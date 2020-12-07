Схватили на улице и силой затолкали в машину: четверо мужчин изнасиловали женщину на Закарпатье. ФОТО
Закарпатские патрульные задержали четырех мужчин, которые подозреваются в изнасиловании.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.
"Около 6 утра (6 декабря. - Ред.) патрульным поступило сообщение об изнасиловании. Они поехали на место происшествия. Там инспекторы встретили заявителя. Женщина сквозь слезы рассказала о страшном событии, которое час назад случилось с ней.
По ее словам, четверо мужчин другой национальности схватили ее на улице и силой посадили в авто. После этого привезли в свой дом и изнасиловали", - сказано в сообщении.
Отмечается, что прежде всего патрульные вызвали скорую помощь для женщины. Затем полицейские подъехали к указанному потерпевшей дому и обнаружили там четырех вероятных виновников, на которых прямо указала заявительница. Во время осмотра двора дома стражи порядка нашли разорванную одежду женщины.
Патрульные задержали всех подозреваемых, обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей.
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На рахунок Адольфа - не кличте біду, адже заразою можуть назвати вас.
Гражданин украины и украинец - разные понятия. Это как благородный конь и крыса что пролезла и живет в конюшне. Она ж от своего проживания не становится лошадью?
Но не расслабляйтесь, либерахи и любители насильников копченого цвета будут сопротивляться вплоть до закрытия заслонки в печке.