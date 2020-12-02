В 28-й ОМБр прошли учения с применением беспилотников "Лелека" и Bayraktar. ФОТОрепортаж
В 28-й отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода прошли командно-штабные учения с применением беспилотных летательных аппаратов "Лелека" и Bayraktar.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу бригады.
"Состоялись учения с привлечением большого количества новейших методов управления подразделениями и программного обеспечения, такого как "Простор" и системы LaserTag, особенностью которой было использование этой системы в паре с дистанционной системой отслеживания. Она позволяла руководителям учений в прямом эфире фиксировать "потери", передвижения и ход боевых действий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что технологии позволяют более углубленно анализировать ход боевых действий и тактику подразделений и своевременно находить слабые места и устранять их.
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Збирали кошти на них на «Вата Шоу» Андрія Полтави.
Здається придбали пять комплектів таких беспілотників.