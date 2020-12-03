20 человек в балаклавах пытались не пустить полицию к нелегальным добытчикам янтаря на Ривненщине. ФОТОрепортаж
Житель села при помощи мотопомпы незаконно добывал янтарь на территории заповедника в Ривненской области. Когда на месте появились полицейские, дорогу им преградили около 20 неизвестных в балаклавах.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.
Незаконную добычу янтаря в заповеднике полицейские обнаружили во время рейда по области. Они увидели, как 58-летний житель с. Боровое при помощи кустарной мотопомпы добывал янтарь.
"Неподалеку от места происшествия ориентировочно 20 неизвестных лиц в балаклавах перекрыли дорогу работникам полиции. На требование прекратить противоправные действия последние не реагировали. Несмотря на сопротивление, усилившись еще двумя экипажами, полицейские задокументировали факт незаконной добычи янтаря", - сказано в сообщении.
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В полиции отметили, что в этот же вечер нашли на территории заповедника еще одно место незаконной добычи янтаря.
"Правоохранители с места происшествия изъяли мотопомпу, принадлежности к ней и автомобиль "Nissan Terrano" на иностранном регистрации", - сообщили полицейские.
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По обоим фактам незаконной добычи янтаря они начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины. Также продолжаются следственные действия в уголовном производстве по статье 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа). Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.
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у нарида еще мало-мало осталось.... но то нарида проблема )))
Одно дело - холопы, их много, бабы ишо нарожают, а царь ТО один.
Участие президента РФ Владимира Путина в качестве добровольца для испытаний вакцины «Спутник V» - невозможно. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. На вопрос, почему президент Владимир Путин ещё не сделал прививку от коронавируса, Песков ответил так:
«Я сказал, что президент сам сообщит, когда посчитает это необходимым».
Песков пояснил, что глава государства не может принимать участие в вакцинировании в качестве добровольца, «это невозможно».
Источник: «Президент не может использовать несертифицированную вакцину», - отметил Песков. По словам Пескова, российская вакцина не прошла третью фазу испытания и массовая вакцинация в РФ еще не началась. Отметим, несмотря на заверения о якобы эффективности вакцины «Спутник V», люди привитые ею продолжают заражаться коронавирусной инфекцией. Напомним, ранее стало известно, что российскую вакцину «Спутник V» передали в разные страны, в частности в числе первых её получили Беларусь, Венгрия и Армения
И сам сядет пассажиром.
С чемоданами...
3 июля 2015 года Петр Порошенко устроил памятный спитч, о котором ему вспоминают до сих пор. Во Львове во время регионального совещания с руководителями силовых структур тогдашний глава государства эмоционально выпалил:
Две недели даю для ликвидации крышевания добычи янтаря! Ни один участок не работает без милицейской, без прокурорской и СБУ-шной крыши и без крыши на уровне районной администрации. Великолепная координация! Мириться с этим я не собираюсь. Подъеду без охраны на одну из трех областей Житомирскую, Ровненскую или Волынскую и покажу, каким образом и кто крышует беззаконие!
Но ни через две недели, ни через год, ни даже до конца своей президентской каденции Порошенко так никуда и не приехал, так ничего и не показал...
https://news.24tv.ua/ru/ukraina-bespomoshhna-protiv-jantarnoj-mafii_n1354409
а ще ухилилась від продовження суддівської реформи, пенсійної реформи, педагогічної...митниці
та й адміністративної, лише затвердивши напрацювання попередників...
так вони працюють не лише по бурштину, але і касових апаратах і євробляхах..
тобто, ніяк
Зеленский В.А. НСК "Олимпийский" 19.04.2019.
УПС! Владимир Александрович! Какова ваша доля с незаконного копания янтаря???
Может дать полиции права стрелять на поражение даже без предупредительного выстрела? В какой еще стране с полицией обращаются как с пацанами сопливыми? У сомнительных граждан при виде полиции автоматически должна диарея начинаться...