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Новости Фото Местные выборы-2020
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Более трети избирателей проголосовали на выборах мэра Кривого Рога 6 декабря. ИНФОГРАФИКА

На участки в Кривом Роге 6 декабря пришли 35,14% избирателей.

"По информации от ЦИК, средняя явка на выборах городского головы в Кривом Роге составила 35,14%", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на странице ЦИК в Facebook.

В ЦИК отметили, что 25 октября в Кривом Роге проголосовало 36,72% избирателей.

Более трети избирателей проголосовали на выборах мэра Кривого Рога 6 декабря 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избирательные участки в Кривом Роге закрылись вовремя, поступило 30 сообщений о нарушениях, - Нацполиция

Явка избирателей по данным Гражданской сети ОПОРА в Кривом Роге во время повторного голосования по состоянию на 20:00 составила 34,60% (погрешность - 1,40%).

"Для сравнения, явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 23%. Во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах составила 29,23%. Во время повторного голосования 15 ноября интегрированная явка избирателей в 7 городах была 23,9%. А по всей Украине 25 октября на это время явка составляла 35,94%", - отмечают наблюдатели.

Более трети избирателей проголосовали на выборах мэра Кривого Рога 6 декабря 02

Напомним, за пост городского головы Кривого Рога борются кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

Также читайте: Зафиксировано 60 инцидентов на выборах в Кривом Роге, - Айвазовская

Автор: 

Кривой Рог (1403) местные выборы (2752) ЦИК (3644) явка (145) ОПОРА (247)


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Топ комментарии
+3
Зебила и в Кривом Рогу прокатили. Правда, в пользу жопоблока, но какая разница?
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06.12.2020 22:16
+2
И шо, за зельоного ідіота ?!_
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06.12.2020 22:12
+2
ти недооцінюєш слаборозумність наших жителів. за опзжшника. такої ганьби нема в жодному великому місті, але Кривий Ріг завжди міг виділятися
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06.12.2020 22:14
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Правила форума Совет форумчан
И шо, за зельоного ідіота ?!_
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06.12.2020 22:12 Ответить
ти недооцінюєш слаборозумність наших жителів. за опзжшника. такої ганьби нема в жодному великому місті, але Кривий Ріг завжди міг виділятися
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06.12.2020 22:14 Ответить
Все за кремлівським сценарієм!!! Зелена пліснява торує шлях до влади в Україні зажопінцям !!))
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06.12.2020 22:22 Ответить
Ваша шмаркля назавжди відвернула мене від тих , хто б колись згадав цей крывый рог, як шось , тіпо не примитивну
квартальну самодіяльність.
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06.12.2020 22:34 Ответить
Хуже,вате неизлечима за опзжиста По данным опроса от Центра исследования развития территорий на выходе из избирательных участков, у кандидата от Оппозиционной платформы - За жизнь Павлова 58,86% голосов, а у Шевчика от Слуги народа - 41,14%.
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06.12.2020 22:25 Ответить
по словам знакомых - людей на голосовании было очень мало.. да и выбор был по сути из двух видов помоев... разницы между которыми как бы и нет.
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07.12.2020 00:05 Ответить
У вас Кривой Рог уехал.
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06.12.2020 22:13 Ответить
А він що колись приїжджав ???)))
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06.12.2020 22:25 Ответить
Зебила и в Кривом Рогу прокатили. Правда, в пользу жопоблока, но какая разница?
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06.12.2020 22:16 Ответить
А ось різниця велика !! Зелена пліснява,в порівняні з зажопінцями,це хлопчиська з брудними попками !!))
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06.12.2020 22:24 Ответить
В чому "різниця", що не вибрали знову одіозного Вілкула, а лише його протеже?
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06.12.2020 22:31 Ответить
Я не про особистості ,а про політсилу !!! ))))
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06.12.2020 22:34 Ответить
Я навіть не хочу порівнювати Мертвечука з Віслючком,це геть різні вагові категоріі !!))
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06.12.2020 22:37 Ответить
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває!!! До влади вже дорвалися зажопінці !!)))
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06.12.2020 22:21 Ответить
в одессе жопоблоку дали по зубам

https://news.liga.net/politics/video/draka-v-odesskom-oblsovete-opzj-i-ee-soyuzniki-pytayutsya-sozdat-koalitsiyu-video

https://news.liga.net/politics/video/draka-v-odesskom-oblsovete-opzj-i-ee-soyuzniki-pytayutsya-sozdat-koalitsiyu-video
https://news.liga.net/politics/video/draka-v-odesskom-oblsovete-opzj-i-ee-soyuzniki-pytayutsya-sozdat-koalitsiyu-video
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Драка в Одесском облсовете: ОПЗЖ и ее союзники пытаются создать коалицию - видео
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06.12.2020 22:26 Ответить
Кривий ріг вибрав зажопне міс криворіжжя. Сєпарня обирала собі прихвостня *****.
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06.12.2020 22:32 Ответить
Обирали чи такі обрала ??)))
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06.12.2020 22:38 Ответить
Обирали і обрали,не треба навіть миротворців вводити.Цапа не сховаєш,він себе показав демократично.
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06.12.2020 22:42 Ответить
Нда,к вам же самолично зекретин приезжал,просил,а вы его нагло прокатили...
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06.12.2020 22:39 Ответить
Та вони і пекретина так само прокатили.
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06.12.2020 22:55 Ответить
Два кандидата и оба от путинского патриархата. Результат не заставит ждать Луганск Донецк Кривой Рог Кривой Рог становитcя именем нарbцательным. Как в русcкой песне " Гавном бросались в вентилятор"
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06.12.2020 23:10 Ответить
 
 