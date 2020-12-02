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На границе с Румынией блокирована попытка контрабанды 9 кг украшений из янтаря, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

Житель Буковины пытался нелегально вывезти из Украины в Румынию 9 кг украшений из янтаря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На границе с Румынией блокирована попытка контрабанды 9 кг украшений из янтаря, - ГПСУ 01

Микроавтобус "Мерседес" прибыл в пункт пропуска "Порубное" сегодня утром. Им ехал в Румынию 35-летний житель Черновицкой области. В микроавтобусе были обнаружены скрытые от погранично-таможенного контроля несколько пакетов с нанизанными на нитку обработанными камнями (скорее всего - янтаря) различного размера и фракций.

На границе с Румынией блокирована попытка контрабанды 9 кг украшений из янтаря, - ГПСУ 02

По одному килограмму кораллов из янтаря находились под тряпками в нишах правой и левой передней двери. Пять килограммов похожих украшений перевозили в каркасе передних сидений микроавтобуса. Еще один пакет с двумя килограммами таких же изделий обнаружили под одеждой в салоне микроавтобуса.

Также смотрите: В аэропорту "Борисполь" задержан житель Ривного: пытался вывезти из Украины 5,4 кг уникального янтаря-сырца, - СБУ. ФОТОрепортаж

На границе с Румынией блокирована попытка контрабанды 9 кг украшений из янтаря, - ГПСУ 03
На границе с Румынией блокирована попытка контрабанды 9 кг украшений из янтаря, - ГПСУ 04

Украшения, которые пытались вывезти из Украины с нарушением требований законодательства, изъяты. Сотрудники таможни составили в отношении водителя микроавтобуса протокол о нарушении таможенных правил.

Смотрите: На границе с Румынией в микроавтобусе выявлено 505 изделий из янтаря и 20,3 кг необработанного камня, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6425) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) янтарь (581)


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машину изьяли? так держать!
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02.12.2020 18:44 Ответить
Litve toze poimali 109 kilogram vsego.Belorus vioz iz Kionesberga skazal sto ukrainski jantarНа границе с Румынией блокирована попытка контрабанды 9 кг украшений из янтаря, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4010
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02.12.2020 18:47 Ответить
Не забашлял, бедолага, на границе.
Вот и с "особым усердием" проверили...

А мимо в фурах янтарь проплывает за бугор.
Мораль,- Делиться надо!😁
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02.12.2020 20:01 Ответить
 
 