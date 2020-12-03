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В зоне ООС на Луганщине военнослужащих наградили "Козацким крестом", - Минобороны. ФОТОрепортаж

По случаю Дня Вооруженных Сил Украины военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задачи в составе операции Объединенных сил на Луганщине, поздравил заместитель командующего ОС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В зоне ООС на Луганщине военнослужащих наградили Козацким крестом, - Минобороны 01

Генерал-майор Богдан Бондарь вручил лучшим защитникам отличия командующего ОС "Козацкий крест".

В зоне ООС на Луганщине военнослужащих наградили Козацким крестом, - Минобороны 02
В зоне ООС на Луганщине военнослужащих наградили Козацким крестом, - Минобороны 03
В зоне ООС на Луганщине военнослужащих наградили Козацким крестом, - Минобороны 04

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В зоне ООС на Луганщине военнослужащих наградили Козацким крестом, - Минобороны 05
В зоне ООС на Луганщине военнослужащих наградили Козацким крестом, - Минобороны 06

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В зоне ООС на Луганщине военнослужащих наградили Козацким крестом, - Минобороны 07
В зоне ООС на Луганщине военнослужащих наградили Козацким крестом, - Минобороны 08

Автор: 

армия (8496) награда (1798) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6496)


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У зоні ООС на Луганщині військовослужбовців нагородили "Козацьким хрестом", - Міноборони - Цензор.НЕТ 7188

...
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03.12.2020 16:55 Ответить
У зоні ООС на Луганщині військовослужбовців нагородили "Козацьким хрестом", - Міноборони - Цензор.НЕТ 8873
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03.12.2020 17:02 Ответить
Героям Слава!
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03.12.2020 18:08 Ответить
Героя СЛАВА !!!!!
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03.12.2020 18:32 Ответить
 
 