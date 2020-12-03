Корпус первого катера для Морской охраны производства французской OCEA готов на 50%, второго - на 30%, - Госпогранслужба. ФОТО

В Администрации Госпогранслужбы Украины состоялось совещание с представителями французской компании OCEA CONSTRUCTION NAVALE/SHIPBUILDING, которая будет производить катера для Морской охраны ГПСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Французские представители сообщили, что корпус первого катера проекта FPB98MKI для Морской охраны ГПСУ готов на 50%, второго - на 30%.

Особое внимание во время переговоров фокусировалось на обсуждении работы украинской команды по надзору за производством катеров. Ожидается, что уже в начале весны 2021 года группа отбудет во французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса построения катеров.

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Стороны также обсудили определенные технические вопросы о возможности комплектования будущих пограничных катеров определенным оборудованием и другими средствами, необходимыми для охраны морских рубежей. Также поднимались вопросы обучения технического персонала и команд катеров, технической поддержки и послепродажного обслуживания.

Напомним, что 22 июля 2020 в Николаеве был подписан контракт по реализации украинского-французского проекта, который предусматривает в течение трех лет строительство и получения Госпогранслужбой Украины 20 современных патрульных катеров, 25% заказа будет выполнено отечественным судостроительным предприятием по французским технологиям. Французская компания ОСЕА выбрала украинским партнером судостроительное предприятие "Нибулон".