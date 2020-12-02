Моряки ВМС США провели капремонт главного военно-морского причала для ВМС Украины в Очакове. ФОТО
Моряки ВМС США, прикомандированные к строительному батальону 133 "Runnin 'Roos" завершили капитальный ремонт главного военно-морского причала ВМС Украины в Очакове.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.
Команда из 13 моряков взялась за проект, начатый другим батальоном, в конце сентября и завершила его 23 октября 2020 г. досрочно.
"Этот проект был нацелен на то, чтобы максимально увеличить продолжительности эксплуатации пристани. Он базировался на оценке, проведенной одной из наших дайвинг-команд два года назад. Кроме того, этот проект улучшил наши отношения с ВМС Украины, и это даст им дополнительные возможности для использования этого причала в будущих учениях, таких как Sea Breeze и т.п.", - рассказал ответственный за этот проект Крейг Клаудио.
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Правильно Луганский сказал - надо было стараться Украине вступить в НАТО сразу после развала совка. Надо было ловить исторический момент, когда в росисе был
бардак, нечего было жрать и ей никакого дела не было до нашей страны. Вступи мы тогда в НАТО, то не было бы ни якуневичей, ни войны, ни зебилоидной верхушки.
А вот интересно - реально ли было отдать ядерку в обмен на членство в НАТО..?
Всё гораздо проще: Везде, где присутствуют американские военные, логистикой, снабжением, строительством, и всем остальным - занимается фирма KVG. Американцы у нас с 14 года, соответственно и KVG здесь.
Они на месте решают нанимать подрядчика или нет, закупать стройматериалы на месте или привезти.
После определенных событий в 14-15 годах, когда американцы увидели, что их помощь тупо разграбляется чиновниками МОУ, которые сидят ещё со времён яныка, они резко усилили контроль. И в случаях, когда у них возможности контролировать подрядчиков, они используют специализированные подразделения НАТО.
Контора очень серьезная, давить на них все равно, что давить на Госдеп. За все, что они делают, они несут ответственность. Потому и не доверяют нашим "прокладкам"
их там упоминают регулярно и уже давно...на бетонщиков не похоже
Наступним проєктом США, щодо покращення інфраструктури пункту базування Військово-Морських Сил ЗС України в Очакові, стане будівництво нового пірсу.