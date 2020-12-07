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Сеть call-центров Одессы обслуживала российский бизнес, финансирующий "ЛДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Одессе деятельность сети нелегальных call-центров, которые обслуживали российский бизнес и финансировали террористические организации "ЛДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что противоправную схему организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и IT-специалисты. Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО.

Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

Следователями Управления СБУ в Одесской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Все организаторы схемы установлены, с ними происходят процессуальные действия.

Проверяется возможная причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях. Продолжается досудебное следствие.

Также читайте: Начальник управления внутренней безопасности СБУ Наумов курирует схему контрабанды электроники, - журналист

Сеть call-центров Одессы обслуживала российский бизнес, финансирующий ЛДНР, - СБУ 01
Сеть call-центров Одессы обслуживала российский бизнес, финансирующий ЛДНР, - СБУ 02
Сеть call-центров Одессы обслуживала российский бизнес, финансирующий ЛДНР, - СБУ 03
Сеть call-центров Одессы обслуживала российский бизнес, финансирующий ЛДНР, - СБУ 04

Автор: 

киберпреступление (762) Одесса (7880) россия (95515) СБУ (19893) терроризм (18691)


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Топ комментарии
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Андрій Дзиндзя ФБ:

Цікавий нюанс:Фабрика, на якій робили ялинкові прикраси для армії РФ належить львівському Склодзеркальному заводу!
Схоже, що ці заводи належать росіянам.

*минулого власника вбив кілер після чого керує цими компаніями мутний тип і основні замовлення спрямовані в РФ!
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07.12.2020 10:37
+10
Мережа call-центрів Одеси обслуговувала російський бізнес, який фінансує "ЛДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 5561
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07.12.2020 10:43
+8
Думаю, не Одессой единой! Шерстить с пристрастием нужно весь юго-восток Украины! Если в Харькове какая-то сраная рашистская ветеранская организация, созданная чуть более полугода назад, раздает медальки от *****, то однозначно она может и пророSSийские силы на Донбассе спонсировать. Нужно мониторить всех и вся, где присутствует в органах власти как ОПЗЖ, так и "Слуга народа".
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07.12.2020 10:44
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https://twitter.com/elnazaro777
https://twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777

Андрій Дзиндзя ФБ:

Цікавий нюанс:Фабрика, на якій робили ялинкові прикраси для армії РФ належить львівському Склодзеркальному заводу!
Схоже, що ці заводи належать росіянам.

*минулого власника вбив кілер після чого керує цими компаніями мутний тип і основні замовлення спрямовані в РФ!
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07.12.2020 10:37 Ответить
https://www.facebook.com/dzindzia?__cft__%5b0%5d=AZUcIwCzQS7hwjN6YlC0lpjZclavUugWE8m2O_Up-8eiQSMACr6SCc6ajtsY_KnFjv-r5ou0AJj4LUQak95rCKrlxKsU_k1Hw2p37iqKm1I1ocxFJf9ZJx7BudeoQiHxBLM&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Дзиндзя

Цікавий нюанс: Фабрика, на якій робили ялинкові прикраси для армії Росії належить львівському Склодзеркальному заводу!

Схоже на те, що ці заводи належать росіянам.

https://scontent.fiev22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/129392992_3518507438186779_3999112764796095478_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=POSnMi7hzSIAX-pC5ti&_nc_ht=scontent.fiev22-1.fna&oh=dbb3d2c9d53a25890ec4441b92af0a71&oe=5FF55840
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07.12.2020 10:37 Ответить
https://twitter.com/SerbinSergiy
https://twitter.com/SerbinSergiy @SerbinSergiy

Всі обговорили фабрику ялинкових прикрас з написом "Армія Росії".

Виявляється голова правління Павло Гукасов має брата Олега Гукасова який є власником в Москві фабрики "Клавдиево-ёлочные игрушки"7721482233.

І мають 4 роки спільний бізнес.

https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1335656479425236993/photo/1
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07.12.2020 10:45 Ответить
И что? В чем нарушение законов?
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07.12.2020 11:22 Ответить
Висновки потрібно робити і вичавлювати цю гидоту з України.
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07.12.2020 11:29 Ответить
еще раз - в чем нарушение закона? В Украине запрещено владеть бизнесом людям у которых есть родственники в Раше?
Та фабрика в Клавдиево работает давно. Школьников возят на экскурсии, мой сын был с классом, там им дали каждому по игрушке раскрасить и принести домой на елку - радости полные штаны. Я хочу чтобы таких фабрик как можно больше работало в моей стране, при условии что они не нарушают законов. Есть ли у хозяина брат в России - мне абсолютно побарабану.
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07.12.2020 11:37 Ответить
Против фабрики, выполняющей заказы армии оккупанта могут и должны быть введены санкции. Как и против других подобных уже введены.
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07.12.2020 11:42 Ответить
Т.е. закон подменяется "революционной целесообразностью".
Проходили уже.
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07.12.2020 11:55 Ответить
США и ЕС, вводя санкции против рф и их пособников за оккупацию Крыма и части Донбасса, используют революционную целесообразность или наказывают оккупанта имеющимися в их распоряжении средствами?
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07.12.2020 11:59 Ответить
они вносят решение о санкциях в парламент, там оно утверждаентся и станосится законом.
И за нарушение закона наказывают компании которые нарушают.
Что с клавдиевской фабрикой? Какие законы она нарушила? Да можете что угодно приписать, любой юрист в суде разгромит все обвинения в пух и прах, и еще в международный арбитраж подадут и будут правы на 200%.
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07.12.2020 12:19 Ответить
Украина тоже ввела много санкций против компаний из рф.
Что мешает решением РНБО ввести санкции против фабрики, обслуживающей оккупантов?
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07.12.2020 12:25 Ответить
Закон. Санкции вводятся против иностранных компаний. Для отечественных работают законы. Ввести сануции против своего предприятия = заплатить компенсации согласно международному арбитражу.
Там все местные на эту фабрику молятся, однео из немногих предприятий дающих работу и наполняющее бюджет. Будете его кошмарить - не удивляйтесь потом что в Клавдиево, Немешаево, Ворзеле, Ирпене и Буче народ проголосует за ОПЗЖ.
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07.12.2020 12:35 Ответить
Пусть производят нормальную продукцию, не будет ущемлений.
Может нам все перевести на контракты с рф?
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07.12.2020 12:39 Ответить
А законом определено что таеок "нормальная"? Или революционный матрос с винтовкой будет определять?
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07.12.2020 12:48 Ответить
Производство продукции, прославляющей армию оккупанта, может быть остановлено по тем же нормативам, по которым запрещена колорадская лента.
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07.12.2020 12:51 Ответить
во-1-х, они производство остановили сами, сразу после скандала.
Во-2-х, по колорадской ленте приняты соответствующие законы.
В-3-х, закон обратной силы не имеет - даже если вы примете закон, то наказывать за то что было до принятия закона, не имеете права. Так что фабрике ничто не грозит.
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07.12.2020 12:54 Ответить
Ну вот и прекрасно, что остановили после скандала.
Но это не их независимое, сознательное решение, а требование активной, с государственным мышлением части общества. И не противоречит законодательству.
В законодательстве нет отдельного запрета именно на колорадскую ленту.
Под запретом КАТЕГОРИЯ символики, со многими характеристиками.
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07.12.2020 12:59 Ответить
противоречит законодательству то что "активная с государственным мышлением часть общества" врываются на территорию частного предприятия и устраивает скандал.
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07.12.2020 13:08 Ответить
Какой ужас! 😯
Граждане препятствовали совершению преступления.
Те, кого обслуживают хозяева фабрики, ворвались и оккупировали часть Украиньі, убили тьісячи украинцев.
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07.12.2020 13:46 Ответить
да какого преступления? Надоело уже. Статью закона которую они нарушили, можешь привести?
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07.12.2020 13:48 Ответить
Я УЖЕ написала. По той же, что и колорадские ленты.
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07.12.2020 13:59 Ответить
Про колораские ленты запрещего рубдичное инспользование, демонстрация, распространение, продажа - на территории Украины.
Игрушки ни под одно из жтого не попадают.
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07.12.2020 14:41 Ответить
На игрушках что было изображено?
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07.12.2020 14:43 Ответить
они демонстрировались публично, распространялись на территории Украины, вывешивались на фасаде фабрики? Если нет - то давайдосвидания.
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07.12.2020 14:47 Ответить
)))
Почему же прекратили выпуск игрушек с запрещенной символкой, а не сказали "давайдосвидания"?
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07.12.2020 14:55 Ответить
потому что испугались революционных матросов, да и скандал им не очень нужен.
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07.12.2020 15:06 Ответить
Пусть ее руководство подает в суд на "матросов" .
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07.12.2020 15:27 Ответить
Кацап, зачем ты прячешься за польским флажком?
Про закон не надо здесь рассказывать - срала твоя родина на законы, особенно международные.
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07.12.2020 12:45 Ответить
Мережа call-центрів Одеси обслуговувала російський бізнес, який фінансує "ЛДНР", - СБУ - Цензор.НЕТ 5561
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07.12.2020 10:43 Ответить
Що,дагестанці стають імпотентами?) Їм напевно бромчик у чай підливають.😄
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07.12.2020 10:51 Ответить
Нє, мабуть кізяки вже не такі привабливі, або дагестанці вже зажрались, їх мабуть вже більше на мокші приваблюють
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07.12.2020 10:54 Ответить
Скоріш хачі, якіх на Кубані зараз більш ніж мокшів.
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07.12.2020 11:29 Ответить
Та хіба ж це козаки? Це якась карнавально-маскарада ряжена кацапня!
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07.12.2020 10:51 Ответить
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07.12.2020 10:52 Ответить
ходят утки по двору, серенькие крякают.
ъбут в ж0пу казака - лишь медали звякают.

современный кубанский фольклор (с)
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07.12.2020 11:24 Ответить
Возле храма казаков
Даги в жопу драли.
То не колокол звонил,

Звякали медали.
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07.12.2020 11:33 Ответить
Думаю, не Одессой единой! Шерстить с пристрастием нужно весь юго-восток Украины! Если в Харькове какая-то сраная рашистская ветеранская организация, созданная чуть более полугода назад, раздает медальки от *****, то однозначно она может и пророSSийские силы на Донбассе спонсировать. Нужно мониторить всех и вся, где присутствует в органах власти как ОПЗЖ, так и "Слуга народа".
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07.12.2020 10:44 Ответить
не существует такого географического понятия "юго-восток Украины"
мем придуманный Россией. не надо повторять всякую гадость за Киселёвым
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07.12.2020 11:53 Ответить
чи не новость

у меня знакомая работала в левом коллцентре по электросетям
рассказывала - наше дело отвечать на звонки граждан, всячески успокаивать и отвлекать от обращений в правильный колл-центр
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07.12.2020 10:47 Ответить
Не все достойные того люди собрались в Доме профсоюзов.
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07.12.2020 10:49 Ответить
Пропоную загнати ту шоблу що залишилась ще раз в будинок профспілок. Порядок в Одесі треба наводити терміново. Сєпарня там себе почуває прекрасно.
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07.12.2020 10:55 Ответить
Откуда берутся такие моральные уроды ни флага ни родины, такие вот и живут мыслями " какая разница" и голосуют как ни за клоуна так за опзж или шария. Лично нет ни пощады ни прощения. За хмары.
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07.12.2020 11:12 Ответить
А можно подробностей - какие именно российские компании обслуживал колл-центр?
Потому что конкретики никакой. Любой производитель имеет колл-центры. Бытовая техника в Украине - российского производства, соответственно техподдержка украинских клиентов расположена в Украине. Давайте закрывать колл-центры Electrolux например. Ну и разграбить одновременно под шумок.
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07.12.2020 11:29 Ответить
Какая техника российского производства? Стиральная машина "Вятка", автомобиль "Лада-Калина" или ноутбук "Эльбрус", весом 19 кг. Рукожопые россияне не то что мобильник, даже утюг сделать не способны. Все китайское.
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07.12.2020 11:39 Ответить
Раскрути свою стиралку и посмотри на шильдике внутри. И посудомойку.
Тебя ждут чудесные открытия.
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07.12.2020 11:57 Ответить
Кацапы додумались шильдики ставить внутри техники? А не снаружи, как все нормальные производители!
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07.12.2020 12:47 Ответить
Особенно фото роутера с мышкой брутальное впечатление оставляет о масштабе преступления
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07.12.2020 11:39 Ответить
аж мурашки пошли по коже...
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07.12.2020 12:03 Ответить
У Украины миллиардные обороты с московией. И с этих денег платятся налоги и финансируется оккупация.
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07.12.2020 11:44 Ответить
я уже 6-й год понять не могу, зачем искать каких то мелочных торгашей с копеечным оборотом, когда целое государство торгует с окупантом, берет у него деньги и товары и платит ему тем же. разве Украина не спонсирует террористов оплачивая российские товары и услуги?
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07.12.2020 11:57 Ответить
Постановка для отвлечения внимания от действительно важных событий.
Слишком всё чисто и однотипно, даже бумага на столах разложена одним человеком перед съёмками.а телефонами такого типа колл-центры не пользуются, тем более стоя! без элементарных седушек. стоя как боевые лошади. безжизненное пространство. фейк
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07.12.2020 12:02 Ответить
На первом фото столы, стулья, на столах телефоны (которыми "не пользуются")... Ты владелец того колл-центра? Или работник?
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07.12.2020 12:49 Ответить
Полиграф Полиграфыч, когда палец указывает на небо, дурак смотрит на палец.
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07.12.2020 13:34 Ответить
-- Майже 100 років промайнуло від того часу .як реальна /письменницька ./ еліта України .яку ми пам*ятаємо . як " Розстріляне відродження " чітко нам заповідали .устами Миколи Хвильового/ етніч. росіянина--Фітільова / наступне : ---- ГЕТЬ ВІД МОСКВИ ! /1925 р. /
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07.12.2020 12:15 Ответить
ОДЕССА КРАСИВЫЙ ГОРОД НО ТАМ ЕЩЁ МНОГО ПРОРОССИЙСКОГО ДЕРМА ....
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07.12.2020 13:31 Ответить
в Киеве меньше этого пророссийского дерьма?
или может в Харькове?
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07.12.2020 16:32 Ответить
 
 