В Запорожье задержана мать, за 600 грн в день отдавшая своего сына попрошайничать. ФОТО

В Запорожье мать отдала своего 12-летнего сына для занятия попрошайничеством за 600 гривен в день.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

По данным следствия, 53-летняя мать двоих детей, договорилась с неустановленными лицами о передаче своего 12-летнего сына для занятия попрошайничеством за денежное вознаграждение в размере 600-700 гривен в день. Мальчик должен был просить деньги на улицах города.

Сегодня, 3 декабря, правоохранителями задержана мать при передаче своего малолетнего сына для занятия попрошайничеством и получении за это денег в размере 600 грн.

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За совершение торговли малолетним лицом (ч. 3 ст. 149 УК Украины) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.