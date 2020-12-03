Двух мужчин, готовивших ряд терактов в Житомире, приговорили к 14 годам тюрьмы заочно, - СБУ. ФОТОрепортаж

По материалам Службы безопасности Украины Богунский районный суд Житомира приговорил двух местных жителей к четырнадцати годам лишения свободы заочно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей, активные участники радикально настроенной группировки, в 2014 году готовила осуществления террористических актов в областном центре. Они планировали дестабилизировать ситуацию в регионе и "поддержать" террористические организации "Л/ДНР".

Сотрудники СБ Украины задокументировали причастность злоумышленников к подготовке пяти террористических актов. Среди объектов, выбранных террористами, были банковские и государственные учреждения, военкомат и жилой квартал, где проживают семьи военнослужащих.

В августе 2014 года, во время спецоперации правоохранители задержали организатора группы и его сообщника - бывшего десантника. У террористов были изъяты части к пяти самодельным взрывным устройствам с зарядами, взрывчатку общим весом 7,6 килограмма. У задержанных также обнаружены детонаторы, часовые механизмы и химические компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Суд признал террористов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 263-1, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 258-4 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы.

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