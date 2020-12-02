2 085 5
На Донетчине эксперт Гоструда задержан при получении 700 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО
В Донецкой области при получении взятки задержан эксперт государственного предприятия "Донецкий экспертно-технический центр Гоструда".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Досудебным расследования установлено, что в ноябре 2020 г. технический эксперт ГП "Донецкий экспертно-технический центр Гоструда" требовал у частного предпринимателя взятку. За 700 долларов он обещал не препятствовать регистрации и дальнейшему оформлению двух погрузчиков.
При получении взятки чиновник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос о уведомлении взяточника о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Правильно - ДонеЧЧина.
Тупо маниакально упрямо безграмотно - ДонеТЧина