Некарантинные приветствия "слуг народа", обсуждения "фейковых справок" о прививках и сбор Медяником почти 150 тыс. грн, - день работы ВР 2 декабря. ФОТОрепортаж
Верховная Рада провела 2 декабря пленарное заседание.
В повестке дня было более 40 пунктов. Нардепы, в частности, усилили защиту безработных и работодателей на время карантина, утвердили список причин, позволяющих пропускать заседания, разрешили подавать апелляцию на решение суда о продлении ареста и запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним.
Кроме того, Верховная Рада создала ВСК для расследования причин пожаров на Луганщине, возникших 30 сентября и 1 октября - в зону поражения тогда попало 32 населенных пункта, погибли 11 человек.
Также парламент принял в первом чтении законопроект №3637 "О виртуальных активах", предоставляющий им правовой статус.
Нардеп "Слуги народа", глава комитета Рады по нацбезопасности Александр Завитневич сегодня в парламенте вел переписку с помощником президента Владимира Зеленского Марией. "К нему они все ходят часто и информацию подают, как им нужно, комитет ВРУ тоже не слепой и глухой. Вчера попытались немного об этом поговорить, но некоторые просто врут В.А, (вероятно Владимиру Александровичу Зеленскому. - Ред.) прямо в глаза", - подчеркивал парламентарий.
Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.
Горячие приветствия "слуг народа" Сергея Бабака и Галины Третьяковой.
"Слуги народа" Максим Бужанский и Александр Куницкий.
Поднялся на ступеньку, чтобы говорить удобнее.
Исключенный из фракции "Слуги народа" Гео Лерос.
Депутат "Слуги народа" Вадим Струневич.
Рукопожатиями приветсвуют друг друга нардепы "СН" Павел Халимон и Вячеслав Рублев.
"Слуга народа" Давид Арахамия и внефракционный Роман Иванисов что-то доказывают коллегам.
Депутат "Слуги народа" Александр Гайду.
"Слуги народа" Давид Арахамия и Николай Тищенко приветствуют коллег.
"Слуга народа" Сергей Литвиненко общается с внефракционным Романом Иванисовым.
На первом нет маски.
Второму она, видимо, тоже мешает.
На одном ухе маска болтается у нардепа "СН" Максима Ткаченко. Ему что-то объясняет коллега Лада Булах.
Не очень думает о противоэпидемической защите и "слуга народа" Галина Третьякова.
Исключенный из "слуг" из-за подозрения в коррупции Александр Юрченко носит маску под подбородком. Видимо, потому что кофе пил.
Сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко с Оксаной Дмитриевой из "СН".
"Слуга народа" Андрей Герус в секторе ОПЗЖ. Здесь тоже не все в масках.
Сергей Литвиненко из "СН" читает фракционный чат.
В чате "слуг", в частности, рассказывается о том, как кто-то опросил знакомых и все они не делали своим детям прививок, подавая по запросу "фейковые справки". "Думаю, если верифицировать эти данные, государство охнет от реальных показателей вакцинации", - отмечает пишущий.
Нардеп "Слуги народа" Марьян Заблоцкий уверен, что вакцина от COVID-19 будет пользоваться огромным спросом.
А кому-то (вероятно Андрею Богданцу, избранному по округу на Тернопольщине) важнее счет в матче "Шахтера" с "Реалом".
"Слуга народа" Александр Скичко в зале.
Он же перечитывает переписку с ЛЮ. Она обещает "Коту", что отдаст 30 000 "наших", а закроет, когда деньги зайдут.
Лада Булах жалуется контакту, подписанному "Ольга Трикул", на излишне блестящее лицо, а ей отвечают, что был важный день - не до матирующей пудры.
"Вы точно о реабилитации со Стефанишиной голорили. С Арахамией успели", - подчеркивает контакт.
София Федына из "Европейской Солидарности" общается в коллегами по фракции.
"Слуга народа" Николай Тищенко общается с коллегами. В частности, с Жаном Беленюком.
Спикер ВР Дмитрий Разумков с нардепом ОПЗЖ Александром Колтуновичем.
Он же с представителем "ЕС" Алексеем Гончаренко.
"Слугам народа" напоминают, что нужно "отдавать по 8200" Вячеславу Медянику или его помощнику. При этом Андрею Клочко, Петру Павловскому и Игорю Васильеву почему-то не нужно.
Некий Сергей Кучеренко констатирует, что накануне - День работников прокуратуры - президент никого не наградил, а нардеп объясняет это "некачественностью сотрудников".
Бывший замминистра Павел Кухта заверяет "слугу народа" Анатолия Остапенко, что на Железняка лежит приказ о продлении контракта.
Тарас Шкоденко сообщает, что переслал базу СМИ на почту.
Нардепу "СН" Гайду, между делом, предлагают автомобиль на замену.
Фото: Цензор.НЕТ
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Зараз знову як з дитячими вакцинами накупляють гів.... і давай всіх заставляти..
В мене малий був вакцинований від кору але успішно потім перехворів а педіатр боялася йому кір записати, в карточку написала бронхіт)))) Я спитав чого, сказала що вакцина непонятна і таких випадків багато, а зверху нагинають щоб кір не писати тому що будуть рослідувати чому захворів... В мене в знайомих в дитини те саме...
Після того нах... ті державні вакцинації непонятно чим пічкати дитину...