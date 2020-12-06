Более трети избирателей проголосовали на выборах мэра Кривого Рога 6 декабря. ИНФОГРАФИКА

На участки в Кривом Роге 6 декабря пришли 35,14% избирателей.

"По информации от ЦИК, средняя явка на выборах городского головы в Кривом Роге составила 35,14%", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на странице ЦИК в Facebook.

В ЦИК отметили, что 25 октября в Кривом Роге проголосовало 36,72% избирателей.

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Явка избирателей по данным Гражданской сети ОПОРА в Кривом Роге во время повторного голосования по состоянию на 20:00 составила 34,60% (погрешность - 1,40%).

"Для сравнения, явка избирателей в Черновцах 29 ноября на это же время составила 23%. Во время повторного голосования 22 ноября интегрированная явка избирателей в 11 городах составила 29,23%. Во время повторного голосования 15 ноября интегрированная явка избирателей в 7 городах была 23,9%. А по всей Украине 25 октября на это время явка составляла 35,94%", - отмечают наблюдатели.

Напомним, за пост городского головы Кривого Рога борются кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", советник мэра Кривого Рога Константин Павлов.

Нынешний городской голова Юрий Вилкул, занимающий эту должность на протяжении 10 лет, лидировал по итогам первого тура выборов. Однако 17 ноября он заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании из-за состояния здоровья. При этом Вилкул пообещал поддержку кандидату Павлову.

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