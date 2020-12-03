Корпус первого катера для Морской охраны производства французской OCEA готов на 50%, второго - на 30%, - Госпогранслужба. ФОТО
В Администрации Госпогранслужбы Украины состоялось совещание с представителями французской компании OCEA CONSTRUCTION NAVALE/SHIPBUILDING, которая будет производить катера для Морской охраны ГПСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Французские представители сообщили, что корпус первого катера проекта FPB98MKI для Морской охраны ГПСУ готов на 50%, второго - на 30%.
Особое внимание во время переговоров фокусировалось на обсуждении работы украинской команды по надзору за производством катеров. Ожидается, что уже в начале весны 2021 года группа отбудет во французский город Ле-Сабль-д'Олон для обеспечения постоянной обратной связи и непрерывности процесса построения катеров.
Стороны также обсудили определенные технические вопросы о возможности комплектования будущих пограничных катеров определенным оборудованием и другими средствами, необходимыми для охраны морских рубежей. Также поднимались вопросы обучения технического персонала и команд катеров, технической поддержки и послепродажного обслуживания.
Напомним, что 22 июля 2020 в Николаеве был подписан контракт по реализации украинского-французского проекта, который предусматривает в течение трех лет строительство и получения Госпогранслужбой Украины 20 современных патрульных катеров, 25% заказа будет выполнено отечественным судостроительным предприятием по французским технологиям. Французская компания ОСЕА выбрала украинским партнером судостроительное предприятие "Нибулон".
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откаты от Сабакова они получают хорошие
Гугліть...
😁
Один в Індії..
Один в Китаї..
Третій " Кузькіна Мать" в паРашці..))
Все озвученное Я прошел.. и знаю....
Наші, херсонські, типу "Герої Панфіловці" ,
були дуже добрі..
Таки миколаївскі турбоходи типу " Ермошкін", "Капітан Смірнов" та ще один (не пам'ятаю)...
))
Буває...))
Другим розуму вік добавляє..))
Зобачте Мій рейтинг..))
Всього найкращого!!
))
Просто денег нет, ушли на вертолеты авакову и "компенсацию" мужу венедиктовой...
ща модно поддерживать французского производителя.
А что вам не нравится? Будет точно легче чем сталь. Касательно защиты - кораблик слишком мал. Даже противопульную броню на него не привесишь. Уж если шанса выдержать удар нет - надо попробовать хотя бы от него увернуться (или в крайнем случае - удрать).