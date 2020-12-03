В зоне ООС на Луганщине военнослужащих наградили "Козацким крестом", - Минобороны. ФОТОрепортаж

По случаю Дня Вооруженных Сил Украины военнослужащих одной из механизированных бригад, которая выполняет задачи в составе операции Объединенных сил на Луганщине, поздравил заместитель командующего ОС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Генерал-майор Богдан Бондарь вручил лучшим защитникам отличия командующего ОС "Козацкий крест".







Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Командование ОС поздравило украинских десантников с Днем ДШВ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж





Смотрите: Командиру 1-го батальона 93-й ОМБр Дмитруку вручили орден Богдана Хмельницкого II степени. ФОТОрепортаж



