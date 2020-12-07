Тексты ленты новостей Цензор.НЕТ попали в трехтомник о войне на Донбассе. ФОТОрепортаж

Готовится к изданию трехтомник о событиях на Донбассе "Хроника войны 2014-2020".

Издание анонсировал в Facebook директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это "составное произведение из текстов наших авторов и ленты новостей от Юрия Бутусова (главред Цензор.НЕТ. - Ред.)".

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