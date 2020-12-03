Девочка-подросток за рулем родительского автомобиля врезалась в бетонный забор на Волыни, - полиция. ФОТО

В Волынской области 16-летняя девушка врезалась в бетонный забор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции в Facebook.

Около двух часов ночи на пульт дежурного Владимир - Волынского отдела полиции поступило сообщение о ДТП. Наряд полиции немедленно выехал по вызову на ул. Ковеля, рядом с КПП военной части А1008.

Прибыв на место происшествия правоохранителями было установлено, что 16-летняя жительница города, взяв без разрешения автомобиль родителей марки "Рено - Клио" и не справившись с управлением, допустила столкновение в бетонным забором.

Несовершеннолетняя водитель не пострадала, автомобиль значительно поврежден. С целью установления всех обстоятельств происшествия проводится проверка.

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