Россия отказала в паспорте террористу "ДНР" Завдовееву, выступавшему за присоединение ОРДЛО к РФ. ФОТО
Одному из ближайших соратников ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко, террористу Сергею Завдовееву отказали в получении российского паспорта.
Об этом со ссылкой на СМИ террористов пишет блогер Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"(Отказали. - Ред.) с формулировкой "заявитель выступает за насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации или иными действиями создаёт угрозу безопасности Российской Федерации". Видимо из-за того, что Завдовеев выступал за присоединение ОРДЛО к России - это и есть изменение конституционного строя РФ", - отмечает Казанский.
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