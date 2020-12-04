Блогеру-телеведущей Лоран, называющей себя ведьмой, сообщили о подозрении за вмешательство в работу правоохранителя, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
Полиция Киевщины сообщила о подозрении блогеру Алене Лоран за вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Киевщины.
В сообщении отмечается: "В течение двух месяцев женщина преследовала следователя Киево-Святошинского отдела полиции и пользуясь своей публичностью в социальных сетях пыталась "запугать" работника полиции, чтобы и приняла "положительное" решение в уголовном производстве в отношении ее мужа.
Так, во время досудебного расследования, следователь собрала достаточно доказательств и под процессуальным руководством прокуратуры сообщила о подозрении 32-летнему жителю Киево-Святошинского района по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Однако, когда об этом узнала жена подозреваемого, решила любым способом помешать служебной деятельности работника полиции - даже угрожала "магическими способностями", чтобы добиться принятия незаконного решения. А когда это не помогло, начала психологически давить и отправлять на личный номер мобильного телефона, текстовые и голосовые сообщения с угрозами жизни и здоровью работника полиции, нецензурной лексики, оскорбляя честь и достоинство полицейской и членов ее семьи.
Сейчас под процессуальным руководством местной прокуратуры 31-летней женщине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
Сама Лоран в соцсетях написала, что правоохранители провели у нее обыски, изъяли якобы карты для гадания, свечи, литературу о магии, детский планшет, мобильные телефоны.
Алена Лоран (настоящее имя Алена Дюрцкая) – 31-летняя украинская блогер и телеведущая. Она позиционирует себя как "ведьму" и занимается "магическими" консультациями подписчиков.
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Ну , дитячі казки , пізніше - доросле фентезі ... Тай усе
Але таки вірять !
https://pravlife.org/ru/content/ispoved-byvshey-vedmy ИСПОВЕДЬ БЫВШЕЙ ВЕДЬМЫ Православие.Fm Не для впечатлительных и слабонервных.
она - мальчик?
Боится ведьмацких сил.
Даже если не самозванка, она ведьма а не колдунья! Ведунья, это гадалка предсказательница.
Из за хулиганки мужа потусторонние силы беспокоить......
Себе же дороже выйдет!
Хлопці, Вам більше нема про що написати, крім як про дурнувату дівку, в якої таргани в голові уже не вміщаються?