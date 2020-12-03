РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13116 посетителей онлайн
Новости Фото
9 169 24

Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак. ФОТОрепортаж

В Киевской области установили памятный знак, посвященный трагической гибели украинского добровольца и воина АТО Амины Окуевой.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Памятный знак установлен на повороте возле железнодорожного переезда в пгт Глеваха Киевской области - на месте, где погибла Окуева.

Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак 01

На памятном знаке указано, что Амина Окуева является народным героем Украины и погибла на этом повороте от рук российских наемников. Также на камне процитированные слова из Корана: "Не считайте мертвыми тех, кто были убиты на пути Всевышнего. Нет, они живы и получат свой удел у Господа своего".

Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак 02

В церемонии открытия участвовали заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, близкие, собратья Амины по Майдану, однополчане по добровольческим батальонам "Киев-2" и батальона им. Джохара Дудаева, активисты и представители Глеваховской общины.

Также на мероприятии присутствовал сын Амины Окуевой.

Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак 03

Мать Амины Ирина Каминская отметила, что памятник сделали в виде скалы, которые есть на Кавказе.

"Это место нужно было отметить, потому что здесь сказано, что она народный герой Украины. Ей не дали ни одной государственной награды, но любовь народа и в памяти украинского народа она останется. Пройдут столетия, а этот камень будет стоять... Мы не знаем, кто на самом деле это сделал, кто технически поднял этот автомат и нанес эти 14 выстрелов. Но это и не важно, это кто-то технически исполнил. А кто нанял и послал - я знаю", - отметила она.

Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак 04

Антон Геращенко отметил, что правоохранители понимали еще во время первого покушения на Амину Окуеву и ее мужа, что российские наемники не оставят их в покое.

"Это была месть за бдительность Адама Осмаева (мужа) и Амины по поддержке Чеченской диаспоры, по защите Украины, это была месть за их откровенную проукраинскую позицию. И когда вечером 30 октября мне позвонила мама и дрожащим голосом сказала, что в Амину стреляли, я выехал сюда с начальником Национальной полиции Князевым, здесь стояла расстрелянная десятками пуль машина и мы тогда пообещали маме и Адаму сделать все, чтобы найти причастных к гибели Амины", - отметил Геращенко.

Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак 05

По словам Геращенко, в этом году была задержана группа лиц, которые причастны к исполнению убийства.

Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак 06Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак 07Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак 08

Командир 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Николюк и военный капеллан.

Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак 09
Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак 10

Бывший народный депутат Татьяна Чорновол.

Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак 11

Выступление советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка.

Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак 12

Выступление отца Адама Осмаева.

Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак 13
Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак 14Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак 15
Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак 16

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чеченца Умарова, который был свидетелем по делу об убийстве Окуевой и покушении на Осмаева, застрелили в Австрии, - СМИ. ФОТО

Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

Также смотрите: Убийство Окуевой - заказное: у следствия есть версии относительно заказчика, - глава полиции Киевщины Небытов. ВИДЕО

Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.

Автор: 

МВД (9318) убийство (6484) Геращенко Антон (1438) Окуева Амина (148)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+38
Шана загиблим за Україну!
показать весь комментарий
03.12.2020 18:21
+32
Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак - Цензор.НЕТ 5568
показать весь комментарий
03.12.2020 18:28
+23
Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили пам'ятний знак - Цензор.НЕТ 281

...
показать весь комментарий
03.12.2020 18:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шана загиблим за Україну!
показать весь комментарий
03.12.2020 18:21 Ответить
Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак - Цензор.НЕТ 5568
показать весь комментарий
03.12.2020 18:28 Ответить
Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак - Цензор.НЕТ 1684
показать весь комментарий
03.12.2020 18:30 Ответить
Проворонили всякі СБУ і Розвідка безпеку Аміни!
Шана Аміні і борцям за українську Україну!!!
показать весь комментарий
03.12.2020 18:30 Ответить
Вони не проворонили, пуйло замовив, а авакян послав, так само, як і Сашка Білого. Кілера, який убив Аміну, арештували, але пізніше відправили в Росію на обмін. Ключового свідка вбили в Австрії.
показать весь комментарий
03.12.2020 19:51 Ответить
Пост треба виставить біля знака-пам'ятника, бо пропарашна гниль обов'язково осквернить!
показать весь комментарий
03.12.2020 18:33 Ответить
Я бы показательные казни ввел. Неофициально, на ютуб.
показать весь комментарий
03.12.2020 18:37 Ответить
Не осквернить. У нас меморіал Небесній Сотні у центрі міста- жодного разу ніхто не спаскудив. Хоча відеокамер повно, та потенційний осквернитель може отримати кілька лящів від небайдужих.
показать весь комментарий
03.12.2020 18:54 Ответить
В Беларуси таким героям мэмориал воздвигают.
показать весь комментарий
03.12.2020 18:38 Ответить
Під Києвом на місці вбивства Аміни Окуєвої поставили пам'ятний знак - Цензор.НЕТ 281

...
показать весь комментарий
03.12.2020 18:41 Ответить
Ставити знак потрібно бебезяні, яку ми будемо виносити жопою вперед від прапору України.
показать весь комментарий
03.12.2020 18:43 Ответить
Якщо чесно, то досі не можу усвідомити, що її вже більше немає.
Мир її праху
показать весь комментарий
03.12.2020 18:49 Ответить
Красивая и смелая женщина была. Вечная пямять и земля пухом.
показать весь комментарий
03.12.2020 18:54 Ответить
Почему "чеченского добровольца" ?
Она же украинка по происхождению, это муж чеченец.
показать весь комментарий
03.12.2020 19:11 Ответить
Аміна Окуєва -- учасниця чеченської війни проти російських окупантів, а опісля воювала в чеченському добровольчому батальйоні ім. Джохара Дудаєва на Донбасі, разом із чоловіком, проти тих же російських окупантів. Її матір не українка, а полька. Польща підтримувала чеченський народ, там були тренувальні табори для їх добровольців. Мужня була жінка, вона залишиться в пам'яті, як світла постать в історії.
показать весь комментарий
03.12.2020 19:41 Ответить
Она не чеченка по крови.
показать весь комментарий
03.12.2020 20:13 Ответить
Да. Русская из Одессы - Анастасия Викторовна Никифорова.
показать весь комментарий
03.12.2020 20:27 Ответить
Після прийняття ісламу вона змінила ім'я. І що? Однак вона мочила кацапських окупантів. В тебе це, судячи з усього, дико піпчить)
показать весь комментарий
03.12.2020 22:45 Ответить
Вічна пам'ять Герою... Воювала за нас з вами... А ми не вберегли її
показать весь комментарий
03.12.2020 19:54 Ответить
Царство Небесне...
Героям слава!!!
показать весь комментарий
03.12.2020 20:09 Ответить
Корупціонер Шкіряк (чи він там не один корупційно зашкварений)?
Щось патякає про "Батьківщину, патріотизм, перемогу і світле майбутнє" на могилі простої дівчини.
Свинота совкова, все життя паразитує на шиї інших!! Нічим цей гівнюк не відзначився окрім постійної причетності до влади!
показать весь комментарий
03.12.2020 20:35 Ответить
Хорошо, что убийство раскрыто
показать весь комментарий
03.12.2020 21:46 Ответить
Достойный человек! Достойная смерть! Вот таким людям действительно нужно памьятники ставить!
показать весь комментарий
03.12.2020 22:33 Ответить
Любить ,уважать и беречь нужно живых.....
показать весь комментарий
04.12.2020 07:53 Ответить
 
 