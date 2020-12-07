Харьковский фермер похитил бизнесмена из Винницкой области и требовал за него выкуп в $150 тыс., - полиция. ФОТОрепортаж
Фермер из Харьковской области похитил своего конкурента из Винницкой области и требовал за его возвращение выкуп в 150 тыс. долларов США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины
"В конце ноября оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области Нацполиции получили информацию о возможном похищении бизнесмена для дальнейшего получения выкупа. При проверке информация подтвердилась. Уже в рамках уголовного производства, открытого следственным управлением полиции Черновицкой области, правоохранители установили не только личность будущей жертвы, но и заказчика и его преступные планы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что заказчиком оказался 50-летний фермер из Хмельницкой области, который под предлогом нанесения ему ущерба пытался получить с бизнесмена компенсацию. Деятельность мужчины также была связана с аграрным сектором, но в другом регионе - Винницкой области. Понимая, что предприниматель не собирается платить деньги, он решил его похитить. Таким образом злоумышленник хотел получить 150 тыс. долларов США. Кроме того, в случае успеха по такой схеме планировал похищение еще нескольких предпринимателей из Хмельницкой и Винницкой областей. Для реализации своих планов мужчина подыскивал человека, который должен был сформировать группировку для выполнения его заказов.
"Чтобы помешать преступным намерениям злоумышленника, была проведена полицейская спецоперация. Поэтому правоохранители связались с будущей жертвой, привлекли в качестве исполнителя своего человека и инсценировали похищение. Отвезли предпринимателя к месту содержания - складское помещение на территории одного из районов Черновицкой области и предоставили подтверждающие доказательства заказчику. В дальнейшем фигурант прислал родственникам потерпевшего видео с требованием уплаты 150 тыс. долларов США выкупа. После получения средств он планировал выехать за пределы Украины", - сообщили в полиции.
Оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области, следователи следственного управления областной полиции при силовой поддержке бойцов КОРДа задержали заказчика сразу после отправки требования родным предпринимателя.
Задержанному уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
За содеянное подозреваемому грозит до 7 лет заключения.
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- оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області Нацполіції отримали інформацію...
-замовником виявися 50-річний фермер із Хмельницької області... у разі успіху за такою схемою планував викрадення ще кількох підприємців Хмельницької та Вінницької областей.
За скоєне підозрюваному може загрожувати до 7 років ув'язнення. Джерело: https://censor.net/ua/p3235357
После получения средств он планировал выехать за пределы Украины", - сообщили в полиции. Источник: https://censor.net/ru/p3235357\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
то есть следующих бы "похищал" виртуально? кто-то наверное заврался. не распродав все имущество выехал бы прочь, да?
конкурента з Вінницької області..
оперативники управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області
замовником виявися 50-річний фермер із Хмельницької області
вот это мафия разгулялась..
потом удо чрез 3 года.
и сразу в депутаты дорога открыта.