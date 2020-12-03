На Харьковщине при попытке дать прокурору 3 тыс. долл. взятки задержан чиновник Госпродпотребслужбы, - Офис генпрокурора. ФОТО

Один из руководителей Харьковской региональной государственной лаборатории Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей задержан при попытке дать взятку прокурору.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, к прокурору обратился один из руководителей государственной лаборатории с предложением предоставить взятку за закрытие уголовного производства, в котором ему сообщено о подозрении по факту получения взятки. Прокурор сообщил об этом факте руководству. Кроме того, в областную прокуратуру обратился гражданин с информацией, что руководитель лаборатории попросил его быть посредником и передать 3 тыс долларов прокурору", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали руководителя лаборатории в порядке ст. 208 УПК Украины после предоставления взятки посреднику для последующей передачи прокурору. В ходе осмотра места происшествия следователями обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 3 тыс долларов.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.