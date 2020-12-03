Нетрезвый чиновник ГСЧС сбил насмерть пешехода на Хмельнитчине, - ГБР. ФОТОрепортаж
Следователи ГБР расследуют обстоятельства смертельного ДТП с участием начальника государственного пожарно-спасательного поста ГУ ГСЧС Украины в Хмельницкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, 2 декабря 2020 чиновник ГСЧС около 17:00 устроил дорожно-транспортное происшествие в пгт. Белогорье Хмельницкой области. Так, находясь за рулем собственного автомобиля "Fiat", он не справился с управлением и наехал на 54-летнего пешехода, который шел по обочине неосвещенного участка дороги.
В результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - драгер показал 2,18 промилле.
Должностное лицо было задержано. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия.
Предварительная квалификация правонарушения: нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
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...водитель тоже вроде пострадал, морально-душевая травма, испуг с заиканием, мешок булочек с повидлом и в дурку на самоизоляцию...
...а пешохода жалко...R.I.P.
козлина! человека загубил... пьянь мерзкая
1) дорога не освітлена
2) немає тротуару(значить покійний 100% йшов по проїжджій частині)
3) покійник одягнутий у чорний одяг(за таке я б ***** судив пішоходів, як це ро***** в Європах) без світловідбиваючих поверхонь.
4) пошохід або був теж нетверезий, або рухався по правій стороні(порушив) і не бачив пянтоса який на нього летів.