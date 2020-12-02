В аэропорту "Борисполь" в кармане у пассажирки обнаружены бриллианты на 17 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В аэропорту "Борисполь" правоохранителями блокирована попытка незаконно ввезти в Украину драгоценные камни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Женщина прибыла в аэропорт рейсом из Дубая. В кармане своих брюк гражданка спрятала 38 пакетиков с бриллиантами. Вес обнаруженных драгоценных камней составил более 50 граммов", - говорится в сообщении.

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Предварительная сумма оценки бриллиантов составляет 17 млн грн.

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