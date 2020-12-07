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В Конго от внезапной остановки сердца умер украинский миротворец Сергей Савченко. ФОТОрепортаж

6 декабря в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18 отдельного вертолетного отряда, старший солдат Сергей Савченко.

Об этом говорится в сообщении на странице 18-й отдельного вертолетного отряда миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, передает Цензор.НЕТ.

"6 декабря в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18 отдельного вертолетного отряда, старший солдат Сергей Савченко. Командование и личный состав выражают искренние соболезнования родным и близким с преждевременной потерей побратима", - говорится в сообщении.

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В Конго от внезапной остановки сердца умер украинский миротворец Сергей Савченко 01
В Конго от внезапной остановки сердца умер украинский миротворец Сергей Савченко 02

Автор: 

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