В зоне ООС на Луганщине военнослужащих наградили "Козацким крестом", - Минобороны. ФОТОрепортаж
По случаю Дня Вооруженных Сил Украины военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задачи в составе операции Объединенных сил на Луганщине, поздравил заместитель командующего ОС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Генерал-майор Богдан Бондарь вручил лучшим защитникам отличия командующего ОС "Козацкий крест".
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