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Новости Фото Силовики
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В аэропорту "Борисполь" в кармане у пассажирки обнаружены бриллианты на 17 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В аэропорту "Борисполь" правоохранителями блокирована попытка незаконно ввезти в Украину драгоценные камни.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Женщина прибыла в аэропорт рейсом из Дубая. В кармане своих брюк гражданка спрятала 38 пакетиков с бриллиантами. Вес обнаруженных драгоценных камней составил более 50 граммов", - говорится в сообщении.

В аэропорту Борисполь в кармане у пассажирки обнаружены бриллианты на 17 млн грн, - Госпогранслужба 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники поймали в "Борисполе" двух граждан Украины, которые перевозили бриллианты в нижнем белье. Стоимость изъятого - 15 млн грн. ФОТОрепортаж

В аэропорту Борисполь в кармане у пассажирки обнаружены бриллианты на 17 млн грн, - Госпогранслужба 02

Предварительная сумма оценки бриллиантов составляет 17 млн грн.

В аэропорту Борисполь в кармане у пассажирки обнаружены бриллианты на 17 млн грн, - Госпогранслужба 03

Смотрите: На границе с Беларусью в грузовике с селедкой обнаружено контрабандных сигарет на 10 млн грн, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Госпогранслужба (6425) контрабанда (2409) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) бриллианты (18)


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Топ комментарии
+38
Ахметов миллиардами вывозит електроенергию из страны, не платя ни копейки налогов даже за пользование нашими ЛЕП, а ему за ето еще и льготы и дотации.
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02.12.2020 19:38
+17
Так нужно ловить того кто вывозит добро а не тех кто ввозит. В развитых странах именно так поступают. У нас же почему то наоборот все льготы и привилегии тем кто вывозит бюджеты и народное достояние, а тех кто ввозит грабят. А теперь догадайтесь куда пойдут все ети брюлики, и вспомните *Бриллиантовых прокуроров*.
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02.12.2020 19:58
+11
В кармане своих брюк гражданка спрятала 38 пакетиков с бриллиантами.

=========================================
вроде женсчина,а не догадалась куді ьрюллики надо прятать.
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02.12.2020 19:40
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50 грамм ?
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02.12.2020 19:35 Ответить
Цікаво одне: чи вона їх украла, чи там нашим жінкам платять діамантами...
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03.12.2020 08:15 Ответить
думаю її найняли за грошики... як контейнер... для перетину кордону...
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03.12.2020 08:42 Ответить
Ахметов миллиардами вывозит електроенергию из страны, не платя ни копейки налогов даже за пользование нашими ЛЕП, а ему за ето еще и льготы и дотации.
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02.12.2020 19:38 Ответить
Кто на шо учился)
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02.12.2020 19:50 Ответить
Значит должен быть тот, кто обучится таких "умных" отстреливать.
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02.12.2020 20:16 Ответить
Ті, хто вміє відстрілювати таких "розумних", і ті, хто має гроші та зв"язки, щоб найняти послуги такого спеціаліста - усі вони при ділі і непогано себе почувають. Такі, як Ахметов, їм нічим не заважають.
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03.12.2020 11:45 Ответить
Брюликов на 17 миллионов---но гривен!!! Капец! Не знаток--но судя по первичной огранке, почти сырьё, расфасовано по возрастающей от размера, количества граней. Те что крупнее по одному.. Скорее для частного ювелирного бизнеса. Либо изготовить пару изделий на понт. Показали бы телосложение тёти---можно было и банально в трусы сунуть, пришив плотно.
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02.12.2020 20:21 Ответить
Ты и по зашиванию в трусы контрабанды специалист!
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02.12.2020 22:49 Ответить
Опа-ча! Заскучал? И всё ты проверяешь, на чистую воду выводишь полиграф ты наш суровый! Ладно. Из избранного чуть тебе подкину. Из тобой любимого совка темку. Как зашивать в трусы. Есть такой остров Цейлон. Бывшая колония Англии. Сегодня Шри-Ланка. Столица Коломбо. Город порт. Переход с Красного моря 8 дней. Если пас-лайнер то воды набирали, ананасов, топливом бункеровались. И ещё кой чего. Но ты конечно знаешь что. Не зря же полиграф. Страна богата драг камнями. Не сразу я ущучил конечно что в ходу, топазы там покупал, лунники, кошачий глаз---полудрагоценные камни. Но оказалось родина сапфиров Цейлон. Тёмно-фиолетовый, синеватый скажем цвет электрик---ты записуй студент. Где ввернёш слова такие---за вумного примут. Тогда конечно все частные ювелиры не шутили с кем попало. КГБ работало что с золотом и драг камнями было связано. Но подсказали. Оно же Одесса. Чуть было короче. И по трусам бабским напоследок. Сначала женой мне не была одна там на лайнере ЧМП девушка. Кондитером работала на камбузе ресторана. Ну потом расписались. Вместе работали---это редко по тем временам. Комуняки бздели что жена с мужем сбежать могут. И вся причина---это так. Расписались как декрет появился. А как вернулась не пустили на один лайнер. Звонкое было время---у меня. Может что продашь из своего? Но не мне. А что у тебя? Ну чем богат? Каких может людей знал? Видел что? По музыке не вздумай спросить---засыплю. На концерте *АББА* был осенью 1976г в Мельбурне---случайно почти правда. И не только. Гудбай прозорливый из под подворотни.
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02.12.2020 23:53 Ответить
В аэропорту "Борисполь" в кармане у пассажирки обнаружены бриллианты на 17 млн грн, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2165
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02.12.2020 19:38 Ответить
...я вижу камни подобраны по вкусу(О.Бендер)..
или это интерьер для аквариума...рыбки у них...
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02.12.2020 19:39 Ответить
Рыбки рыбками, а полумесячная зарплата для кого то накрылась
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02.12.2020 22:22 Ответить
В кармане своих брюк гражданка спрятала 38 пакетиков с бриллиантами.

=========================================
вроде женсчина,а не догадалась куді ьрюллики надо прятать.
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02.12.2020 19:40 Ответить
Жартуєш? Вона й там заховала зароблене непосильною працею.....
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02.12.2020 19:54 Ответить
Ну вот, опять фемино как там ненавистники феминоненавиствуют!!!
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02.12.2020 19:57 Ответить
Это ж какой у дамочки карман-ище, чтобы поместилась вся эта "мелочь"?!!
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02.12.2020 19:40 Ответить
тре було на шию почепити, пішло б як біжутерія)
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02.12.2020 19:40 Ответить
брюлики сильно бросаются в глаза. никакая бижутерия их имитировать не сможет
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02.12.2020 22:50 Ответить
ніфіга собі карман....)
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02.12.2020 19:42 Ответить
Кимберлитовая соска
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02.12.2020 19:44 Ответить
капец, брылики ведрами завозят, падлы, а нам втюхивают басню про необходимость кредита МВФ!!!
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02.12.2020 19:53 Ответить
Так нужно ловить того кто вывозит добро а не тех кто ввозит. В развитых странах именно так поступают. У нас же почему то наоборот все льготы и привилегии тем кто вывозит бюджеты и народное достояние, а тех кто ввозит грабят. А теперь догадайтесь куда пойдут все ети брюлики, и вспомните *Бриллиантовых прокуроров*.
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02.12.2020 19:58 Ответить
ну правильно, ОНО ограбило тебя и меня и еще миллион таких , наличными, вывезло и закупилось камнями - хранить проще, чем несколько чемоданов капусты...
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02.12.2020 21:13 Ответить
А мы никогда и не читали даже за конфискованный янтарь.Фото видели, и всё. Где? Как? В каких частных музеях реально "расстворились'эти чудесные слёзы природы. Янтарные комнаты и дворцы. Бриллианты там же. У "контрабандистов". Вещь доки. В личных сейфах Швейцарии. Тише-тише...
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02.12.2020 23:28 Ответить
Цікаво ж КУДИ, конкретно пидуть гроші? Чи прямо до пахана, чи як?
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02.12.2020 19:55 Ответить
Їх миші з'їдять, як держзерно.
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02.12.2020 20:31 Ответить
только дебил может так оценить брюлики. или думают что мы дебилы. 50 грамм-17 лямов. но судя по колличеству штук и по величине некоторых экемпляров, там 17 лямов, чистая отмазка. те что большие, два нижних ряда, уже хрен вместишь в эту сумму. не хило нагрееться кто то
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02.12.2020 19:56 Ответить
У Шапакіна з Корнійцом акваріум почистила?
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02.12.2020 20:08 Ответить
Дубай родина контрабанды из всей Африки. Алмазы, золото, изумруды, нефть... вся таблица. Африканская столица всего краденого, как Лондон в Европе.
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02.12.2020 20:13 Ответить
лучшие друзья девушек это бриллианты (с)
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02.12.2020 20:19 Ответить
Карманная мелочь.....
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02.12.2020 20:35 Ответить
Надо было через Египет с пьяными курортниками лететь.
Те рейсы не сильно шмонают...
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02.12.2020 20:35 Ответить
а почему нельзя ввозить ценности?
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02.12.2020 20:39 Ответить
почему нельзя?можно...просто надо задекларировать и заплатить налоги
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02.12.2020 20:40 Ответить
Спалилась на том что пограничники с таможенниками подумали, вот это баба с яйцами, так выпирали карманы.
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02.12.2020 20:42 Ответить
прикол в том..что ввозила, а не вывозила !!!!
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02.12.2020 20:43 Ответить
Так, це сама цікава деталь. Зрозуміло, що хтось ізза кордону або терміново ховає гроші від розплати або розплатився з українським партнером - але де в Україні можна конвертувати діаманти в безготівку ? Чи принаймі в готівку ? В Амстердамові є місця, але де в Україні ?
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02.12.2020 23:02 Ответить
250 каратов?
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02.12.2020 20:59 Ответить
Шо опять? Только недавно поймали пару с брюликами на 15 миллионов.
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02.12.2020 21:02 Ответить
сдала добрая душа, других вариантов нет!
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02.12.2020 21:12 Ответить
Ну неужели нельзя было в жопу затолкать?
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02.12.2020 21:38 Ответить
Вы такой простой На таможне бывший врач проктолог уже не первый год как работает
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02.12.2020 22:18 Ответить
Бриллиантовая сосна
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02.12.2020 21:53 Ответить
Не парьтесь для подобных ей это всего лишь пыль и не больше чем для простых людей кило конфет многие просто не знают какие у подобных ходят суммы ,но вопрос вот в чём зачем они им в таком количестве если при жизни отведённой человеку не удастся потратить их даже 1%
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02.12.2020 22:15 Ответить
Теперь баба пойдет по дубайским борделям долги отрабатывать.
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02.12.2020 23:30 Ответить
Сколько помню,никогда на въезд таможенники не проверяли в Борисполе. Походу бабу тупо сдали или завистники либо конкуренты.
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02.12.2020 23:33 Ответить
Можливо, тому що зараз набагато менше рейсів та пасажирів, перевіряють більш ретельно. Хоча вона могла б за один раз на таку суму не везти, або, як тут писали, обхідними маневрами.
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03.12.2020 01:08 Ответить
Летел из Турции, в Борисполе после паспортного контроля, даже погранцов не видел. Никто ничего не проверял. Вези что хочешь
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03.12.2020 10:19 Ответить
Всех из Дубаи по карманам шмонают?
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03.12.2020 00:10 Ответить
Кстати, не на всех камнях бриллиантовая огранка. И по размеру камни одинаковые (чего с натуральными камнями не бывает). Это может быть искусственные мусонниты или др. искуственные камни... В статье про гемологов ничего не сказано...
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03.12.2020 00:14 Ответить
Главное громко новость подать. А потом, никто дальше не интересуется.
Как о золоте, булате, латуни и др. все сделано из желтого металла
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07.12.2020 08:52 Ответить
права охранители то блокировали... а эксперт потом напишет заключение - не бриллианты это, а просто блестящие стекляшки... каким образом права охранители будут компенсировать моральный и финансовый ущерб?
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03.12.2020 03:23 Ответить
Чьерт бобьери !!!
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03.12.2020 05:21 Ответить
А что нельзя?
- Бриллианты?
- 50 грамм?
- Из Дубая?

Похоже, таможенники рассуждают, как шариковы - забрать и поделить
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03.12.2020 08:20 Ответить
Я вообще не понимаю, как эта тетка попалась с таким маленьким пакованом. Сколько раз не вьезжал в Украину (авиа [борисполь, жуляны, львов], жд, автобус) ни разу наши погранцы ничего не спрашивали. Может ее кто-то сдал или она сильно стремно себя вела?
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03.12.2020 10:25 Ответить
Чому прісікались до барині?
Ну що там з тими правилами?

Дама вояжирувала з кращими друзями,
І от її їх позбавили...
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03.12.2020 12:30 Ответить
 
 