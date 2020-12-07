Тексты ленты новостей Цензор.НЕТ попали в трехтомник о войне на Донбассе. ФОТОрепортаж
Готовится к изданию трехтомник о событиях на Донбассе "Хроника войны 2014-2020".
Издание анонсировал в Facebook директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, это "составное произведение из текстов наших авторов и ленты новостей от Юрия Бутусова (главред Цензор.НЕТ. - Ред.)".
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Вообще сейчас это хороший канал, там один Микола Вересень, который там работает, стоит того, чтобы его смотреть. Ведь это живая история и ходячая энциклопедия украинской журналистики. Он начинал свою работу еще в 90-е, долгое время работал на ВВС, лично знаком и интервьировал практически всех украинских политиков и принимал участие во всех значимых событиях в Украине, начиная со дня получения независимости, его слушать интересно.
(ще скріншоти найбільш феєричних коментів можна додати...)
с весны 2019 по настоящее время - позорный период под командованием главнокомандующего четырежды Дезертира Зеленского....