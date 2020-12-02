Моряки ВМС США провели капремонт главного военно-морского причала для ВМС Украины в Очакове. ФОТО

Моряки ВМС США, прикомандированные к строительному батальону 133 "Runnin 'Roos" завершили капитальный ремонт главного военно-морского причала ВМС Украины в Очакове.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

Команда из 13 моряков взялась за проект, начатый другим батальоном, в конце сентября и завершила его 23 октября 2020 г. досрочно.

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"Этот проект был нацелен на то, чтобы максимально увеличить продолжительности эксплуатации пристани. Он базировался на оценке, проведенной одной из наших дайвинг-команд два года назад. Кроме того, этот проект улучшил наши отношения с ВМС Украины, и это даст им дополнительные возможности для использования этого причала в будущих учениях, таких как Sea Breeze и т.п.", - рассказал ответственный за этот проект Крейг Клаудио.

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