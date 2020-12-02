В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников "Лелека" и Bayraktar. ФОТОрепортаж

В 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода прошли командно-штабные учения с применением беспилотных летательных аппаратов "Лелека" и Bayraktar.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

"Состоялись учения с привлечением большого количества новейших методов управления подразделениями и программного обеспечения, такого как "Простор" и ​​системы LaserTag, особенностью которой было использование этой системы в паре с дистанционной системой отслеживания. Она позволяла руководителям учений в прямом эфире фиксировать "потери", передвижения и ход боевых действий", - говорится в сообщении.







Смотрите: Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин" прошли на Николаевщине. ФОТОрепортаж









Отмечается, что технологии позволяют более углубленно анализировать ход боевых действий и тактику подразделений и своевременно находить слабые места и устранять их.

Также смотрите: Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр. ФОТОрепортаж











Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Парк 28-й ОМБр пополнили бронеавтомобили "Новатор". ФОТО