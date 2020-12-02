РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7329 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
8 906 7

В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников "Лелека" и Bayraktar. ФОТОрепортаж

В 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода прошли командно-штабные учения с применением беспилотных летательных аппаратов "Лелека" и Bayraktar.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.

В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников Лелека и Bayraktar 01

"Состоялись учения с привлечением большого количества новейших методов управления подразделениями и программного обеспечения, такого как "Простор" и ​​системы LaserTag, особенностью которой было использование этой системы в паре с дистанционной системой отслеживания. Она позволяла руководителям учений в прямом эфире фиксировать "потери", передвижения и ход боевых действий", - говорится в сообщении.

В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников Лелека и Bayraktar 02
В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников Лелека и Bayraktar 03
В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников Лелека и Bayraktar 04

Смотрите: Учения с использованием беспилотников Bayraktar и ПТРК "Джавелин" прошли на Николаевщине. ФОТОрепортаж

В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников Лелека и Bayraktar 05
В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников Лелека и Bayraktar 06
В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников Лелека и Bayraktar 07
В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников Лелека и Bayraktar 08

Отмечается, что технологии позволяют более углубленно анализировать ход боевых действий и тактику подразделений и своевременно находить слабые места и устранять их.

В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников Лелека и Bayraktar 09

Также смотрите: Британские инструкторы тренируют бойцов 28 ОМБр. ФОТОрепортаж

В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников Лелека и Bayraktar 10
В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников Лелека и Bayraktar 11
В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников Лелека и Bayraktar 12
В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников Лелека и Bayraktar 13
В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников Лелека и Bayraktar 14

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Парк 28-й ОМБр пополнили бронеавтомобили "Новатор". ФОТО

Автор: 

беспилотник (3589) оборона (5205) военные учения (3457) 28 отдельная механизированная бригада (186) ВСУ (6587)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, «Лелеки» !
Збирали кошти на них на «Вата Шоу» Андрія Полтави.
Здається придбали пять комплектів таких беспілотників.
показать весь комментарий
02.12.2020 23:01 Ответить
Більше. Плюс около сотні закупили ще по держзамовлені за часів пороха. Пам'ятаю як Полтава хвалився що він замовив, а вони не можуть виконати так як по держзамовленню у них завал і тепер він може купувати щось інше типу квадрокоптерів. Вікі пише що у нас їх у військах більше 300 штук.
показать весь комментарий
03.12.2020 00:57 Ответить
А як же Державні закупівлі? Вазелін же не краде то де ж гроші?
показать весь комментарий
02.12.2020 23:08 Ответить
гроши в надежном месте..у Вальцмана в Рошене
показать весь комментарий
03.12.2020 01:08 Ответить
Беня, тебя в Гуантанамо заждались
показать весь комментарий
03.12.2020 02:05 Ответить
Ось дивлюся я на фото із написом "не братися" і бачу щось похоже на байрактар, но менше і це не він. У них на фото що були в 2018 силуети крім того що більші ще й обтікаємі.
показать весь комментарий
03.12.2020 01:04 Ответить
Так ось на фото не байрактар. На фото БПЛА PD-1 VTOL.
показать весь комментарий
03.12.2020 01:22 Ответить
 
 