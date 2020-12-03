Денисова встретилась с представителем "ДНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Морозовой. ФОТОрепортаж

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с представителем "ДНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой.

Об этом Денисова сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи в результате наших переговоров, которые продолжались более двух лет, были получены 28 томов уголовного дела в отношении гражданки Украины, которая в течение 20 лет борется за подтверждение своей невиновности в апелляционных и кассационных инстанциях Украины.

Это дело уже передано представителю апелляционного суда Донецкой области. Оно будет рассмотрено и, в частности, будут проведены необходимые следственные действия, чем право на справедливый суд и эффективную юридическую защиту гражданки Украины будут соблюдены", - отметила Денисова.

Кроме того, Денисова и Морозова обсудили вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств в отношении 133 человек. Эти люди были привлечены к уголовной ответственности до начала военной агрессии РФ на Донбассе и находятся на подконтрольной правительству Украины территории.

"Договорились, что необходимые решения будут приняты стороной переговоров, а дела будут мне переданы", - подчеркнула Денисова.

"Также положительно рассмотрен вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительством Украины территорию 300 осужденных, которые с начала военной агрессии находились в местах лишения свободы. Однако, это можно будет реализовать после окончания пандемии. Кроме того, был поднят вопрос о продлении процесса освобождения гражданских лиц и военнопленных, содержащихся на временно оккупированной территории Донецкой области. Сейчас есть технические вопросы, требующие уточнения, но в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса", - добавила Денисова.

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