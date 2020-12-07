Легковушка влетела в столб в Днепре: пассажир автомобиля погиб, водитель госпитализирована, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Днепре легковой автомобиль столкнулся с электрической опорой. В результате ДТП погиб мужчина и пострадала женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"7 декабря в 4:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на проспекте Богдана Хмельницкого Чечеловского района города Днепр.

По прибытию спасателей на место происшествия, установлено, что легковой автомобиль "Skoda Kamiq" столкнулся с электрической опорой. Внутри находилась женщина, 1985 года рождения, находившаяся за рулем, и мужчина, который находился на пассажирском месте", - сказано в сообщении.

С помощью гидравлических ножниц специалисты ГСЧС деблокировали мужчину и женщину из конструкций искореженной машины и передали работникам скорой медицинской помощи.

Спасенную женщину госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу №16. Мужчина, к сожалению, скончался на месте происшествия.

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К ликвидации последствий аварии привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы техники подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.





Фото: сайт ГСЧС