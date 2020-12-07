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Новости Фото ДТП
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Легковушка влетела в столб в Днепре: пассажир автомобиля погиб, водитель госпитализирована, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Днепре легковой автомобиль столкнулся с электрической опорой. В результате ДТП погиб мужчина и пострадала женщина.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"7 декабря в 4:08 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на проспекте Богдана Хмельницкого Чечеловского района города Днепр.

По прибытию спасателей на место происшествия, установлено, что легковой автомобиль "Skoda Kamiq" столкнулся с электрической опорой. Внутри находилась женщина, 1985 года рождения, находившаяся за рулем, и мужчина, который находился на пассажирском месте", - сказано в сообщении.

Легковушка влетела в столб в Днепре: пассажир автомобиля погиб, водитель госпитализирована, - ГСЧС 01

С помощью гидравлических ножниц специалисты ГСЧС деблокировали мужчину и женщину из конструкций искореженной машины и передали работникам скорой медицинской помощи.

Спасенную женщину госпитализировали в Днепровскую городскую клиническую больницу №16. Мужчина, к сожалению, скончался на месте происшествия.

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К ликвидации последствий аварии привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы техники подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Легковушка влетела в столб в Днепре: пассажир автомобиля погиб, водитель госпитализирована, - ГСЧС 02

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.

Легковушка влетела в столб в Днепре: пассажир автомобиля погиб, водитель госпитализирована, - ГСЧС 03
Легковушка влетела в столб в Днепре: пассажир автомобиля погиб, водитель госпитализирована, - ГСЧС 04
Фото: сайт ГСЧС

Днепр (4417) ДТП (7673) ГСЧС (4966)


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Мабуть встигли.
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07.12.2020 09:28 Ответить
Ветер в харю,а я шпарю.Вдруг дорогу перебегают 2 столба.Один перебежал,а другой не успел.
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07.12.2020 09:34 Ответить
Это не езда.
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07.12.2020 09:36 Ответить
Когда за рулём дама
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07.12.2020 09:37 Ответить
Це драйв, коли з жінкою.
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07.12.2020 10:09 Ответить
быстрый шкода был....
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07.12.2020 09:36 Ответить
Жаль усіх і шкода, що пасажир невдало сів. Певно, на передньому сидінні. Погана звичка.
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07.12.2020 09:37 Ответить
про обезьянку с гранатой навеяло
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07.12.2020 09:52 Ответить
підвезла....
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07.12.2020 10:02 Ответить
 
 