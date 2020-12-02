В аэропорту "Борисполь" в кармане у пассажирки обнаружены бриллианты на 17 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В аэропорту "Борисполь" правоохранителями блокирована попытка незаконно ввезти в Украину драгоценные камни.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Женщина прибыла в аэропорт рейсом из Дубая. В кармане своих брюк гражданка спрятала 38 пакетиков с бриллиантами. Вес обнаруженных драгоценных камней составил более 50 граммов", - говорится в сообщении.
Предварительная сумма оценки бриллиантов составляет 17 млн грн.
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или это интерьер для аквариума...рыбки у них...
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вроде женсчина,а не догадалась куді ьрюллики надо прятать.
Те рейсы не сильно шмонают...
Как о золоте, булате, латуни и др. все сделано из желтого металла
- Бриллианты?
- 50 грамм?
- Из Дубая?
Похоже, таможенники рассуждают, как шариковы - забрать и поделить
Ну що там з тими правилами?
Дама вояжирувала з кращими друзями,
І от її їх позбавили...