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Двух мужчин, готовивших ряд терактов в Житомире, приговорили к 14 годам тюрьмы заочно, - СБУ. ФОТОрепортаж

По материалам Службы безопасности Украины Богунский районный суд Житомира приговорил двух местных жителей к четырнадцати годам лишения свободы заочно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей, активные участники радикально настроенной группировки, в 2014 году готовила осуществления террористических актов в областном центре. Они планировали дестабилизировать ситуацию в регионе и "поддержать" террористические организации "Л/ДНР".

Сотрудники СБ Украины задокументировали причастность злоумышленников к подготовке пяти террористических актов. Среди объектов, выбранных террористами, были банковские и государственные учреждения, военкомат и жилой квартал, где проживают семьи военнослужащих.

В августе 2014 года, во время спецоперации правоохранители задержали организатора группы и его сообщника - бывшего десантника. У террористов были изъяты части к пяти самодельным взрывным устройствам с зарядами, взрывчатку общим весом 7,6 килограмма. У задержанных также обнаружены детонаторы, часовые механизмы и химические компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

Суд признал террористов виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 263-1, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 263-1, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 2 ст. 258-4 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы.

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Двух мужчин, готовивших ряд терактов в Житомире, приговорили к 14 годам тюрьмы заочно, - СБУ 01
Двух мужчин, готовивших ряд терактов в Житомире, приговорили к 14 годам тюрьмы заочно, - СБУ 02
Двух мужчин, готовивших ряд терактов в Житомире, приговорили к 14 годам тюрьмы заочно, - СБУ 03
Двух мужчин, готовивших ряд терактов в Житомире, приговорили к 14 годам тюрьмы заочно, - СБУ 04

Автор: 

Житомир (681) СБУ (19893) теракт (2302) терроризм (18691)


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Топ комментарии
+10
почему заочно если были задержаны ?
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03.12.2020 12:26
+9
готовили теракты, 8 кг. взрывчатки, детонаторы, взрыватели....
14 лет тюрьмы заочно ???? а почему не заочно-пожизненно
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03.12.2020 12:23
+7
"Какая разница?"
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03.12.2020 12:32
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Почему слово "поддержать" взято в кавычки?
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03.12.2020 12:23 Ответить
Потому что наш ************ агрессором называет не росию, а "та сторона"
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03.12.2020 12:27 Ответить
готовили теракты, 8 кг. взрывчатки, детонаторы, взрыватели....
14 лет тюрьмы заочно ???? а почему не заочно-пожизненно
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03.12.2020 12:23 Ответить
"Какая разница?"
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03.12.2020 12:32 Ответить
Это государство стремится к саморазрушению...
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03.12.2020 16:29 Ответить
А это , случайно , не мыло хозяйственное , 72 % ?
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03.12.2020 12:25 Ответить
почему заочно если были задержаны ?
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03.12.2020 12:26 Ответить
Скорее всего их "обменяли" на удерживаемых в ОРДЛО
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03.12.2020 12:28 Ответить
Богунский суд, наверное меру пресечения поменял. Они ..могут
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03.12.2020 12:32 Ответить
единственное обьяснение что обменяли. Но такого в тексте нет.
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03.12.2020 12:29 Ответить
Какой-то бред
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03.12.2020 12:27 Ответить
Заочно можно и расстрелять.
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03.12.2020 12:28 Ответить
Как в анекдоте, если меня нет вы можете меня заочно и побить
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03.12.2020 12:32 Ответить
Халло редакція ! Пояснить плз цей загадковий меседж
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03.12.2020 12:44 Ответить
Нехай баканівсье СБУ пояснює.
Це ж їхнього сайту інформація.
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03.12.2020 12:46 Ответить
Та хоча б хто небудь
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03.12.2020 13:00 Ответить
пояснІть «
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03.12.2020 13:01 Ответить
Заочно ?!!!!
То ми дамо їм можливість приготувати ті чортові теракти ?
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03.12.2020 12:44 Ответить
Певно, такі докази, що на 14 років тягне. А на ув'язнення вже ні.
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03.12.2020 18:35 Ответить
Их задержали и осудили, тогда почему заочно? Что за журналистские перлы?
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03.12.2020 14:06 Ответить
Що в державі, те й на Цензорі !
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03.12.2020 14:10 Ответить
у нас було ще два "маловідомі" терористи, які планували зірвати раду. скільки отримали вони?
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03.12.2020 16:47 Ответить
Наверное их суд выпустил до хати, до суда...
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03.12.2020 17:57 Ответить
"У серпні 2014 року, під час спецоперації, правоохоронці затримали організатора групи та його спільника", "...до чотирнадцяти років позбавлення волі заочно." Джерело: https://censor.net/ua/p3234755
Джерело: https://censor.net/ua/p3234755
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03.12.2020 18:27 Ответить
Заочное украинское кривосудие. Такого количества "заочности" , даже в совке поганом не было.
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03.12.2020 21:20 Ответить
Так де вони, ті терористи ?
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04.12.2020 00:54 Ответить
 
 