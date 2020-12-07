Сеть call-центров Одессы обслуживала российский бизнес, финансирующий "ЛДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Одессе деятельность сети нелегальных call-центров, которые обслуживали российский бизнес и финансировали террористические организации "ЛДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что противоправную схему организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и IT-специалисты. Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО.

Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.

Следователями Управления СБУ в Одесской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Все организаторы схемы установлены, с ними происходят процессуальные действия.

Проверяется возможная причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях. Продолжается досудебное следствие.

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