Бывшие "беркутовцы" помогают Лукашенко подавлять протесты, - СМИ. ФОТО
Среди нынешних белорусских омоновцев, которые участвуют в разгонах мирных протестов в Минске, журналисты смогли идентифицировать бывших сотрудников украинского спецподразделения "Беркут".
Об этом пишет издание "Новы час", сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты смогли опознать среди сотрудников белорусского "ОМОНА" Анатолия Примака - бойца спецподразделения "Беркут", который покинул Украину после победы Революции Достоинства.
Анатолий Примак в Минске
Журналисты смогли найти его фото с соревнований по рукопашному бою среди сотрудников милиции, проходивших в Минске в январе 2017 года. Тогда государственное издание "СБ. Беларусь Сегодня" писало о нем как о сотруднике минского ОМОНа. Примак тоже почистил свои социальные сети, удалив фото и любую информацию о предыдущем и нынешнем местах работы.
Анатолий Примак - крайний справа
На этих соревнованиях он не победил
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6 марта 2020 года имя бывшего украинского беркутовца было замечено в деле Центрального районного суда Минска. Примак был вызван в суд в качестве свидетеля по делу белорусского общественного активиста Николая Дедка. Правда, на заседание Примак не явился якобы из-за болезни.
Анатолий Примак
Среди контактов Примака в соцсетях удалось обнаружить еще одного бывшего "беркутовца" на службе "ОМОНА" - Дмитрия Анцупова.
Дмитрий Анцупов
Его фото на совещании минских силовиков было опубликовано в 2018 году в государственном издании "СБ. Беларусь Сегодня". Анцупов также присутствовал на экзамене на право ношения черного берета бойцами ОМОНа - его удалось опознать на видео государственного телеканала "СТВ".
Анцупов на совещании белорусских милиционеров
Анцупов на экзамене белорусских силовиков на право носить "черный берет"
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26 октября 2020 года в телеграм-канале, который раскрывает личности силовиков, причастных к разгонам мирных акций в Беларуси, появилась информация о том, что бывший украинский беркутовец Дмитрий Анцупов является инспектором отдела специальной подготовки ОМОН в Минске. должность Анцупова в Минском областном ОМОНе соответствует той, которую он занимал в Николаевском спецподразделении.
В соцсетях Анцупов прославляет оккупантов Украины и их пособников.
Скришот страницы Анцупова в соцсети
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пастер чмокал губами и говорил
,, мы все решим мирным путем ,,
/решили /
тогда обошлось бы сотней жизней
теперь счёт идёт на десятки тысяч
плюс раненые и инвалиды
а он до сих пор учит как воевать и
пора отвечать
взялся за гуж неговори что недуж
если их судить
то нынешние. не будут защищать /наших слуг /
неужели это не понятно
Украина братски делится с ним самым отборны человеческим биоматериалом.
Он хорошо удобрит беларусскую зкмельку.