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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Истребители вернулись на луцкий аэродром после боевого дежурства над Азовским морем. ФОТОрепортаж

Истребители МиГ-29 и пилоты Севастопольской бригады имени Покрышкина вернулись с боевого дежурства в акватории Азовского моря на постоянное место дислокации - Луцкий военный аэродром.

Об этом сообщила Организация волынских авиалюбителей "ОВАЛ", информирует Цензор.НЕТ.

В Луцк вернулись истребители двух типов: МиГ-29 и учебно-боевые истребители МиГ-29УБ (двухместная учебно-боевая модификация).

Боевое дежурство над Азовским морем пилотов 204-й бригады длилось почти два месяца.

На Волыни 204-я Севастопольская бригада находится третий год. После оккупации Крыма в 2014-м военных авиаторов передислоцировали сначала в Николаев, потом - в Луцк.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ раскрыла организованную РФ схему систематического хищения с украинского стратегического предприятия авиационных двигателей и комплектующих. ФОТОрепортаж

Истребители вернулись на луцкий аэродром после боевого дежурства над Азовским морем 01
Истребители вернулись на луцкий аэродром после боевого дежурства над Азовским морем 02
Истребители вернулись на луцкий аэродром после боевого дежурства над Азовским морем 03
Истребители вернулись на луцкий аэродром после боевого дежурства над Азовским морем 04
Истребители вернулись на луцкий аэродром после боевого дежурства над Азовским морем 05

Автор: 

авиация (2825) Луцк (583)


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Топ комментарии
+28
Эх, увидим ли мы Ф-15 с Украинскими флагами на крыльях?
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03.12.2020 19:10
+18
Не каркай. Быстрее увидим зеленых на фонарях, чем под кацапию пойдем. Не то пальто.
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03.12.2020 19:24
+16
Та тут зараз питання, чи побачимо ми прапор України у 2024 році.
Чи флаг «малоросского фєдєрального округа»...
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03.12.2020 19:15
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Эх, увидим ли мы Ф-15 с Украинскими флагами на крыльях?
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03.12.2020 19:10 Ответить
якщо хтось подарує - тоді побачимо...а так , тільки байрактарів декілька буде...
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03.12.2020 19:13 Ответить
Та тут зараз питання, чи побачимо ми прапор України у 2024 році.
Чи флаг «малоросского фєдєрального округа»...
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03.12.2020 19:15 Ответить
Не каркай. Быстрее увидим зеленых на фонарях, чем под кацапию пойдем. Не то пальто.
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03.12.2020 19:24 Ответить
тіпа: «смєтьом» ?
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03.12.2020 19:25 Ответить
Они сами себя "уграют", мы им только поможем, быстрей свалить нахер из власти..
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03.12.2020 19:46 Ответить
тіпа: "рассадім на бутилкі"
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04.12.2020 02:22 Ответить
"Разработка самолёта была завершена в https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 1972 году ; передан в эксплуатацию в https://ru.wikipedia.org/wiki/1976_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 1976 году . Применялся на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и Югославии. Истребитель F-15 Eagle останется в ВВС США до https://ru.wikipedia.org/wiki/2025_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2025 года ." Вот после 2025 года и увидим.
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03.12.2020 20:25 Ответить
от разработки 1972 года там остался только корпус
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04.12.2020 02:23 Ответить
F-16
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03.12.2020 20:34 Ответить
Так, якщо побачимо (з безпечної відстані) Ф-1 без запобіжної чеки у вибитих зубах владних агентів кремля.
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06.12.2020 00:27 Ответить
Уже пора истребители отправлять в конче-заспу - там столько рыго-зеленой мрази розвелось,что надо с этим решать, пока не поздно
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03.12.2020 19:12 Ответить
у них там мабуть власне ПВО своє є...
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03.12.2020 19:16 Ответить
у овоща в Межигорье було "власне ПВО" - сильно он ему помогло?
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04.12.2020 02:24 Ответить
и кстати за счет Конче- Заспы можно не одну эскадрилью Ф-15 закупить...
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03.12.2020 19:18 Ответить
Це точно. Мені той Покришкін теж око різонув.
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03.12.2020 19:19 Ответить
А не різонуло тебе те, що засрата кацапська балалайка, тіпа стєбьотся над тобою?
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03.12.2020 19:24 Ответить
Ну то треба зробити так, щоб воно не мало підстав стібатися.
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03.12.2020 21:48 Ответить
роби
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04.12.2020 02:25 Ответить
Так.
Україна мала багато асів, як у І, так і у ІІ Світових.
Та й у роки Русско-Української війни 1917-1920 років, теж.
«Тинченко Ярослав. Герої Українського неба. Пілоти Визвольної Війни 1917-1920 рр. - royallib.com»
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03.12.2020 19:21 Ответить
кацапа,не приватизируй героев...а то ведь если истинные хозяева разберут своих героев по своим хатам-у вас только власов с его роа и останется
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03.12.2020 19:23 Ответить
А у вас?
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03.12.2020 19:42 Ответить
у нас бандера есть ,мазепа и порошенко .да и кожедуб наш
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03.12.2020 19:45 Ответить
а вот кацапский биомусор типа https://censor.net/ru/user/476606,надо вымести с Украины сраной метлой!
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03.12.2020 20:08 Ответить
Та половина РОА и были бандеровцами. Перед финалом, РОА прорывались к бандеровцам.
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03.12.2020 20:24 Ответить
к каким имненно бандеровцам?части назвать можешь*ну или хоть командиров.
и ваще,ты в курсе,что бандеровцев ,как таковых не было?бо бандера практически всю войну просидел в немецком концлагере.и своих войск по этой причинем не мог иметь?
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03.12.2020 20:40 Ответить
А оно мне надо? ИванатДемьянюка пробей. Там тысячи таких были.
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03.12.2020 21:28 Ответить
ну ,то есть виноваты хахлы...а про локотскую республику чёнить слыхивал:
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03.12.2020 21:38 Ответить
Зачем Ивана Демьянюка пробивать? Лучше тебя на бутылку поглубже насадить, ччело лишнехромосомное!
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04.12.2020 02:27 Ответить
Не слышал, а что это? Расскажи, покажи, лапотному))))
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04.12.2020 05:48 Ответить
Ты еще расскажи что хохлы сами себе Голодомор устроили, чтобы кацапов прокормить
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04.12.2020 02:28 Ответить
А зачем вы себе голодомор устроили? Моя бабушка его просто голодом называла.
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04.12.2020 05:51 Ответить
Ні, Гуньдяєвці кажуть, що голодомор був, щоб "гординю усміріть".
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06.12.2020 04:06 Ответить
F-35 з Українським прапором краще виглядатимуть.
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03.12.2020 19:15 Ответить
100 лямов баксов 1 штука это анрил с сегодняшней экономикой! Даже ф-15 для нас дорого...
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03.12.2020 19:20 Ответить
Кажуть Джо Байден добра людина.
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03.12.2020 19:25 Ответить
та дай Бог! давно пора вооружить Украину для борьбы против москальной орды
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03.12.2020 20:09 Ответить
А ближчого базування винищувачів немає? Бо поки вони з Луцька долетять, кацапи вичерпають Азовське море лаптями
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03.12.2020 19:18 Ответить
а ти для чого питаєш?чи для кого?
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03.12.2020 19:24 Ответить
Луцьк -- постійне місце дислокації, куди винищувачі повернулися, після двох місяців....
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03.12.2020 19:56 Ответить
мой дядька летал на стратегических бомбардировщиках,так он говорил: для разворота самолета на всей скорости -не хватает территории Польши
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03.12.2020 20:11 Ответить
дядька теперь пенсию от Украины получает?
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04.12.2020 02:29 Ответить
Знакомый до боли аэродром. Отец служил в 806 **** (потом стал БАП). Я служил до 1995 г. (правда в 289 БАД г. Луцк), потом смотался в "контору".
Даа, были времена.
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03.12.2020 19:21 Ответить
хотел поставить тебе лайк,а потом подумал: в какую "контору" ты смотался? не кгб случайно?
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03.12.2020 20:14 Ответить
Какое КГБ в 1995 г, ?
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03.12.2020 20:21 Ответить
не знаю,помнится в те смутные времена, народ презрительно называл "контора " -КГБ
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03.12.2020 20:29 Ответить
"Контора Глубокого Бурения"
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03.12.2020 20:31 Ответить
Имени Мартышкина - да сразу бы имени Сралина, у нас ведь нету никого достойного. Можно хоть именем Григория Сковороды назвать, но каким-то Мартышкиным, так понимаю это раб коммунистов был скорее всего.
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03.12.2020 19:21 Ответить
Далеко нет. Покрышкина очень нелолюбливали при совке, поэтому и сплавили в ДОСААФ.
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03.12.2020 19:26 Ответить
Таки да. Читал его мемуары. Так он там часто загрызался с начальством, потому что постоянно критиковал командование ВВС , которое неумело и неэффективно использовало авиацию. И это мемуары, которые прошли совковую цензуру. А как оно там было на самом деле - можно только догадываться.
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03.12.2020 19:49 Ответить
на самом деле там была мясорубка
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04.12.2020 02:31 Ответить
Есть надежда, что со временем Украина закупит современные западные истребители у др. военную технику, и включится в западные технологические цепи производства и ремонта военной техники. Скорее бы уже!
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03.12.2020 19:22 Ответить
Ні один Джавелін не був задіяний за 6 років війни. Це може спіткати і літаки. Гетьмани у нас якісь несправжні.
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03.12.2020 19:48 Ответить
от не кизди токо, ок?
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04.12.2020 02:31 Ответить
А грошi де вiзьмеш? Халява там не катит.
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04.12.2020 21:00 Ответить
Де Азов, а де Луцьк. А де ж аеродром підльоту?
Риторичне питання.
та кацапи й так знають.
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03.12.2020 19:28 Ответить
Бро, ну це ж не По-2...
Прикинь час польоту...
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03.12.2020 19:31 Ответить
Не спец, але здається, що таки трохи далекувато.
(Взагалі не розуміюся в Повітряних силах, але бачу майже щодня вправи їх над Васильковом.
Красавці)
Не думав, що ПС так реабілітуються. Офіцери-пілоти, яких знав, демобілізувалися ще на початку 90-х.
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03.12.2020 19:36 Ответить
Они вернулись в ППД, после дежурства. Естественно, что им на замену прилетели из другого аэродрома. Что ж непонятного?
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03.12.2020 19:51 Ответить
Байрактары дешевле и эффективнее, чем эти пепелацы.
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03.12.2020 19:45 Ответить
Коля, сиди на бутылке ровно вместе с байрактарами
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04.12.2020 02:32 Ответить
Байрактары дешевле и эффективнее, чем эти пепелацы.
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03.12.2020 19:46 Ответить
ети истребители могут управлять в полете Байрактарами
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03.12.2020 20:16 Ответить
Хорошо что турки об этом не знают.
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03.12.2020 20:59 Ответить
Как там ваш Фюрер? Он в курсє што Ви на Цензорє гуляєте?))
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03.12.2020 21:01 Ответить
ето ты об етом не знаешь: истребитель может выполнять задачи в паре с беспилотником (дроном)
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04.12.2020 02:29 Ответить
Покрышкин не дурак был, большинство боевых вылетов на пиндосской кобре совершил.Нужно брать с него пример и пересаживать нашу авиацию на американские самолеты.
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03.12.2020 21:51 Ответить
...настоящая его фамилия наверняка была Шникельштукер
Какой нормальный человек возьмет себе фамилию "Покрышкин"? Это типа "сын покрышки"?
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04.12.2020 02:34 Ответить
Истребители вернулись на луцкий аэродром после боевого дежурства над Азовским морем.

Боевое дежурство с пустыми пилонами ?
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04.12.2020 16:22 Ответить
Що дурню, читати так і не навчилось, чи просто важко збагнути прочитане?
Боевое дежурство над Азовским морем пилотов 204-й бригады длилось почти два месяца.Источник: https://censor.net/ru/p3234886

Так, цілих два місяці були в небі, пез посадок і без зброї.
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05.12.2020 19:50 Ответить
бойове чергування без... РАКЕТ!! АХАХАХАХАХ
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05.12.2020 07:12 Ответить
Що дурню, читати так і не навчилось, чи просто важко збагнути прочитане?
Боевое дежурство над Азовским морем пилотов 204-й бригады длилось почти два месяца.Источник: https://censor.net/ru/p3234886

Так, цілих два місяці були в небі, пез посадок і без зброї.
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05.12.2020 19:51 Ответить
Шо? Не все кацапью оставили под Гимн Украины??
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05.12.2020 08:59 Ответить
 
 