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Новости Фото Силовики
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В Запорожье задержана мать, за 600 грн в день отдавшая своего сына попрошайничать. ФОТО

В Запорожье мать отдала своего 12-летнего сына для занятия попрошайничеством за 600 гривен в день.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

В Запорожье задержана мать, за 600 грн в день отдавшая своего сына попрошайничать 01

По данным следствия, 53-летняя мать двоих детей, договорилась с неустановленными лицами о передаче своего 12-летнего сына для занятия попрошайничеством за денежное вознаграждение в размере 600-700 гривен в день. Мальчик должен был просить деньги на улицах города.

Сегодня, 3 декабря, правоохранителями задержана мать при передаче своего малолетнего сына для занятия попрошайничеством и получении за это денег в размере 600 грн.

В Запорожье задержана мать, за 600 грн в день отдавшая своего сына попрошайничать 02

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За совершение торговли малолетним лицом (ч. 3 ст. 149 УК Украины) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Автор: 

дети (6492) Запорожье (2651) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) торговля людьми (273)


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Топ комментарии
+13
а для того, кто использовал мальчика в качестве попрошайки, статьи не нашлось....
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03.12.2020 17:43
+12
У тех крыша...
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03.12.2020 17:45
+9
Они "неустановленные лица".
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03.12.2020 18:00
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а для того, кто использовал мальчика в качестве попрошайки, статьи не нашлось....
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03.12.2020 17:43 Ответить
У тех крыша...
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03.12.2020 17:45 Ответить
Они "неустановленные лица".
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03.12.2020 18:00 Ответить
Дорогой попрошайка, талантливый, наверное...
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03.12.2020 17:46 Ответить
Та не. Просто обещал порешать с Зю снижение тарифов.)))
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03.12.2020 17:54 Ответить
Как это - если задержали при передаче сына - личности тех кому передали остались неустановленными?
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03.12.2020 18:00 Ответить
Статья за попрошайничество отдаёт советских духом. Наказывают нищих за то, что они нищие, и на этом борьба с нищетой заканчивается. В оставшейся советской Беларуси наказывают штрафом за то, что человек безработный.
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03.12.2020 18:01 Ответить
Блин, нафиг я на работу хожу за 200 в день? Еще и аренду с ЕСВ плачу? Ото я дебил.
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03.12.2020 18:02 Ответить
тебя туда не возьмут, блат ,связи
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03.12.2020 18:31 Ответить
Та да. Деньги для большинства серьёзные. Если только за аренду пацана 18000, то доход там под 40тыщ.
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03.12.2020 18:50 Ответить
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03.12.2020 19:45 Ответить
Неплохой "заработок" у попрошаек. Мало кто у станка так зарабатывает.
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03.12.2020 19:06 Ответить
...договорилась с неустановленными лицами...

...задержана мать при передаче своего малолетнего сына для занятия попрошайничеством и получении за это денег в размере 600 грн...

это как вообще, задержана при передаче денег а лица неустановлены
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04.12.2020 11:51 Ответить
 
 