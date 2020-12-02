На границе с Румынией блокирована попытка контрабанды 9 кг украшений из янтаря, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
Житель Буковины пытался нелегально вывезти из Украины в Румынию 9 кг украшений из янтаря.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Микроавтобус "Мерседес" прибыл в пункт пропуска "Порубное" сегодня утром. Им ехал в Румынию 35-летний житель Черновицкой области. В микроавтобусе были обнаружены скрытые от погранично-таможенного контроля несколько пакетов с нанизанными на нитку обработанными камнями (скорее всего - янтаря) различного размера и фракций.
По одному килограмму кораллов из янтаря находились под тряпками в нишах правой и левой передней двери. Пять килограммов похожих украшений перевозили в каркасе передних сидений микроавтобуса. Еще один пакет с двумя килограммами таких же изделий обнаружили под одеждой в салоне микроавтобуса.
Украшения, которые пытались вывезти из Украины с нарушением требований законодательства, изъяты. Сотрудники таможни составили в отношении водителя микроавтобуса протокол о нарушении таможенных правил.
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Вот и с "особым усердием" проверили...
А мимо в фурах янтарь проплывает за бугор.
Мораль,- Делиться надо!😁