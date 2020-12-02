На Донетчине эксперт Гоструда задержан при получении 700 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

В Донецкой области при получении взятки задержан эксперт государственного предприятия "Донецкий экспертно-технический центр Гоструда".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследования установлено, что в ноябре 2020 г. технический эксперт ГП "Донецкий экспертно-технический центр Гоструда" требовал у частного предпринимателя взятку. За 700 долларов он обещал не препятствовать регистрации и дальнейшему оформлению двух погрузчиков.

При получении взятки чиновник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Сейчас решается вопрос о уведомлении взяточника о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.