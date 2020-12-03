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Бывшие "беркутовцы" помогают Лукашенко подавлять протесты, - СМИ. ФОТО

Среди нынешних белорусских омоновцев, которые участвуют в разгонах мирных протестов в Минске, журналисты смогли идентифицировать бывших сотрудников украинского спецподразделения "Беркут".

Об этом пишет издание "Новы час", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты смогли опознать среди сотрудников белорусского "ОМОНА" Анатолия Примака - бойца спецподразделения "Беркут", который покинул Украину после победы Революции Достоинства.

Бывшие беркутовцы помогают Лукашенко подавлять протесты, - СМИ 01

Анатолий Примак в Минске

Журналисты смогли найти его фото с соревнований по рукопашному бою среди сотрудников милиции, проходивших в Минске в январе 2017 года. Тогда государственное издание "СБ. Беларусь Сегодня" писало о нем как о сотруднике минского ОМОНа. Примак тоже почистил свои социальные сети, удалив фото и любую информацию о предыдущем и нынешнем местах работы.

Бывшие беркутовцы помогают Лукашенко подавлять протесты, - СМИ 02

Анатолий Примак - крайний справа

Бывшие беркутовцы помогают Лукашенко подавлять протесты, - СМИ 03

На этих соревнованиях он не победил

Читайте на Цензор.НЕТ: Среди силовиков, задерживавших белорусского оппозиционера, опознали бывшего "беркута" с Майдана, - СМИ. ФОТО

6 марта 2020 года имя бывшего украинского беркутовца было замечено в деле Центрального районного суда Минска. Примак был вызван в суд в качестве свидетеля по делу белорусского общественного активиста Николая Дедка. Правда, на заседание Примак не явился якобы из-за болезни.

Бывшие беркутовцы помогают Лукашенко подавлять протесты, - СМИ 04

Анатолий Примак

Среди контактов Примака в соцсетях удалось обнаружить еще одного бывшего "беркутовца" на службе "ОМОНА" - Дмитрия Анцупова.

Бывшие беркутовцы помогают Лукашенко подавлять протесты, - СМИ 05

Дмитрий Анцупов

Его фото на совещании минских силовиков было опубликовано в 2018 году в государственном издании "СБ. Беларусь Сегодня". Анцупов также присутствовал на экзамене на право ношения черного берета бойцами ОМОНа - его удалось опознать на видео государственного телеканала "СТВ".

Бывшие беркутовцы помогают Лукашенко подавлять протесты, - СМИ 06

Анцупов на совещании белорусских милиционеров

Бывшие беркутовцы помогают Лукашенко подавлять протесты, - СМИ 07

Анцупов на экзамене белорусских силовиков на право носить "черный берет"

Также на Цензор.НЕТ: Обвиняемый в расстрелах на Евромайдане экс-"беркутовец" Маринченко через суд пытается восстановиться в полиции, - адвокат Решко

26 октября 2020 года в телеграм-канале, который раскрывает личности силовиков, причастных к разгонам мирных акций в Беларуси, появилась информация о том, что бывший украинский беркутовец Дмитрий Анцупов является инспектором отдела специальной подготовки ОМОН в Минске. должность Анцупова в Минском областном ОМОНе соответствует той, которую он занимал в Николаевском спецподразделении.

В соцсетях Анцупов прославляет оккупантов Украины и их пособников.

Бывшие беркутовцы помогают Лукашенко подавлять протесты, - СМИ 08

Скришот страницы Анцупова в соцсети

Автор: 

Беларусь (7891) Беркут (8689) ОМОН (112)


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Топ комментарии
+52
Вопрос не в том где они служат, вопрос сколько таких подонков у нас служит? И кажется мне что самый главный наш слуга вполне разделяет их убеждения!
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03.12.2020 02:09
+43
Честно говоря в мусарне других и не бывает, профессиональный отбор так сказать. У меня в классе было 2 человека которые к концу 8-го класса читали по слогам, и оба стали мусорами.
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03.12.2020 02:41
+37
На то они и наемники что без совести, без Родины, без принципов и без человечности. А ведь могли ету тварь грохнуть еще во время Майдана как и других, если бы не Петька, Сенька и Рюкзаков которые визжали чтобы Майдан расходился потому что революция закончилась.
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03.12.2020 01:59
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Страница 2 из 2
это лишний раз доказывает, что мразь всегда востребована. на подобных подонков в совковоподобных режимах, как в паРаше и Белараше, всегда высокий спрос.
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03.12.2020 08:41 Ответить
морда типичного дебила,с полным отсутствием интеллекта
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03.12.2020 08:43 Ответить
Зато зарплата приличная, раньше на пенсию.
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03.12.2020 09:03 Ответить
за ету зарплату он портит свою карму,избивая невинных людей и попадает в ад
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03.12.2020 14:00 Ответить
Таким ублюдкам шо Австрия шо Австралия , тупые мрази кроме того как избивать слабых , и восьмером карманы у двоих алкоголиков выворачивать больше ничего не могут .
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03.12.2020 09:21 Ответить
Підождіть, такі ще можуть повернутися і вимагати компенсації, як "жертви" протестувальників на Майдані.
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03.12.2020 09:24 Ответить
Невезучий рагуль этот Примак. На майдане писды получил, на соревнованиях тоже судя по фотографиям))
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03.12.2020 09:36 Ответить
У них ж тут родичі лишилися? Узяти їх і в тюрму, як заручників!
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03.12.2020 09:36 Ответить
Людиноподібні істоти.
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03.12.2020 09:45 Ответить
вот и многим дошло за Донецк и Луганск
пастер чмокал губами и говорил
,, мы все решим мирным путем ,,
/решили /
тогда обошлось бы сотней жизней
теперь счёт идёт на десятки тысяч
плюс раненые и инвалиды
а он до сих пор учит как воевать и
пора отвечать
взялся за гуж неговори что недуж
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03.12.2020 09:49 Ответить
Не було жодного сумніву в присутності нелюдей заїзджих.
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03.12.2020 10:15 Ответить
Цих садистів треба вимагати привести в Україну і судити їх... Якщо Лукашенко відмовитися видати цих покидьків, то їх треба поїхати і там ліквідувати. Чи наше СБУ безсиле знищити вбивць і садистів?
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03.12.2020 10:22 Ответить
А хто їх випустив за кордон. Лукашенко?
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03.12.2020 10:33 Ответить
никто никогда их не будет судить
если их судить
то нынешние. не будут защищать /наших слуг /
неужели это не понятно
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03.12.2020 11:08 Ответить
Мрази! Без Родины, чести, совести!
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03.12.2020 13:53 Ответить
Ну вот, а то батцька обжался, что Украина строит против него какие-то козни.
Украина братски делится с ним самым отборны человеческим биоматериалом.
Он хорошо удобрит беларусскую зкмельку.
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03.12.2020 13:56 Ответить
Ну если беркут помогает,то может порядок наведут.
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03.12.2020 18:15 Ответить
Глупый Лукашенко нанял на работу людей которые не справились со своими прямыми обязанностями в Украине.
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04.12.2020 10:04 Ответить
вот это правда, поэтому их в первых рядах и пользует
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04.12.2020 20:26 Ответить
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