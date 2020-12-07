Схватили на улице и силой затолкали в машину: четверо мужчин изнасиловали женщину на Закарпатье. ФОТО

Закарпатские патрульные задержали четырех мужчин, которые подозреваются в изнасиловании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

"Около 6 утра (6 декабря. - Ред.) патрульным поступило сообщение об изнасиловании. Они поехали на место происшествия. Там инспекторы встретили заявителя. Женщина сквозь слезы рассказала о страшном событии, которое час назад случилось с ней.

По ее словам, четверо мужчин другой национальности схватили ее на улице и силой посадили в авто. После этого привезли в свой дом и изнасиловали", - сказано в сообщении.

Отмечается, что прежде всего патрульные вызвали скорую помощь для женщины. Затем полицейские подъехали к указанному потерпевшей дому и обнаружили там четырех вероятных виновников, на которых прямо указала заявительница. Во время осмотра двора дома стражи порядка нашли разорванную одежду женщины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело о пытках и изнасилованиях в Кагарлыке: пятерым полицейским вручили обвинительные акты, - ГБР

Патрульные задержали всех подозреваемых, обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей.



Фото: сайт патрульной полиции