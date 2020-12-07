Контрразведка СБУ разоблачила командование одной из воинских частей на растрате более 1 млн грн госсредств при закупке военного имущества. ФОТОрепортаж
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили командование одной из воинских частей, дислоцированных в Полтавской области, на растрате бюджетных денег при госзакупках военного имущества.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По предварительным данным следствия, должностные лица организовали механизм получения неправомерной выгоды через приобретение защитных элементов военного обмундирования по безосновательно завышенным ценам. Для реализации схемы и победы определенной коммерческой структуры они создали искусственные условия.
Установлено, что "разница" в размере 30% от суммы заключенного договора с поставщиками продукции была присвоена фигурантами.
Во время обысков на территории воинской части правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности. Также изъяты контрольные образцы приобретенных товаров для проведения экспертиз на соответствие техническим требованиям.
По оценкам экспертов, махинация нанесла государству ущерб в размере более 1 млн гривен.
Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.
В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с военной прокуратурой Полтавского гарнизона Центрального региона и следователями Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.
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