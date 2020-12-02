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Новости Фото Взяточники
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На Донетчине эксперт Гоструда задержан при получении 700 долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

В Донецкой области при получении взятки задержан эксперт государственного предприятия "Донецкий экспертно-технический центр Гоструда".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

На Донетчине эксперт Гоструда задержан при получении 700 долл. взятки, - прокуратура 01

Досудебным расследования установлено, что в ноябре 2020 г. технический эксперт ГП "Донецкий экспертно-технический центр Гоструда" требовал у частного предпринимателя взятку. За 700 долларов он обещал не препятствовать регистрации и дальнейшему оформлению двух погрузчиков.

При получении взятки чиновник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На Донетчине эксперт Гоструда задержан при получении 700 долл. взятки, - прокуратура 02

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Сейчас решается вопрос о уведомлении взяточника о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

взятка (6158) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) чиновник (1560) Донецкая область (9642) Госслужба труда (37)


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С какого времени ДонеЦк переименовали в ДонеТСк ?

Правильно - ДонеЧЧина.

Тупо маниакально упрямо безграмотно - ДонеТЧина
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02.12.2020 16:48 Ответить
а чевойта у всех кого задержуют все время один и тотже капюшон на голове? хоть стираете его иногда или так сойдет?
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02.12.2020 16:57 Ответить
Гоструда? Сколько ещё всяких прихлебателей на зарплате у государства? Кто закроет все эти дыры, вычистит авгиевы конюшни. Кому они нужны эти бесполезные чиновники, которые производят справки никому ненужные и мешающие жить и работать
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02.12.2020 17:24 Ответить
От сюда вывод, что брать мало не выгодно, могут арестовать, а вот если миллионами ...
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02.12.2020 18:30 Ответить
Все они там взяточники,для этого андроповец ревка и создал эту контору,у них такса от 30 до 50 процентов им за неуплату ЕСВ,по сей день денежная река течет в славный город Киев.
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02.12.2020 18:30 Ответить
 
 