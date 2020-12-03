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Россия отказала в паспорте террористу "ДНР" Завдовееву, выступавшему за присоединение ОРДЛО к РФ. ФОТО

Одному из ближайших соратников ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко, террористу Сергею Завдовееву отказали в получении российского паспорта.

Об этом со ссылкой на СМИ террористов пишет блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"(Отказали. - Ред.) с формулировкой "заявитель выступает за насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создаёт угрозу безопасности Российской Федерации". Видимо из-за того, что Завдовеев выступал за присоединение ОРДЛО к России - это и есть изменение конституционного строя РФ", - отмечает Казанский.

Россия отказала в паспорте террористу ДНР Завдовееву, выступавшему за присоединение ОРДЛО к РФ 01

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Россия отказала в паспорте террористу ДНР Завдовееву, выступавшему за присоединение ОРДЛО к РФ 02

паспорт (1180) Донбасс (26956) Казанский Денис (311)


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Топ комментарии
+23
пусть не расстраивается . у него еще есть возможность получить вот такой украинский паспорт
Россия отказала в паспорте террористу "ДНР" Завдовееву, выступавшему за присоединение ОРДЛО к РФ - Цензор.НЕТ 4810
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03.12.2020 11:56
+12
в порнографии сие называют раздел-- "двойное проникновение"...
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03.12.2020 11:53
+5
ойц...
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03.12.2020 11:55
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в порнографии сие называют раздел-- "двойное проникновение"...
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03.12.2020 11:53 Ответить
ойц...
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03.12.2020 11:55 Ответить
Так ***** ж больне, а не дурне. Такие " кадры" нужны в Украине.
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03.12.2020 11:56 Ответить
лишили всех скреп !
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03.12.2020 11:56 Ответить
пусть не расстраивается . у него еще есть возможность получить вот такой украинский паспорт
Россия отказала в паспорте террористу "ДНР" Завдовееву, выступавшему за присоединение ОРДЛО к РФ - Цензор.НЕТ 4810
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03.12.2020 11:56 Ответить
Ну дайте ему тогда украинский паспорт. Или он у него уже есть?
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03.12.2020 12:02 Ответить
русская весна, межпрочим, в жовто-блакитних кольорах !!! )))) расстрелят всех причастных к этому не помешало бы, по законах ********* )
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03.12.2020 12:08 Ответить
Ах ду шайзе... Від такого стресу можно й руки на себе накласти..!
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03.12.2020 12:10 Ответить
Ето хорошая или плохая новость? Я к тому что у етой твари есть единственный выход вернуться в Украину где его Портновские сепарские суды отмажут и выдадут новый украинский паспорт
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03.12.2020 12:16 Ответить
А что кацапы дурные? Они все получат гражданство и поубегают на Раисю, а кто будет воевать за ценности Рюського мира?
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03.12.2020 12:58 Ответить
шо кацапы паспорт не дают? ну и йух с ним! ничего страшного, он у нас в Украине у продажных паспортистов сразу два купит - и общегражданский и закордонный, бы ли б бабки!!!!!!
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03.12.2020 13:16 Ответить
К сожалению и такое при этой власти не исключено.
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03.12.2020 14:07 Ответить
кольорова гама назви цієї фуйні вдала
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03.12.2020 13:26 Ответить
вместо паспорта ему билет на концерт кобздона.
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03.12.2020 13:50 Ответить
мабуть буде нардепом в україні
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03.12.2020 16:49 Ответить
это типа раисся - хорошая?
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03.12.2020 17:25 Ответить
По правде сказать, подобный контингент Украине не помешает, ведь должен же кто то трудится в урановых шахтах кировоградщины...
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03.12.2020 18:43 Ответить
 
 