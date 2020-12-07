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Новости Фото Силовики
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Контрразведка СБУ разоблачила командование одной из воинских частей на растрате более 1 млн грн госсредств при закупке военного имущества. ФОТОрепортаж

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили командование одной из воинских частей, дислоцированных в Полтавской области, на растрате бюджетных денег при госзакупках военного имущества.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, должностные лица организовали механизм получения неправомерной выгоды через приобретение защитных элементов военного обмундирования по безосновательно завышенным ценам. Для реализации схемы и победы определенной коммерческой структуры они создали искусственные условия.

Установлено, что "разница" в размере 30% от суммы заключенного договора с поставщиками продукции была присвоена фигурантами.

Контрразведка СБУ разоблачила командование одной из воинских частей на растрате более 1 млн грн госсредств при закупке военного имущества 01

Во время обысков на территории воинской части правоохранители обнаружили документацию с доказательствами противоправной деятельности. Также изъяты контрольные образцы приобретенных товаров для проведения экспертиз на соответствие техническим требованиям.

По оценкам экспертов, махинация нанесла государству ущерб в размере более 1 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведчики СБУ перекрыли международный канал контрабанды через Украину российских товаров военного назначения

Решается вопрос о сообщение фигурантам о подозрении.

В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Контрразведка СБУ разоблачила командование одной из воинских частей на растрате более 1 млн грн госсредств при закупке военного имущества 02
Фото: сайт СБУ

Мероприятия по разоблачению противоправной деятельности проводились совместно с военной прокуратурой Полтавского гарнизона Центрального региона и следователями Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

госзакупки (960) контрразведка (496) правоохранительные органы (2970) растрата (243) СБУ (19893) силовики (2799) Полтавская область (1152)


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Топ комментарии
+9
Вообще-то контрразведка должна заниматься борьбой со шпионами и предателями, а не хищением средств на закупках бронежилетов. Вечно у нас "правоохранители" занимаются всем, кроме того, для чего предназначены
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07.12.2020 09:56
+6
А кто проверит тех, кто строит дороги, которые в два раза дороже, чем год назад?
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07.12.2020 10:03
+3
Верховне командування за відкати теж затримали?
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07.12.2020 10:39
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Вообще-то контрразведка должна заниматься борьбой со шпионами и предателями, а не хищением средств на закупках бронежилетов. Вечно у нас "правоохранители" занимаются всем, кроме того, для чего предназначены
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07.12.2020 09:56 Ответить
Може приведете приклад закупівель без розкрадання
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07.12.2020 10:01 Ответить
А кто проверит тех, кто строит дороги, которые в два раза дороже, чем год назад?
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07.12.2020 10:03 Ответить
Вот это очень плохо что СБУ врывается не территорию воинской части....Это совсем ненормально...Это развал Армии и Государства.В любой части есть куча проблем и милионные недостачи и т д...В любой.Если ктото этого не знает - то будете знать. Но СБУ пускать в этот огород нельзя.это не их компетенция - они не военные.....Жуть - развал страны идет полным ходом((.
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07.12.2020 10:14 Ответить
ох и дятел...учи матчасть...
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07.12.2020 10:41 Ответить
Я б ВООБЩЕ распустил бы СБУ - они кроме нак сбивать бабло с предпринимателей, и других людей с деньгами - ничего полезного не делают....Сейчас нашли новый источник прибыли - военных.И это очень страшно.Будут хороших боевых командиров терроризировать по всей Украине...Военным че больше нечем заняться как отбиваться от СБУ? Был бы с стране Президент - такого б небыло....Вызвал бы на ковер Главу СБУ - и начальника управления чьи "ОРЛЫ" решили что будут зарабатывать на военных и уволил бы....Я знаю много примеров как СБУ задерживае - сбивает бабло,а потом отпускает и ни одного примера где б был суд и когото посадили....Может вы мне скажите кого посадили в Украине???????
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07.12.2020 10:48 Ответить
фСБ(у) у своєму репертуарі, лізе туди, куди не повинна за статутом, але де "крутяться" гроші, а от у справах, для яких, власне, і створена, тобто контрозвідки, робить менше ніж ні@єра.
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07.12.2020 10:14 Ответить
Вагнерівців просрали А все тому що " довгий язык - находка для врага"
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07.12.2020 10:20 Ответить
Верховне командування за відкати теж затримали?
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07.12.2020 10:39 Ответить
И сколько лет эти воришки крутили этой схемой ?
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07.12.2020 11:16 Ответить
Вы бы своих миллионеров и миллиардеров разоблачали.А при проверке ,все окажется пустым п-жом! Какую противоправную деятельность можно найти в документах?
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07.12.2020 11:57 Ответить
При Сталінові уже би розстріляли і забули. Майно конфіскували а сім"ї вивезли за Урал без права повернення. І ні в одній тупій голові під портупєєю навіть думка би не проскочила красти у Армії, коли іде війна.
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07.12.2020 13:57 Ответить
 
 