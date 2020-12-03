Под Киевом на месте убийства Амины Окуевой поставили памятный знак. ФОТОрепортаж

В Киевской области установили памятный знак, посвященный трагической гибели украинского добровольца и воина АТО Амины Окуевой.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Памятный знак установлен на повороте возле железнодорожного переезда в пгт Глеваха Киевской области - на месте, где погибла Окуева.

На памятном знаке указано, что Амина Окуева является народным героем Украины и погибла на этом повороте от рук российских наемников. Также на камне процитированные слова из Корана: "Не считайте мертвыми тех, кто были убиты на пути Всевышнего. Нет, они живы и получат свой удел у Господа своего".

В церемонии открытия участвовали заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, близкие, собратья Амины по Майдану, однополчане по добровольческим батальонам "Киев-2" и батальона им. Джохара Дудаева, активисты и представители Глеваховской общины.

Также на мероприятии присутствовал сын Амины Окуевой.

Мать Амины Ирина Каминская отметила, что памятник сделали в виде скалы, которые есть на Кавказе.

"Это место нужно было отметить, потому что здесь сказано, что она народный герой Украины. Ей не дали ни одной государственной награды, но любовь народа и в памяти украинского народа она останется. Пройдут столетия, а этот камень будет стоять... Мы не знаем, кто на самом деле это сделал, кто технически поднял этот автомат и нанес эти 14 выстрелов. Но это и не важно, это кто-то технически исполнил. А кто нанял и послал - я знаю", - отметила она.

Антон Геращенко отметил, что правоохранители понимали еще во время первого покушения на Амину Окуеву и ее мужа, что российские наемники не оставят их в покое.

"Это была месть за бдительность Адама Осмаева (мужа) и Амины по поддержке Чеченской диаспоры, по защите Украины, это была месть за их откровенную проукраинскую позицию. И когда вечером 30 октября мне позвонила мама и дрожащим голосом сказала, что в Амину стреляли, я выехал сюда с начальником Национальной полиции Князевым, здесь стояла расстрелянная десятками пуль машина и мы тогда пообещали маме и Адаму сделать все, чтобы найти причастных к гибели Амины", - отметил Геращенко.

По словам Геращенко, в этом году была задержана группа лиц, которые причастны к исполнению убийства.

Командир 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Николюк и военный капеллан.





Бывший народный депутат Татьяна Чорновол.

Выступление советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка.

Выступление отца Адама Осмаева.







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Напомним, 30 октября 2017 на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

12 января 2020 года полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.

14 января Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в организации убийства украинского добровольца Амины Окуевой Игоря Редькина.

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Утром 15 января правоохранители задержали еще одного человека из группы из семи человек, которых правоохранители официально называют причастными к убийству Амины Окуевой и покушению на жизнь Адама Осмаева. Задержанного мужчину зовут Андрей Кравченко.