг - Лоббисты, коррупционеры, агенты россии, и просто идиоты. Ну и руководит всеми - поц Зеленский, агент фсб Ермак, и эрудит Арахамия...
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02.12.2020 16:48 Ответить
https://censor.net/ua/user/314213

Веселая компания собралась во фракции Слуг - Лоббисты, коррупционеры, агенты россии, и просто идиоты... "Слуга народу" Шевченко, який виступав на росТВ, показав собі в Раді середній палець - Цензор.НЕТ 4472
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02.12.2020 16:50 Ответить
ты наверное с гросей в одном бурситете учился, топишь за своих
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02.12.2020 16:54 Ответить
Сегодня твоя смена быть посмешищем?)))
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02.12.2020 17:00 Ответить
парад хряков.
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31.03.2021 22:49 Ответить
Это днище..
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02.12.2020 17:16 Ответить
О, месье оптимист ?
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02.12.2020 17:48 Ответить
Рагуль
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02.12.2020 19:40 Ответить
типічний представник влади
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02.12.2020 19:56 Ответить
Тупая деревенская Чернь.
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03.12.2020 09:29 Ответить
он анализы сдал?
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03.12.2020 10:33 Ответить
Як що в цілій країні нема жодного хто може затулити пельку кацапському ворогу,то ця країна приречена.
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03.12.2020 13:23 Ответить
 
 