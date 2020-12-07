Неизвестные подожгли базу отдыха в Затоке, жертв нет, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
В поселке Затока Одесской области этой ночью неизвестные подожгли базу отдыха "Черноморские зори".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"7 декабря в 5:37 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании на территории базы отдыха "Черноморские зори", по адресу: Белгород-Днестровский район, пгт. Затока, ул. Приморская 39.
По прибытию на место вызова спасатели установили возгорания четырех одноэтажных деревянных домов для отдыха", - сказано в сообщении.
В 6:25 пожарные пожар локализовали и в 7:10 ликвидировали на площади 500 м2. Отдыхающих, погибших и пострадавших - нет.
"Предполагаемая причина пожара - занесение источника зажигания неустановленным лицом (лицами). Ущерб - устанавливается", - отметили в ГСЧС.
От ГСЧС привлекались 3 единицы техники и 21 человек личного состава.
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скорее в его у владельца плохо шли дела и конкуренты его выдавливают с ранка. всё равно все выкупят, бульдозером снесут и построят новые номера.