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Епифаний наградил медалями восьмерых капелланов: Без вас сложно представить духовный фронт нашего государства. ФОТОрепортаж

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встретился с капелланами и наградил восьмерых военных священников медалями святого архистратига Божьего Михаила.

Об этом Епифаний сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

За заслуги перед Поместной Церковью, а также за жертвенность и любовь к Украине наградил восьмерых военных священников наградой - медалью святого Архистратига Божьего Михаила. Архангел Божий, который стоит во главе воинства небесного, является хорошим примером для этих поборников добра и вдохновляет их совершать служение ради духовной поддержки украинских защитников", - говорится в сообщении.

По словам Епифания, без капелланов Православной Церкви Украины сложно представить духовный фронт нашего государства.

"Именно они духовно заботятся об украинских защитниках, разделяют с ними переживания, заботятся о том, чтобы вера в Бога и надежда на победу не угасали, а наоборот - только усиливались и укреплялись", - подытожил Епифаний.

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Епифаний наградил медалями восьмерых капелланов: Без вас сложно представить духовный фронт нашего государства 01
Епифаний наградил медалями восьмерых капелланов: Без вас сложно представить духовный фронт нашего государства 02
Епифаний наградил медалями восьмерых капелланов: Без вас сложно представить духовный фронт нашего государства 03
Епифаний наградил медалями восьмерых капелланов: Без вас сложно представить духовный фронт нашего государства 04
Епифаний наградил медалями восьмерых капелланов: Без вас сложно представить духовный фронт нашего государства 05
Епифаний наградил медалями восьмерых капелланов: Без вас сложно представить духовный фронт нашего государства 06

Автор: 

награда (1798) капеллан (99) Епифаний (347) ПЦУ (789)


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Епифаний наградил медалями восьмерых капелланов: Без вас сложно представить духовный фронт нашего государства - Цензор.НЕТ 8626

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03.12.2020 16:51 Ответить
Капелланы того заслуговують !
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03.12.2020 17:30 Ответить
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03.12.2020 16:59 Ответить
Ось де наша церква! Це не моськовське, фсбешне угрупування.
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03.12.2020 17:20 Ответить
"Симпатичен на вид -
уже архимандрит"©
Когда Архистратигу Михаилу представят на рассмотрение послужной список владыки Епифания, не исключено, что даже видавший виды Архангел немало подивится:
- рядовым монахом усердною молитвою и строгим постом свершал духовное подвижничество аж 16 дней;
- молитвенный подвиг в чине иеродиакона вершил целых 14 дней;
- на долгих 1 месяц 25 дней продлилось служение в чине иеромонаха;
- бесконечные 1 год 7 месяцев 6 дней влачилось служение в чине архимандрита;
- аж на 2 года 3 месяца 3 дня затянулось служение в чине епископа;
- чуть бодрее пролетели 1 год 5 месяцев 5 дней в чине архиепископа;
- и уже 7-ой годочек как митрополитствует.
(Для подсчёта стажа в чинах использованы даты, приведенные в Википедии).
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03.12.2020 18:10 Ответить
Це наша Церква !
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03.12.2020 22:47 Ответить
 
 