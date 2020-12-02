Некоторые просто врут президенту прямо в глаза: переписка главы комитета по нацбезопасности Завитневича с помощницей Зеленского. ФОТОрепортаж

Нардеп "Слуги народа", глава комитета Рады по нацбезопасности Александр Завитневич сегодня в парламенте вел переписку с помощником президента Владимира Зеленского Марией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Контакт "пом. Президента Маша" попросил Завитневича прислать сопроводительные комментарии к документу, который отправил нардеп, чтобы президент "понимал цели и задачи".

"Если одним предложением: это небольшая часть того, что происходит в секторе безопасности и обороны", - печатал текст "слуга народа".

Завитневич в сообщении отметил, что "очень важно, чтобы Верховный главнокомандующий знал реальное положение дел".

"К нему они все ходят часто и информацию подают, как им нужно, комитет ВРУ тоже не слепой и глухой. Вчера попытались немного об этом поговорить, но некоторые просто врут В.А, (вероятно Владимиру Александровичу Зеленскому. - Ред.) прямо в глаза", - добавил парламентарий.

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Фото: Цензор.НЕТ.