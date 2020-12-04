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Блогеру-телеведущей Лоран, называющей себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Полиция Киевщины сообщила о подозрении блогеру Алене Лоран за вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.

В сообщении отмечается: "В течение двух месяцев женщина преследовала следователя Киево-Святошинского отдела полиции и пользуясь своей публичностью в социальных сетях пыталась "запугать" работника полиции, чтобы и приняла "положительное" решение в уголовном производстве в отношении ее мужа.

Так, во время досудебного расследования, следователь собрала достаточно доказательств и под процессуальным руководством прокуратуры сообщила о подозрении 32-летнему жителю Киево-Святошинского района по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Однако, когда об этом узнала жена подозреваемого, решила любым способом помешать служебной деятельности работника полиции - даже угрожала "магическими способностями", чтобы добиться принятия незаконного решения. А когда это не помогло, начала психологически давить и отправлять на личный номер мобильного телефона, текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью работника полиции, нецензурной лексики, оскорбляя честь и достоинство полицейской и членов ее семьи.

Сейчас под процессуальным руководством местной прокуратуры 31-летней женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

Блогеру-телеведущей Лоран, называющей себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция 01
Блогеру-телеведущей Лоран, называющей себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция 02
Блогеру-телеведущей Лоран, называющей себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция 03
Блогеру-телеведущей Лоран, называющей себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция 04
Блогеру-телеведущей Лоран, называющей себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция 05
Блогеру-телеведущей Лоран, называющей себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция 06

Сама Лоран в соцсетях написала, что правоохранители провели у нее обыски, изъяли якобы карты для гадания, свечи, литературу о магии, детский планшет, мобильные телефоны.

Алена Лоран (настоящее имя Алена Дюрцкая) – 31-летняя украинская блогер и телеведущая. Она позиционирует себя как "ведьму" и занимается "магическими" консультациями подписчиков.

Блогеру-телеведущей Лоран, называющей себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция 07

Автор: 

Киевская область (4136) Нацполиция (16468) магия (8)


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Топ комментарии
+64
сжечь её и усе дела
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04.12.2020 01:32
+40
Назвалась ведьмой - полезай в костер! 😂
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04.12.2020 02:55
+36
Блогеру-телеведущей Лоран, называющую себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6707
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04.12.2020 06:41
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сжечь её и усе дела
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04.12.2020 01:32 Ответить
Назвалась ведьмой - полезай в костер! 😂
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04.12.2020 02:55 Ответить
Блогеру-телеведущей Лоран, называющую себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8629
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04.12.2020 07:19 Ответить
- Ведьму сжечь !!!
- Но она же красивая.
- Ну ладно.....но потом всё равно сжечь !!!
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04.12.2020 07:54 Ответить
Ні.Палити-тільки за вироком Святої Інквізиції,чи її аналогу.Спершу треба перевірити:
Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2396

Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8403
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04.12.2020 08:51 Ответить
так понимаю что цыганские гадания на картах проходили у нее как дополнительные услуги.
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04.12.2020 01:32 Ответить
нэ дала?
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04.12.2020 01:38 Ответить
напiв
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04.12.2020 01:49 Ответить
срок, статья стока осталось?
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04.12.2020 01:53 Ответить
Эх, такая молодая, а уже ведьма...

Блогеру-телеведущей Лоран, называющую себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2521
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04.12.2020 01:49 Ответить
она поклоняется путину?
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04.12.2020 04:56 Ответить
Ну если люди верят во всякую хрень типа бога, ходят в церковь, молятся, то почему бы не верить во всякую хрень типа ведьм? "Одного поля ягоды".
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04.12.2020 04:59 Ответить
Был такой шаман по имени Йося Джугашвили,который всю жизнь интересовался эзотерикой,причем до самой смерти.Читал такие книги по этой теме всех известных в 20-м веке вещунов,колдунов и прочих магов.Но больше всего его поразил талант Вольфа Мессинга,который пришел в его кабинет с улицы минуя всю охрану кремля.Это общеизвестный исторический факт.А был и другой более круче Мессинга, кавказец Георгий Гурджиев,который по сути воспитал главного преступника 20 века- Йосю Сралина...,в девичестве Коба Джугашвили...
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04.12.2020 05:54 Ответить
Ну про подвиги Мессинга известно только со слов самого Мессинга.
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04.12.2020 06:44 Ответить
Ты плохо знаешь Мировую эзотерику и кто где жил, Мессинг жил в СССр .., и ее историю со времен Адама и Евы...,знаешь в этом плане?Подсказывать не буду....
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04.12.2020 07:04 Ответить
Вы еще мадам Блаваццкую с Йосей свяжите в любовном экстазе.
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04.12.2020 13:12 Ответить
Еще одно придурковатое ЧМО...
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04.12.2020 06:20 Ответить
Шо за клоунесса ?
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04.12.2020 06:29 Ответить
Блогеру-телеведущей Лоран, называющую себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6707
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04.12.2020 06:41 Ответить
"Бросив кошелек, дабы не потерять принца, Агабек рванулся к углу, за которым исчез длинноухий. Но стражники ухватили его, нависли, нацеплялись со всех сторон.
- Прочь! - страшным голосом гремел Агабек. - Прочь, ничтожные! Знаете ли вы, кто перед вами? Перед вами - египетский визирь, слышите ли вы, презренное сиволапое мужичье! Я сотру вас в порошок, в пыль!
- Он вор! Вор! - кричал купец. - Я докажу! Сиятельный Камильбек видел эти драгоценности. Он узнает!..
- Пустите! - задыхался Агабек, чувствуя, как вместе с исчезнувшим ишаком уплывает из его рук египетское величье. - Пустите, говорю вам! - Рыча, он вырывался, как разъяренный барс, опутанный сетью. - Прочь! Вы слышите?! Или я вас всех превращу в ишаков!..
Еще один стражник прыгнул сзади ему на спину и повис, уцепившись за шею.
Обуянный гневным неистовством, Агабек выхватил из пояса тыквенный кувшинчик с волшебным составом.
- Лимчезу! Пуцугу! Зомнихоз! - грозно возопил он, брызгая из кувшинчика на стражников. - Каламай, дочилоза, чимоза, суф, кабахас!
- Держи его! Держи! Хватай! Вяжи! Тащи! Не пускай!.. - разноголосо отвечали стражники своими заклинаниями.
Их заклинания, как и следовало ожидать, оказались неизмеримо могущественнее: через минуту Агабек был повергнут и связан по рукам и ногам...". (Леонид Соловьёв. "Очарованный принц").
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04.12.2020 06:52 Ответить
Мне тоже бы (слегка) не понравилось, если бы какая-то ведьма (гм, или скажем, инфернальный психотерапевт) начнет тыкать в мою фотку иголки и жечь ее на особой свече. Полиция - такие же люди, они ведьм боятся (да и владыку Павла тоже).
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04.12.2020 06:54 Ответить
Мусора то их приглашают, то обвиняют, вы б уже опредилились
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04.12.2020 06:56 Ответить
Шаман,шарлатан и проходимец граф Калиостро дурачил всю Европу и РАБссию в том числе ,,,)))) но Шарлатан и магистр крови Джугашвили-Сралин оказался ведьмаком всемирного масштаба...
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04.12.2020 07:10 Ответить
О́о надо новое подразделение в МВД создать типа инквизиции или охотников на ведьм ...Носки им по 500 грн за пару закупить
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04.12.2020 07:18 Ответить
и в кожаны поодевать
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04.12.2020 10:16 Ответить
колдуй, баба, колдуй, дед
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04.12.2020 07:33 Ответить
Сжечь ведьму! - Но она же красивая....- Хорошо, но потом сжечь...)))
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04.12.2020 07:37 Ответить
Схильність до езотеріки - це один з симптомів шизофренії. Дивно, що за візит до психічнохвороі жінки ще платять гроші, щоб почути її хвору уяву. Хоча серед відьом-шизофренічок є і звичайні шахрайки, а щоб відрізнити ху із хто - треба бути трошечки психіатром. А за погрози в Інтернеті покарати треба обов'язково, шоб інші боялись.
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04.12.2020 07:39 Ответить
Те единичные люди, обладающие тем, что всем остальным заказано - не отсвечиваются. Ведут тихую простую жизнь. Почему? Чтобы мартышки Дарвина камнями не закидали и не распнули, забавы ради, при случае.
И точка на том.
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04.12.2020 12:46 Ответить
Блогеру-телеведущей Лоран, называющую себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6821
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04.12.2020 07:55 Ответить
Вместо того,чтобы ворьё ловить занимаются какой-то хернёй ,ну не дебилы *** ...
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04.12.2020 07:59 Ответить
А собачий рот Портнова полиция закрывать будет? Или отделаются простой акцией запугивания полусумасшедшей "ведьмы"?
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04.12.2020 08:01 Ответить
Согласен с https://censor.net/ru/user/442467, которая пишет: "Схильність до езотерики - це один з симптомів шизофренії. Дивно, що за візит до психічно-хворої жінки ще платять гроші, щоб почути її хвору уяву. Хоча серед відьом-шизофренічок є і звичайні шахрайки, а щоб відрізнити who is who/ хто є хто - треба бути трошечки психіатром. А за погрози в Інтернеті покарати треба обов'язково, щоб інші боялись."
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04.12.2020 08:04 Ответить
Шалава стала ведьмой... что творится...
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04.12.2020 08:13 Ответить
Ого! Скільки курвів себе за відьом видає! Років 30 тому це було навіть модно. Цілком можливо, що так було і років 300 тому...
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05.12.2020 01:15 Ответить
В какую только херню не верят приматы! То в шута, то в ведьму. Дебилы, пилят! А за угрозы- хай чарами отводит ответственность!
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04.12.2020 08:24 Ответить
А она может наложить на зеленского?
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04.12.2020 08:31 Ответить
И на тебя положить может!
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04.12.2020 08:51 Ответить
Эзотерические практики авакянши по сосанию молодых мальчиков дьявол вознаграждает большей властью.
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04.12.2020 08:34 Ответить
Девка в скайрим переиграла
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04.12.2020 08:46 Ответить
От пластических операций совсем сбрендила.
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04.12.2020 08:47 Ответить
Ничего так ведьмочка,я мог бы попытаться её вылечить,но 100 процентной гарантии не дам, может быть с первой процедуры ничего не получится.
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04.12.2020 08:49 Ответить
судя по фотке она не ведьма а волшебница . правда ее волшебство лежит в несколько иной плоскости . в основном горизонтальной
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04.12.2020 08:51 Ответить
Ворожу, гадаю, снимаю, порчу...
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04.12.2020 08:52 Ответить
снимаю и порчу....
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04.12.2020 09:23 Ответить
Нагадалося із веселих 90-х.
Швидко, якісно і недорого позбавляю від енурезу, імпотенції, тютюнопаління та алкоголізму! Постійним клієнтам знижки...
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05.12.2020 01:11 Ответить
ПРИЙНЯТИ "ДОКАЗИ" У СУДІ= ВИЗНАТИ МОЖЛИВІСТЬ ІСНУВАННЯ ВІДЬОМ..))

Прокуратура вже на таке "підписалась"
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04.12.2020 08:54 Ответить
Вот это чувство! Бабенка использует все средства, чтобы вытащить из кутузки своего любимого хулигана! Даже на костер пойдет... или в кутузку...
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04.12.2020 09:03 Ответить
А звідки така віра у відьм ?
Ну , дитячі казки , пізніше - доросле фентезі ... Тай усе
Але таки вірять !
https://pravlife.org/ru/content/ispoved-byvshey-vedmy ИСПОВЕДЬ БЫВШЕЙ ВЕДЬМЫ Православие.Fm Не для впечатлительных и слабонервных.

Блогерці-телеведучій Лоран, яка називає себе відьмою, повідомили про підозру за втручання в роботу правоохоронця, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9210
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04.12.2020 12:54 Ответить
А мені доводиться повірити у відьом. Якась моя пра-пра-не знаю яка-бабка була справжньою сільською відьмою. Це в нас переповідається, як страшна казка, але таке було. Коли вона дуже тяжко і довго помирала, а ніхто в неї не взяв у спадок її гидке ремесло, довелося в стелі пробивати дірку, щоб в неї відійшла бабина чорна душа. А хтось, мабуть-таки, й бере такий гріх на себе.
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04.12.2020 14:13 Ответить
Кажуть, часом за таких обставин відьми роблять підлий хід, передаючи свої вміння малій дитині.
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05.12.2020 16:53 Ответить
Можливо.
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05.12.2020 16:56 Ответить
Блажен, хто вірує...
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05.12.2020 01:05 Ответить
А от цікаво... З мусорньою в Білорусі вона б таке вичудила також?
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05.12.2020 01:08 Ответить
А це навряд!
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05.12.2020 07:21 Ответить
Ото ж бо й воно. Інстинкт самозбереження є одним із базових інстинктів, тому відключити його не так просто. Звісно, коли йдеться про адекватну людину.
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05.12.2020 15:08 Ответить
а почему без лифчика?
она - мальчик?
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04.12.2020 09:21 Ответить
Мент обгадился из за самозванки?
Боится ведьмацких сил.
Даже если не самозванка, она ведьма а не колдунья! Ведунья, это гадалка предсказательница.
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04.12.2020 10:13 Ответить
Как ведьмы измельчали!!!
Из за хулиганки мужа потусторонние силы беспокоить......
Себе же дороже выйдет!
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04.12.2020 11:45 Ответить
тема костра очень оживила публику... не насмотрелись 666 квартала???
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04.12.2020 11:56 Ответить
Дівчина як може так і бореця за свого чоловіка з мінтовським проізволом,бо в цій країні як що ти не дипутат, не еврей, не бандит, не циган не судья чи той же мент, то ти вже винен, і ні на яке справжне правосудіе можеш не розраховувати. Є тюрми і в них повинен хтось сидіти.
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04.12.2020 12:32 Ответить
Если есть прихожане у масковскаго патриархата, то почему эта красивая шлёндра не может иметь своих ?
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04.12.2020 13:15 Ответить
на такую ведьму, не хватает хорошего по колено ведьмака и вся ее магия бы испарилась
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04.12.2020 14:08 Ответить
Яка цікава і, головно, важлива новина!
Хлопці, Вам більше нема про що написати, крім як про дурнувату дівку, в якої таргани в голові уже не вміщаються?
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04.12.2020 19:17 Ответить
А при сралине ...при дедах ...давно бы расстреляли бы, вместе с семьями , маленьких детей стрелять -одно удовольствие )))
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04.12.2020 20:34 Ответить
 
 