Сеть call-центров Одессы обслуживала российский бизнес, финансирующий "ЛДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж
Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали в Одессе деятельность сети нелегальных call-центров, которые обслуживали российский бизнес и финансировали террористические организации "ЛДНР".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Установлено, что противоправную схему организовала группа местных жителей, среди которых коммерсанты и IT-специалисты. Пять сall-центров обеспечивали работу службы клиентской поддержки российских компаний, которые, по данным следствия, причастны к финансированию оккупационных администраций в ОРДЛО.
Во время обысков в помещениях call-центров правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, которые доказывают сотрудничество нелегальной структуры со страной-агрессором.
Следователями Управления СБУ в Одесской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Все организаторы схемы установлены, с ними происходят процессуальные действия.
Проверяется возможная причастность организаторов и работников сети call-центров к содействию деятельности спецслужб РФ на временно оккупированных территориях. Продолжается досудебное следствие.
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Андрій Дзиндзя ФБ:
Цікавий нюанс:Фабрика, на якій робили ялинкові прикраси для армії РФ належить львівському Склодзеркальному заводу!
Схоже, що ці заводи належать росіянам.
*минулого власника вбив кілер після чого керує цими компаніями мутний тип і основні замовлення спрямовані в РФ!
Цікавий нюанс: Фабрика, на якій робили ялинкові прикраси для армії Росії належить львівському Склодзеркальному заводу!
Схоже на те, що ці заводи належать росіянам.
https://scontent.fiev22-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/129392992_3518507438186779_3999112764796095478_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=2&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=POSnMi7hzSIAX-pC5ti&_nc_ht=scontent.fiev22-1.fna&oh=dbb3d2c9d53a25890ec4441b92af0a71&oe=5FF55840
https://twitter.com/SerbinSergiy @SerbinSergiy
Всі обговорили фабрику ялинкових прикрас з написом "Армія Росії".
Виявляється голова правління Павло Гукасов має брата Олега Гукасова який є власником в Москві фабрики "Клавдиево-ёлочные игрушки"7721482233.
І мають 4 роки спільний бізнес.
https://twitter.com/SerbinSergiy/status/1335656479425236993/photo/1
Та фабрика в Клавдиево работает давно. Школьников возят на экскурсии, мой сын был с классом, там им дали каждому по игрушке раскрасить и принести домой на елку - радости полные штаны. Я хочу чтобы таких фабрик как можно больше работало в моей стране, при условии что они не нарушают законов. Есть ли у хозяина брат в России - мне абсолютно побарабану.
Проходили уже.
И за нарушение закона наказывают компании которые нарушают.
Что с клавдиевской фабрикой? Какие законы она нарушила? Да можете что угодно приписать, любой юрист в суде разгромит все обвинения в пух и прах, и еще в международный арбитраж подадут и будут правы на 200%.
Что мешает решением РНБО ввести санкции против фабрики, обслуживающей оккупантов?
Там все местные на эту фабрику молятся, однео из немногих предприятий дающих работу и наполняющее бюджет. Будете его кошмарить - не удивляйтесь потом что в Клавдиево, Немешаево, Ворзеле, Ирпене и Буче народ проголосует за ОПЗЖ.
Может нам все перевести на контракты с рф?
Во-2-х, по колорадской ленте приняты соответствующие законы.
В-3-х, закон обратной силы не имеет - даже если вы примете закон, то наказывать за то что было до принятия закона, не имеете права. Так что фабрике ничто не грозит.
Но это не их независимое, сознательное решение, а требование активной, с государственным мышлением части общества. И не противоречит законодательству.
В законодательстве нет отдельного запрета именно на колорадскую ленту.
Под запретом КАТЕГОРИЯ символики, со многими характеристиками.
Граждане препятствовали совершению преступления.
Те, кого обслуживают хозяева фабрики, ворвались и оккупировали часть Украиньі, убили тьісячи украинцев.
Игрушки ни под одно из жтого не попадают.
Почему же прекратили выпуск игрушек с запрещенной символкой, а не сказали "давайдосвидания"?
Про закон не надо здесь рассказывать - срала твоя родина на законы, особенно международные.
ъбут в ж0пу казака - лишь медали звякают.
современный кубанский фольклор (с)
Даги в жопу драли.
То не колокол звонил,
Звякали медали.
мем придуманный Россией. не надо повторять всякую гадость за Киселёвым
у меня знакомая работала в левом коллцентре по электросетям
рассказывала - наше дело отвечать на звонки граждан, всячески успокаивать и отвлекать от обращений в правильный колл-центр
Потому что конкретики никакой. Любой производитель имеет колл-центры. Бытовая техника в Украине - российского производства, соответственно техподдержка украинских клиентов расположена в Украине. Давайте закрывать колл-центры Electrolux например. Ну и разграбить одновременно под шумок.
Тебя ждут чудесные открытия.
Слишком всё чисто и однотипно, даже бумага на столах разложена одним человеком перед съёмками.а телефонами такого типа колл-центры не пользуются, тем более стоя! без элементарных седушек. стоя как боевые лошади. безжизненное пространство. фейк
или может в Харькове?