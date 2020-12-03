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Новости Фото ДТП
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Девочка-подросток за рулем родительского автомобиля врезалась в бетонный забор на Волыни, - полиция. ФОТО

В Волынской области 16-летняя девушка врезалась в бетонный забор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции в Facebook.

Около двух часов ночи на пульт дежурного Владимир - Волынского отдела полиции поступило сообщение о ДТП. Наряд полиции немедленно выехал по вызову на ул. Ковеля, рядом с КПП военной части А1008.

Прибыв на место происшествия правоохранителями было установлено, что 16-летняя жительница города, взяв без разрешения автомобиль родителей марки "Рено - Клио" и не справившись с управлением, допустила столкновение в бетонным забором.

Несовершеннолетняя водитель не пострадала, автомобиль значительно поврежден. С целью установления всех обстоятельств происшествия проводится проверка.

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Девочка-подросток за рулем родительского автомобиля врезалась в бетонный забор на Волыни, - полиция 01
Девочка-подросток за рулем родительского автомобиля врезалась в бетонный забор на Волыни, - полиция 02

дети (6492) ДТП (7673) Волынская область (996)


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Топ комментарии
+20
Мамино и папино счастье и радость!
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03.12.2020 11:43
+12
До речі, батько дівчини в той самий момент не був випадково п'яний?
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03.12.2020 11:49
+12
Папе подарок на Новый год)
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03.12.2020 12:02
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Девочка Маша - не пьёт не курит - Не могу больше🤮
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03.12.2020 11:36 Ответить
Водитель не пострадала?
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03.12.2020 11:37 Ответить
К сожалению, нет....
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03.12.2020 12:22 Ответить
Это называется "повезло"
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03.12.2020 11:41 Ответить
Повезло тем.кто не попался под колёса этой засранки....
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03.12.2020 12:23 Ответить
Мамино и папино счастье и радость!
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03.12.2020 11:43 Ответить
Соска перепутала газ с тормозом, однозначно
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03.12.2020 11:46 Ответить
А от дупа в дівчини таки має постраждати...
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03.12.2020 11:48 Ответить
До речі, батько дівчини в той самий момент не був випадково п'яний?
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03.12.2020 11:49 Ответить
Теж про це подумав)
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03.12.2020 11:50 Ответить
Естественно не пострадала.
Были бы мозги - получила бы сотрясение.
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03.12.2020 11:52 Ответить
Папе подарок на Новый год)
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03.12.2020 12:02 Ответить
В каком состоянии .... бетонный забор?
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03.12.2020 12:06 Ответить
забора жаль.
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03.12.2020 12:14 Ответить
за забором наверное воинская часть, здание на казарму очень похоже... к солдатам девочка прорывалась... это точно! в этом возрасте как раз спермотоксикоз начинаеться!
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03.12.2020 12:25 Ответить
Так ей и ее родителям и надо!
А еще лучше, если бы ее поламало на пару лет восстановления!
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03.12.2020 13:08 Ответить
Та ні , краще б не чіпала авто , але хай вже буде як є .
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03.12.2020 14:01 Ответить
Згадав анекдот про зім'яті десять тисяч доларів🤣🤣🤣
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03.12.2020 13:16 Ответить
A я згадав анекдот про мабуку 😁.
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03.12.2020 13:54 Ответить
ні, тут щось інше, за кермом була пяна людина
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03.12.2020 13:25 Ответить
Слава Богу , що всі живі-здорові.
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03.12.2020 13:59 Ответить
Папе повезло, что у него не было вертолёта.
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03.12.2020 14:28 Ответить
 
 