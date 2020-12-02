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Некарантинные приветствия "слуг народа", обсуждения "фейковых справок" о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря. ФОТОрепортаж

Верховная Рада провела 2 декабря пленарное заседание.

В повестке дня было более 40 пунктов. Нардепы, в частности, усилили защиту безработных и работодателей на время карантинаутвердили список причин, позволяющих пропускать заседанияразрешили подавать апелляцию на решение суда о продлении ареста и запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним.

Кроме того, Верховная Рада создала ВСК для расследования причин пожаров на Луганщине, возникших 30 сентября и 1 октября - в зону поражения тогда попало 32 населенных пункта, погибли 11 человек.

Также парламент принял в первом чтении законопроект №3637 "О виртуальных активах", предоставляющий им правовой статус.

Нардеп "Слуги народа", глава комитета Рады по нацбезопасности Александр Завитневич сегодня в парламенте вел переписку с помощником президента Владимира Зеленского Марией. "К нему они все ходят часто и информацию подают, как им нужно, комитет ВРУ тоже не слепой и глухой. Вчера попытались немного об этом поговорить, но некоторые просто врут В.А, (вероятно Владимиру Александровичу Зеленскому. - Ред.) прямо в глаза", - подчеркивал парламентарий.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 01
Горячие приветствия "слуг народа" Сергея Бабака и Галины Третьяковой.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 02
Он же.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 03
Он же с Ольгой Коваль.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 04
"Слуги народа" Максим Бужанский и Александр Куницкий.
Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 05
Поднялся на ступеньку, чтобы говорить удобнее.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 06
Исключенный из фракции "Слуги народа" Гео Лерос.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 07
Депутат "Слуги народа" Вадим Струневич.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 08
Рукопожатиями приветсвуют друг друга нардепы "СН" Павел Халимон и Вячеслав Рублев.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 09
"Слуга народа" Давид Арахамия и внефракционный Роман Иванисов что-то доказывают коллегам. 

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 10
Депутат "Слуги народа" Александр Гайду.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 11
"Слуги народа" Давид Арахамия и Николай Тищенко приветствуют коллег.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 12
"Слуга народа" Сергей Литвиненко общается с внефракционным Романом Иванисовым.
Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 13
На первом нет маски.
Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 14
Второму она, видимо, тоже мешает.
Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 15

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 16
На одном ухе маска болтается у нардепа "СН" Максима Ткаченко. Ему что-то объясняет коллега Лада Булах.  

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 17
Не очень думает о противоэпидемической защите и "слуга народа" Галина Третьякова.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 18
Исключенный из "слуг" из-за подозрения в коррупции Александр Юрченко носит маску под подбородком. Видимо, потому что кофе пил.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 19
Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко с Оксаной Дмитриевой из "СН".

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 20
 "Слуга народа" Андрей Герус в секторе ОПЗЖ. Здесь тоже не все в масках.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 21
"Слуги народа".

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 22
Сергей Литвиненко из "СН" читает фракционный чат.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 23
В чате "слуг", в частности, рассказывается о том, как кто-то опросил знакомых и все они не делали своим детям прививок, подавая по запросу "фейковые справки". "Думаю, если верифицировать эти данные, государство охнет от реальных показателей вакцинации", - отмечает пишущий.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 24
Нардеп "Слуги народа" Марьян Заблоцкий уверен, что вакцина от COVID-19 будет пользоваться огромным спросом.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 25
А кому-то (вероятно Андрею Богданцу, избранному по округу на Тернопольщине) важнее счет в матче "Шахтера" с "Реалом".

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 26
Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 27

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 28
"Слуга народа" Александр Скичко в зале.
Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 29
Он же перечитывает переписку с ЛЮ. Она обещает "Коту", что отдаст 30 000 "наших", а закроет, когда деньги зайдут.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 30
Лада Булах жалуется контакту, подписанному "Ольга Трикул", на излишне блестящее лицо, а ей отвечают, что был важный день - не до матирующей пудры. Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 31
"Вы точно о реабилитации со Стефанишиной голорили. С Арахамией успели", - подчеркивает контакт.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 32
София Федына из "Европейской Солидарности" общается в коллегами по фракции.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 33
Она же докладывает с трибуны.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 34Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 35
"Слуга народа" Николай Тищенко общается с коллегами. В частности, с Жаном Беленюком.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 36
Спикер ВР Дмитрий Разумков с нардепом ОПЗЖ Александром Колтуновичем.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 37
Он же с представителем "ЕС" Алексеем Гончаренко.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 38
"Слугам народа" напоминают, что нужно "отдавать по 8200" Вячеславу Медянику или его помощнику. При этом Андрею Клочко, Петру Павловскому и Игорю Васильеву почему-то не нужно.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 39
Некий Сергей Кучеренко констатирует, что накануне - День работников прокуратуры - президент никого не наградил, а нардеп объясняет это "некачественностью сотрудников". 
Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 40
Бывший замминистра Павел Кухта заверяет "слугу народа" Анатолия Остапенко, что на Железняка лежит приказ о продлении контракта.Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 41
Тарас Шкоденко сообщает, что переслал базу СМИ на почту.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 42
Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 43
Нардепу "СН" Гайду, между делом, предлагают автомобиль на замену.

Некарантинные приветствия слуг народа, обсуждения фейковых справок о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря 44

Фото: Цензор.НЕТ

Автор: 

ВР (29245) Гончаренко (535) Арахамия Давид (989) Разумков Дмитрий (1520) Бабак Сергей (32) Куницкий Александр (45) Бужанский Максим (103) Федына София (72) Лерос Гео (378) Третьякова Галина (118) Иванисов Роман (29)


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Некарантинные приветствия "слуг народа", обсуждения прививок во фракционном чате, Герус в секторе ОПЗЖ, переговоры Разумкова и выступление Федыны, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 3435
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02.12.2020 21:57 Ответить
Ананист Кива ей 100% подойдёт !
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02.12.2020 21:59 Ответить
Некарантинные приветствия "слуг народа", обсуждения прививок во фракционном чате, переговоры Разумкова и выступление Федыны, - день работы ВР 17 ноября - Цензор.НЕТ 6195
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02.12.2020 22:12 Ответить
Это ОНИ на передовой в бою. ХРОНИКА для истории. Мы вас не забудем.
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02.12.2020 22:10 Ответить
Не бережете ви себе па**юки народнi. Все про покращення своєї дупи тiльки i думаєте...
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02.12.2020 22:13 Ответить
Маски, карантини, щеплкння від ковіду - для бидла.
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02.12.2020 22:19 Ответить
Головне зараз вакцину китайську бид... пихнути, багато хто вже перехворів і мають кращий імунітет чим від непонятної вакцини але потрібно бюджетні кошти потратити і бабки з міжнародників відмити....
Зараз знову як з дитячими вакцинами накупляють гів.... і давай всіх заставляти..
В мене малий був вакцинований від кору але успішно потім перехворів а педіатр боялася йому кір записати, в карточку написала бронхіт)))) Я спитав чого, сказала що вакцина непонятна і таких випадків багато, а зверху нагинають щоб кір не писати тому що будуть рослідувати чому захворів... В мене в знайомих в дитини те саме...
Після того нах... ті державні вакцинації непонятно чим пічкати дитину...
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03.12.2020 08:28 Ответить
Вы уверены, что они решают проблемы Украины и украинцев?
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03.12.2020 10:43 Ответить
 
 