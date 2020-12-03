Истребители вернулись на луцкий аэродром после боевого дежурства над Азовским морем. ФОТОрепортаж

Истребители МиГ-29 и пилоты Севастопольской бригады имени Покрышкина вернулись с боевого дежурства в акватории Азовского моря на постоянное место дислокации - Луцкий военный аэродром.

Об этом сообщила Организация волынских авиалюбителей "ОВАЛ", информирует Цензор.НЕТ.

В Луцк вернулись истребители двух типов: МиГ-29 и учебно-боевые истребители МиГ-29УБ (двухместная учебно-боевая модификация).

Боевое дежурство над Азовским морем пилотов 204-й бригады длилось почти два месяца.

На Волыни 204-я Севастопольская бригада находится третий год. После оккупации Крыма в 2014-м военных авиаторов передислоцировали сначала в Николаев, потом - в Луцк.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ раскрыла организованную РФ схему систематического хищения с украинского стратегического предприятия авиационных двигателей и комплектующих. ФОТОрепортаж









