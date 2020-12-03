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Новости Фото ДТП
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Нетрезвый чиновник ГСЧС сбил насмерть пешехода на Хмельнитчине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием начальника государственного пожарно-спасательного поста ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, 2 декабря 2020 чиновник ГСЧС около 17:00 устроил дорожно-транспортное происшествие в пгт. Белогорье Хмельницкой области. Так, находясь за рулем собственного автомобиля "Fiat", он не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, который шел по обочине неосвещенного участка дороги.

В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - драгер показал 2,18 промилле.

Должностное лицо было задержано. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.

Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

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Нетрезвый чиновник ГСЧС сбил насмерть пешехода на Хмельнитчине, - ГБР 01
Нетрезвый чиновник ГСЧС сбил насмерть пешехода на Хмельнитчине, - ГБР 02
Нетрезвый чиновник ГСЧС сбил насмерть пешехода на Хмельнитчине, - ГБР 03
Нетрезвый чиновник ГСЧС сбил насмерть пешехода на Хмельнитчине, - ГБР 04
Нетрезвый чиновник ГСЧС сбил насмерть пешехода на Хмельнитчине, - ГБР 05
Нетрезвый чиновник ГСЧС сбил насмерть пешехода на Хмельнитчине, - ГБР 06
Нетрезвый чиновник ГСЧС сбил насмерть пешехода на Хмельнитчине, - ГБР 07
Нетрезвый чиновник ГСЧС сбил насмерть пешехода на Хмельнитчине, - ГБР 08

Автор: 

алкоголь (1666) ДТП (7673) Хмельнитчина (896) ГСЧС (4966) ГБР (2988)


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Сейчас полезут комментарии - "эти пешкодралы, ходят так как вроде они бессмертные".
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03.12.2020 15:25 Ответить
cкажут: а почему без маски и светоотражающего жилета...
...водитель тоже вроде пострадал, морально-душевая травма, испуг с заиканием, мешок булочек с повидлом и в дурку на самоизоляцию...
...а пешохода жалко...R.I.P.
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03.12.2020 15:37 Ответить
нетрезвый чиновник ? 2,18 промилле - это нетрезвый??? это ужраный..в....
козлина! человека загубил... пьянь мерзкая
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03.12.2020 15:26 Ответить
Ну и законы, по пьяни сбил пешехода насмерть, можешь получить от 3-х лет, да и то, если ещё получишь. Как видно из наших законов - жизнь человека и медного гроша не стоит...
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03.12.2020 15:34 Ответить
Отмажут скота...обвинят пешехода... не так шел..не так одет был..
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03.12.2020 15:50 Ответить
не виправдовую підораса пяного за кермом, та всеж :
1) дорога не освітлена
2) немає тротуару(значить покійний 100% йшов по проїжджій частині)
3) покійник одягнутий у чорний одяг(за таке я б ***** судив пішоходів, як це ро***** в Європах) без світловідбиваючих поверхонь.
4) пошохід або був теж нетверезий, або рухався по правій стороні(порушив) і не бачив пянтоса який на нього летів.
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03.12.2020 16:09 Ответить
при 50 км/год не побачити пішохода? Винуватий алкаш за кермом- 10 років
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03.12.2020 16:17 Ответить
хто вам таке сказав? у нас що пішоходи зобовязані хоча б велошлеми перед мандрівкою проїжджою часниною одягати ?
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03.12.2020 16:23 Ответить
Венікова відмаже.
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03.12.2020 18:51 Ответить
 
 