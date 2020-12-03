Епифаний наградил медалями восьмерых капелланов: Без вас сложно представить духовный фронт нашего государства. ФОТОрепортаж

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний встретился с капелланами и наградил восьмерых военных священников медалями святого архистратига Божьего Михаила.

Об этом Епифаний сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

За заслуги перед Поместной Церковью, а также за жертвенность и любовь к Украине наградил восьмерых военных священников наградой - медалью святого Архистратига Божьего Михаила. Архангел Божий, который стоит во главе воинства небесного, является хорошим примером для этих поборников добра и вдохновляет их совершать служение ради духовной поддержки украинских защитников", - говорится в сообщении.

По словам Епифания, без капелланов Православной Церкви Украины сложно представить духовный фронт нашего государства.

"Именно они духовно заботятся об украинских защитниках, разделяют с ними переживания, заботятся о том, чтобы вера в Бога и надежда на победу не угасали, а наоборот - только усиливались и укреплялись", - подытожил Епифаний.

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