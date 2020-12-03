Полиция ликвидировала канал поставки в Бучанскую колонию наркотиков и психотропов. ФОТОрепортаж

В Бучанской исправительной колонии правоохранители разоблачили канал распространения наркотических и психотропных веществ К противоправной деятельности были привлечены работники учреждения.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что ранее судимые местные жители обеспечивали поставки наркотических средств и психотропных веществ на территорию исправительной колонии путем так называемых "кувырков" через стены учреждения. В свою очередь работники колонии обеспечивали беспрепятственное попадание наркотиков к заключенным, сообщая наиболее безопасное время для осуществления "кувырка".

В дальнейшем осужденные распределяли между собой запрещенные вещества и реализовывали их за отдельную плату среди других заключенных.

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В ходе санкционированных обысков по месту жительства поставщиков и в исправительной колонии были обнаружены и изъяты каннабис, метадон, шприцы, мобильные телефоны, черновые записи, оружие и боеприпасы.







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Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрениях по ст. 28 ч. 2., ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

За подобное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Следствие продолжается.