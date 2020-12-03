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Новости Фото Взяточники
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На Харьковщине при попытке дать прокурору 3 тыс. долл. взятки задержан чиновник Госпродпотребслужбы, - Офис генпрокурора. ФОТО

Один из руководителей Харьковской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей задержан при попытке дать взятку прокурору.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

На Харьковщине при попытке дать прокурору 3 тыс. долл. взятки задержан чиновник Госпродпотребслужбы, - Офис генпрокурора 01

"По данным следствия, к прокурору обратился один из руководителей государственной лаборатории с предложением предоставить взятку за закрытие уголовного производства, в котором ему сообщено о подозрении по факту получения взятки. Прокурор сообщил об этом факте руководству. Кроме того, в областную прокуратуру обратился гражданин с информацией, что руководитель лаборатории попросил его быть посредником и передать 3 тыс долларов прокурору", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали руководителя лаборатории в порядке ст. 208 УПК Украины после предоставления взятки посреднику для последующей передачи прокурору. В ходе осмотра места происшествия следователями обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 3 тыс долларов.

На Харьковщине при попытке дать прокурору 3 тыс. долл. взятки задержан чиновник Госпродпотребслужбы, - Офис генпрокурора 02

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Автор: 

взятка (6158) подкуп (600) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьковщина (5577) Госпродпотребслужба (258)


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Оскорбил прокурора суммой.
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03.12.2020 17:22 Ответить
Сначала значит он был не против а когда узнал сумму...
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03.12.2020 18:36 Ответить
Санэпидемстанции нет, а бизнес её процветает. Имитация реформ
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03.12.2020 17:28 Ответить
Задержан за то, что мало давал.
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03.12.2020 17:48 Ответить
Служба взяточников предлагает взятки - нашли новость,а для чего тогда эта потребслужба существует,только для сбора взяток,как и держпраця.
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03.12.2020 18:10 Ответить
Я ДАВАЛ И БРАЛИ
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03.12.2020 19:39 Ответить
 
 