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Тексты ленты новостей Цензор.НЕТ попали в трехтомник о войне на Донбассе. ФОТОрепортаж

Готовится к изданию трехтомник о событиях на Донбассе "Хроника войны 2014-2020".

Издание анонсировал в Facebook директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это "составное произведение из текстов наших авторов и ленты новостей от Юрия Бутусова (главред Цензор.НЕТ. - Ред.)".

Тексты ленты новостей Цензор.НЕТ попали в трехтомник о войне на Донбассе 01

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Тексты ленты новостей Цензор.НЕТ попали в трехтомник о войне на Донбассе 02
Тексты ленты новостей Цензор.НЕТ попали в трехтомник о войне на Донбассе 03
Тексты ленты новостей Цензор.НЕТ попали в трехтомник о войне на Донбассе 04

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Автор: 

книги (630) Донбасс (26956) Бутусов Юрий (4358) Цензор.НЕТ (137)


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Топ комментарии
+10
Кому интересно - на ютубе на канале "Прямого" есть документальный сериал "Війна за незалежність ". там видео из документальных кадров с рассказом что и как происходило на востоке Украины начиная с 20.02.2014
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07.12.2020 00:20
+5
А комментарии опубликуют ?
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07.12.2020 00:09
+5
Цензура не пропустит.
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07.12.2020 00:14
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молодець Бутусов и команда- так тримати-
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07.12.2020 00:05 Ответить
А комментарии опубликуют ?
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07.12.2020 00:09 Ответить
Цензура не пропустит.
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07.12.2020 00:14 Ответить
Кому интересно - на ютубе на канале "Прямого" есть документальный сериал "Війна за незалежність ". там видео из документальных кадров с рассказом что и как происходило на востоке Украины начиная с 20.02.2014
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07.12.2020 00:20 Ответить
Дивилися "Тоніс" ще будучи студентами з 3-ї общаги індустріалки, спаявши підсилювач для антени. Прям був кінозал в ті далекі часи. Але часи пройшли , і дійсно канал став пропагандиським. То саша "стоматолог" ним керував то Маке́єнко Володи́мир Володи́мирович. Риг з 2003 року. Так що канал напевно став пропагандистом "рузьке гімно".. З такими власниками. Ось звідки у тебе ненависть до українців.
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07.12.2020 00:59 Ответить
с чего ты взял рукожоп с паяльником что мне интересна история твоей жизни?
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07.12.2020 01:07 Ответить
А вы посмотрите этот фильм, он, наверное, есть на ютубе Прямого.
Вообще сейчас это хороший канал, там один Микола Вересень, который там работает, стоит того, чтобы его смотреть. Ведь это живая история и ходячая энциклопедия украинской журналистики. Он начинал свою работу еще в 90-е, долгое время работал на ВВС, лично знаком и интервьировал практически всех украинских политиков и принимал участие во всех значимых событиях в Украине, начиная со дня получения независимости, его слушать интересно.
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07.12.2020 01:49 Ответить
Прямий - Війна за незалежність https://www.youtube.com/playlist?list=PLuFlabNyN8mP6yzm3YeVaYY8cd5NWFIeg
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07.12.2020 02:28 Ответить
Перемога! Вітання команді Цензора! Тексты ленты новостей Цензор.НЕТ попали в трехтомник о войне на Донбассе - Цензор.НЕТ 4628
(ще скріншоти найбільш феєричних коментів можна додати...)
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07.12.2020 00:28 Ответить
интересно предзаказ есть?
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07.12.2020 00:31 Ответить
Никто не сказал, что это дата последняя. Точно будет и четвертый том, а может быть, и пятый, увы. Пример Карабаха и Приднестровья, а особенно Курильських островов, показывает, что такие территориальные конфликты могут длиться десятилетиями, к сожалению. Но! Верим - победа будет за нами!
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07.12.2020 00:49 Ответить
2014-весна 2019 - героический период
с весны 2019 по настоящее время - позорный период под командованием главнокомандующего четырежды Дезертира Зеленского....
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07.12.2020 01:49 Ответить
Интересно. А хвалебные песнопения святому Петру тоже включат?
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07.12.2020 06:14 Ответить
Звісно.(Якщо твоя дорога-в рай).
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07.12.2020 08:03 Ответить
не бойся цапа - ты ведь даже бутылки не боишься...!
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07.12.2020 08:12 Ответить
 
 