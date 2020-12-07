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Неизвестные подожгли базу отдыха в Затоке, жертв нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В поселке Затока Одесской области этой ночью неизвестные подожгли базу отдыха "Черноморские зори".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 декабря в 5:37 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на территории базы отдыха "Черноморские зори", по адресу: Белгород-Днестровский район, пгт. Затока, ул. Приморская 39.

По прибытию на место вызова спасатели установили возгорания четырех одноэтажных деревянных домов для отдыха", - сказано в сообщении.

Неизвестные подожгли базу отдыха в Затоке, жертв нет, - ГСЧС 01

В 6:25 пожарные пожар локализовали и в 7:10 ликвидировали на площади 500 м2. Отдыхающих, погибших и пострадавших - нет.

"Предполагаемая причина пожара - занесение источника зажигания неустановленным лицом (лицами). Ущерб - устанавливается", - отметили в ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю огонь унес жизни 48 человек, на водных объектах погибли 11, - ГСЧС

От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 21 человек личного состава.

Неизвестные подожгли базу отдыха в Затоке, жертв нет, - ГСЧС 02
Неизвестные подожгли базу отдыха в Затоке, жертв нет, - ГСЧС 03
Фото: сайт ГСЧС

пожар (5944) ГСЧС (4966) Белгород-Днестровский (116)


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Топ комментарии
+2
Если звезды зажигают, значит кому-то это нужно.
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07.12.2020 11:53
+2
Наоборот,поджог ,что бы отжать,обычное дело в Затоке...еще сынок овоча этим же там занимался-прорюзге мир привела зесрань своим кретинским голосованием за зедебила...
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07.12.2020 12:16
+1
Экспроприация экспроприаторов -всё в комуняцких традициях
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07.12.2020 11:54
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Не сторговались за продажу? Ну, теперь купят подешевле)
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07.12.2020 11:53 Ответить
Если звезды зажигают, значит кому-то это нужно.
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07.12.2020 11:53 Ответить
Экспроприация экспроприаторов -всё в комуняцких традициях
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07.12.2020 11:54 Ответить
Сторож может просто грелся обогревателем. В сто раз вероятнее, чем поджог
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07.12.2020 12:06 Ответить
Наоборот,поджог ,что бы отжать,обычное дело в Затоке...еще сынок овоча этим же там занимался-прорюзге мир привела зесрань своим кретинским голосованием за зедебила...
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07.12.2020 12:16 Ответить
Да сразу в четырех домиках грелся)))
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07.12.2020 18:28 Ответить
такие бомжатские условия что аж страх. старое древнее и гнилое.
скорее в его у владельца плохо шли дела и конкуренты его выдавливают с ранка. всё равно все выкупят, бульдозером снесут и построят новые номера.
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07.12.2020 12:28 Ответить
Место там жирное. 100% кого то от туда выживали.
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07.12.2020 18:30 Ответить
Директор базы умерла 2 месяца назад... Теперь базу палят... Бесконечный бардак в Затоке, с которым Баканов и Аваков ничего не могут сделать
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07.12.2020 20:43 Ответить
База - комунальное предприятие, директор - мужского пола... Откуда бред?
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07.12.2020 20:56 Ответить
 
 