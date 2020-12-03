20 человек в балаклавах пытались не пустить полицию к нелегальным добытчикам янтаря на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Житель села при помощи мотопомпы незаконно добывал янтарь на территории заповедника в Ривненской области. Когда на месте появились полицейские, дорогу им преградили около 20 неизвестных в балаклавах.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

Незаконную добычу янтаря в заповеднике полицейские обнаружили во время рейда по области. Они увидели, как 58-летний житель с. Боровое при помощи кустарной мотопомпы добывал янтарь.

"Неподалеку от места происшествия ориентировочно 20 неизвестных лиц в балаклавах перекрыли дорогу работникам полиции. На требование прекратить противоправные действия последние не реагировали. Несмотря на сопротивление, усилившись еще двумя экипажами, полицейские задокументировали факт незаконной добычи янтаря", - сказано в сообщении.

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В полиции отметили, что в этот же вечер нашли на территории заповедника еще одно место незаконной добычи янтаря.

"Правоохранители с места происшествия изъяли мотопомпу, принадлежности к ней и автомобиль "Nissan Terrano" на иностранном регистрации", - сообщили полицейские.

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По обоим фактам незаконной добычи янтаря они начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины. Также продолжаются следственные действия в уголовном производстве по статье 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа). Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению.









