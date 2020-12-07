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Схватили на улице и силой затолкали в машину: четверо мужчин изнасиловали женщину на Закарпатье. ФОТО

Закарпатские патрульные задержали четырех мужчин, которые подозреваются в изнасиловании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

"Около 6 утра (6 декабря. - Ред.) патрульным поступило сообщение об изнасиловании. Они поехали на место происшествия. Там инспекторы встретили заявителя. Женщина сквозь слезы рассказала о страшном событии, которое час назад случилось с ней.

По ее словам, четверо мужчин другой национальности схватили ее на улице и силой посадили в авто. После этого привезли в свой дом и изнасиловали", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прежде всего патрульные вызвали скорую помощь для женщины. Затем полицейские подъехали к указанному потерпевшей дому и обнаружили там четырех вероятных виновников, на которых прямо указала заявительница. Во время осмотра двора дома стражи порядка нашли разорванную одежду женщины.

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Патрульные задержали всех подозреваемых, обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей.

Схватили на улице и силой затолкали в машину: четверо мужчин изнасиловали женщину на Закарпатье 01
Фото: сайт патрульной полиции

Схватили на улице и силой затолкали в машину: четверо мужчин изнасиловали женщину на Закарпатье 02

изнасилование (917) Закарпатская область (2584)


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Топ комментарии
+61
Це не "мущини другой національності", це тварини іншого виду.
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07.12.2020 08:24
+33
Цыганва естественно похожа на индусов, это их потомки, а на Закарпатье их больше, чем мадьяр
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07.12.2020 09:29
+27
справедливости ради эти больше погожи или на индусов или на футболистов донецкого шахтера ака бразильцев
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07.12.2020 08:16
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циганва якась...
індуси ?
араби ?
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07.12.2020 15:12 Ответить
На циган вони не дуже схожі. Скоріше на індусів - у всіх однаковий рівний колір, зачіска модна, шмотки імпортні
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07.12.2020 18:30 Ответить
в сортах топлива для печки разбираться нет смысла. "Не наши" - и достаточно. Живут по своим законам в нашей стране, еще и охраняются законом как меньшинство, тьфу, где уже украинский Адольф, чтоб спас нас от этой заразы?
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07.12.2020 20:34 Ответить
Все-таки різниця є. Одне діло - роми, громадяни України, і зовсім інше - нелегальні мігранти, тим більше індуси, які завжди ведуть себе тихо, а тут якась така борзота в гостях.
На рахунок Адольфа - не кличте біду, адже заразою можуть назвати вас.
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07.12.2020 20:44 Ответить
Ну назовут - значит так надо. Как-то до смерти устал я от либерализма и всех вытекающих из него...
Гражданин украины и украинец - разные понятия. Это как благородный конь и крыса что пролезла и живет в конюшне. Она ж от своего проживания не становится лошадью?
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07.12.2020 20:50 Ответить
На Закарпатті дуже багато циган. Тому напевно це цигани. Тим більше сказано про іншу національність, а не про інше громадянство.
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18.05.2021 14:14 Ответить
утилизировать к х..- и дело с концом)))
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07.12.2020 16:21 Ответить
зато теперь у них будет регулярный секс в тюрьме, правда уже в роли женщин.
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07.12.2020 16:51 Ответить
Не варто фантазувати! Ви що думаєте що увязнені щоденно гвалтують гвалтівників? У нормального чоловіка, а таких у вязницях не просто більшість, а 99%!, трахати тварину в зад або горлянку ніякого бажання не виникає. "Опускають" в статусі перетворюючи на рабів а не фізично.
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07.12.2020 19:30 Ответить
А кто они, цыгане?
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07.12.2020 17:02 Ответить
похоже на Бангладеш
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08.12.2020 01:50 Ответить
Только прочитал "другой национальности", сразу догадался кто это. А почему нету адекватных действий от "первой национальности"?
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07.12.2020 17:09 Ответить
на зону их!!! там научат любви по настоящему!!!
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07.12.2020 17:25 Ответить
Отпустят под личное обязательство
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07.12.2020 18:49 Ответить
Ох, напустили паразитов в страну, нам потом, когда рухнет этот гнилой парламентаризм и идеи либерализма, придется весь волынский уголь потратить, чтоб провести дератизацию...
Но не расслабляйтесь, либерахи и любители насильников копченого цвета будут сопротивляться вплоть до закрытия заслонки в печке.
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07.12.2020 19:33 Ответить
Есть для зоны новые "девочки", повезло уголовничкам...
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07.12.2020 20:18 Ответить
Яка різниця якої національності ця мерзота.Коротка автоматна черга швидко вірішить проблему і запобіжить з'являння такої нової.
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07.12.2020 21:19 Ответить
Предлагаю немножко растрелять.
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07.12.2020 22:15 Ответить
еСЛИ ЭТО ЦЫГАНЕ, БУДЕТ САМОСУД, ЕСЛИ НЕ ИСПАРЯТСЯ С ТОЙ МЕСТНОСТИ.
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08.12.2020 00:04 Ответить
но цыганские хаты точно сожгут люди. Посмотрите чем эта история повернется.
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08.12.2020 00:09 Ответить
Зробити їм операцію зі зміни статі і на зону.
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08.12.2020 07:54 Ответить
На Закарпатті дуже багато циган. Тому напевно це цигани. Тим більше сказано про іншу національність, а не про інше громадянство.
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18.05.2021 14:16 Ответить
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