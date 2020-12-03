Россия отказала в паспорте террористу "ДНР" Завдовееву, выступавшему за присоединение ОРДЛО к РФ. ФОТО

Одному из ближайших соратников ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко, террористу Сергею Завдовееву отказали в получении российского паспорта.

Об этом со ссылкой на СМИ террористов пишет блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"(Отказали. - Ред.) с формулировкой "заявитель выступает за насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создаёт угрозу безопасности Российской Федерации". Видимо из-за того, что Завдовеев выступал за присоединение ОРДЛО к России - это и есть изменение конституционного строя РФ", - отмечает Казанский.

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