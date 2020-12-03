Девочка-подросток за рулем родительского автомобиля врезалась в бетонный забор на Волыни, - полиция. ФОТО
В Волынской области 16-летняя девушка врезалась в бетонный забор.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении полиции в Facebook.
Около двух часов ночи на пульт дежурного Владимир - Волынского отдела полиции поступило сообщение о ДТП. Наряд полиции немедленно выехал по вызову на ул. Ковеля, рядом с КПП военной части А1008.
Прибыв на место происшествия правоохранителями было установлено, что 16-летняя жительница города, взяв без разрешения автомобиль родителей марки "Рено - Клио" и не справившись с управлением, допустила столкновение в бетонным забором.
Несовершеннолетняя водитель не пострадала, автомобиль значительно поврежден. С целью установления всех обстоятельств происшествия проводится проверка.
Топ комментарии
+20 igor mandiur
показать весь комментарий03.12.2020 11:43
+12 Порохобандерівець
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+12 Alexey Lexx
показать весь комментарий03.12.2020 12:02
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Были бы мозги - получила бы сотрясение.
А еще лучше, если бы ее поламало на пару лет восстановления!