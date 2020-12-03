Истребители вернулись на луцкий аэродром после боевого дежурства над Азовским морем. ФОТОрепортаж
Истребители МиГ-29 и пилоты Севастопольской бригады имени Покрышкина вернулись с боевого дежурства в акватории Азовского моря на постоянное место дислокации - Луцкий военный аэродром.
Об этом сообщила Организация волынских авиалюбителей "ОВАЛ", информирует Цензор.НЕТ.
В Луцк вернулись истребители двух типов: МиГ-29 и учебно-боевые истребители МиГ-29УБ (двухместная учебно-боевая модификация).
Боевое дежурство над Азовским морем пилотов 204-й бригады длилось почти два месяца.
На Волыни 204-я Севастопольская бригада находится третий год. После оккупации Крыма в 2014-м военных авиаторов передислоцировали сначала в Николаев, потом - в Луцк.
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Чи флаг «малоросского фєдєрального округа»...
Україна мала багато асів, як у І, так і у ІІ Світових.
Та й у роки Русско-Української війни 1917-1920 років, теж.
«Тинченко Ярослав. Герої Українського неба. Пілоти Визвольної Війни 1917-1920 рр. - royallib.com»
и ваще,ты в курсе,что бандеровцев ,как таковых не было?бо бандера практически всю войну просидел в немецком концлагере.и своих войск по этой причинем не мог иметь?
Даа, были времена.
Риторичне питання.
та кацапи й так знають.
Прикинь час польоту...
(Взагалі не розуміюся в Повітряних силах, але бачу майже щодня вправи їх над Васильковом.
Красавці)
Не думав, що ПС так реабілітуються. Офіцери-пілоти, яких знав, демобілізувалися ще на початку 90-х.
Какой нормальный человек возьмет себе фамилию "Покрышкин"? Это типа "сын покрышки"?
Боевое дежурство с пустыми пилонами ?
Боевое дежурство над Азовским морем пилотов 204-й бригады длилось почти два месяца.Источник: https://censor.net/ru/p3234886
Так, цілих два місяці були в небі, пез посадок і без зброї.
Боевое дежурство над Азовским морем пилотов 204-й бригады длилось почти два месяца.Источник: https://censor.net/ru/p3234886
Так, цілих два місяці були в небі, пез посадок і без зброї.