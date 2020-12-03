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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Денисова встретилась с представителем "ДНР" в гуманитарной подгруппе ТКГ Морозовой. ФОТОрепортаж

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с представителем "ДНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой.

Об этом Денисова сообщила на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Во время встречи в результате наших переговоров, которые продолжались более двух лет, были получены 28 томов уголовного дела в отношении гражданки Украины, которая в течение 20 лет борется за подтверждение своей невиновности в апелляционных и кассационных инстанциях Украины.
Это дело уже передано представителю апелляционного суда Донецкой области. Оно будет рассмотрено и, в частности, будут проведены необходимые следственные действия, чем право на справедливый суд и эффективную юридическую защиту гражданки Украины будут соблюдены", - отметила Денисова.

Кроме того, Денисова и Морозова обсудили вопрос о передаче 125 уголовных дел и производств в отношении 133 человек. Эти люди были привлечены к уголовной ответственности до начала военной агрессии РФ на Донбассе и находятся на подконтрольной правительству Украины территории.

"Договорились, что необходимые решения будут приняты стороной переговоров, а дела будут мне переданы", - подчеркнула Денисова.

"Также положительно рассмотрен вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительством Украины территорию 300 осужденных, которые с начала военной агрессии находились в местах лишения свободы. Однако, это можно будет реализовать после окончания пандемии. Кроме того, был поднят вопрос о продлении процесса освобождения гражданских лиц и военнопленных, содержащихся на временно оккупированной территории Донецкой области. Сейчас есть технические вопросы, требующие уточнения, но в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса", - добавила Денисова.

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Денисова встретилась с представителем ДНР в гуманитарной подгруппе ТКГ Морозовой 01
Денисова встретилась с представителем ДНР в гуманитарной подгруппе ТКГ Морозовой 02
Денисова встретилась с представителем ДНР в гуманитарной подгруппе ТКГ Морозовой 03
Денисова встретилась с представителем ДНР в гуманитарной подгруппе ТКГ Морозовой 04
Денисова встретилась с представителем ДНР в гуманитарной подгруппе ТКГ Морозовой 05

Автор: 

Денисова Людмила (996) оккупация (10137) Донбасс (26956) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+19
вы же обещали не общаться на прямую с представителями руководства лугандонии! такое общение косвенно свидетельствует о признании Украиной лугандона.... кто следующий будет встречаться? зеля и чепушила?
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03.12.2020 12:58
+15
Обнімашки та поцілунки в кадр не потрапили?
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03.12.2020 12:54
+11
"Сейчас есть технические вопросы, требующие уточнения, но в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса", - добавила Денисова"

Источник: https://censor.net/ru/p3234767

Какая прелесть. Скоро и младорыг Разумков будет проводить встречи с их "спикерами парламента", а там и Буба с главбандитами лднр устроит пати.
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03.12.2020 12:59
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Обнімашки та поцілунки в кадр не потрапили?
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03.12.2020 12:54 Ответить
Без комментариев.
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03.12.2020 12:57 Ответить
вы же обещали не общаться на прямую с представителями руководства лугандонии! такое общение косвенно свидетельствует о признании Украиной лугандона.... кто следующий будет встречаться? зеля и чепушила?
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03.12.2020 12:58 Ответить
Таки да. Легализация орков идет полным ходом.
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03.12.2020 13:01 Ответить
А разве Зеля и чепушило пишется не вместе ?
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03.12.2020 13:39 Ответить
может ты и прав! только первый тоже с маленькой буквы.
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03.12.2020 13:40 Ответить
"Сейчас есть технические вопросы, требующие уточнения, но в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса", - добавила Денисова"

Источник: https://censor.net/ru/p3234767

Какая прелесть. Скоро и младорыг Разумков будет проводить встречи с их "спикерами парламента", а там и Буба с главбандитами лднр устроит пати.
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03.12.2020 12:59 Ответить
Дрючба и сотрудничество с маладыми свободными Республиками!
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03.12.2020 13:01 Ответить
и второе - а нам разве нужны лугандонрвские криминальные зэки для отсидки в Украине? что у нас больше кормить некого? блин денисова совсем окуелв......
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03.12.2020 13:02 Ответить
а разве Вы не поняли, что кормить лишние 300 ртов" "Также положительно рассмотрен вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительством Украины территорию 300 осужденных, которые с начала военной агрессии находились в местах лишения свободы." в угольной Швейцарии нечем вот и с легкостью перекидывают на шею Украине потом откинуться по УДО ( Малюська тюрьмы распродает) и что думете они туда вернуться?
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03.12.2020 15:15 Ответить
А якого дідька потрібні ці зустрічі??? Для легалізації Лугандону?
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03.12.2020 13:02 Ответить
Вирішувать щось та динирява вівця не вирішує. Значить просто, - щоб звикали до "той сторони".
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03.12.2020 13:09 Ответить
.................................
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03.12.2020 13:04 Ответить
О, зелені вже визнали мАлАдиє республіки і ведуть з ними перемовини. "Круто".
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03.12.2020 13:11 Ответить
Хіба оманський брехун не обміняв всіх на всіх? А нахвалявся.
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03.12.2020 13:13 Ответить
фу мерзости .. с представителями днр. Лиха беда начало с мразью переговоры вести... где коменты 75 процентов избирателей .. что то быстро под лавки попрятались
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03.12.2020 13:20 Ответить
Просрала зелёная падла неньку
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03.12.2020 13:29 Ответить
Накінець то ху@ло досяг свого - звів до купи двох представників окремих "держав", чим і підтвердив, що ми воюємо між собою, а він миротворець. Після цього ху@ло буде відправляти зелю до пушили. Молодці, злили Україну за одної мадами, яка судиться з Україною і ще отримали 28 томів, які містять документи "окремої держави".
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03.12.2020 14:01 Ответить
Чо за херня , получается Лугондонцы уже не террористы ,а сторона переговоров ,как будто они ,что то решают 🤔🙄🤫🤣🤣🤣 К Кремль скажет ,так и будет , 😠
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03.12.2020 14:34 Ответить
Щоб не робилося у державі - все погано. Цензор пора перейменувати на ЗрадаКругом.net
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04.12.2020 08:34 Ответить
а що визнали якісь лидинири, що якісь їх представники щось передають? може ті 125 і мають сидіти чи ще якесь покарання понести, але справи передані незаконно.
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04.12.2020 08:42 Ответить
Лучше бы она ей голову откусила при встрече, было бы о чем рассказывать нащадкам, а так вообще ниочем.
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04.12.2020 12:50 Ответить
а хто вона така морозова? таких морозових в кожному підземному переході... якщо ти офіційна особа, то і зустрічайся з офіційною особою. чи в кацапстані вже нема представника з прав людини?
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04.12.2020 17:13 Ответить
Завтра поїдуть в Ордло на зустріч з орками. А після завтра ті приїдуть в Київ делегацією... Сцикуни обрали найбільшого сцикуна лідером, ну так і засцикують всім очі.
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04.12.2020 21:09 Ответить
Какая-то шлюшка-"представитель стороны переговоров",дожили,вашу мать! Шо официально признаете дыру? А впрочем большинству населения Украины это понравится,*****
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05.12.2020 09:04 Ответить
За денисовою сбу вже виїхало? Буде затримана у зв'язку з підозрою в антидержавній діяльності за ст. 111 ККУ?
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06.12.2020 00:21 Ответить
 
 