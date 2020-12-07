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Новости Фото Силовики
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Подготовка к крестинам в Одессе закончилась убийством: отец ребенка зарезал будущего кума, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Одесской области задержали жителя Суворовского района по подозрению в убийстве своего друга, который должен был стать крестным отцом для его ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суворовский отдел полиции в г. Одесса.

Правонарушитель предложил товарищу стать крестным отцом для своего ребенка и пригласил к себе обсудить все важные вопросы по подготовке к крестинам. Во время угощения будущего кума между мужчинами возник спор, в результате которого хозяин схватил со стола нож и ударил им гостя в грудь.

Пострадавшему сразу была вызвана "скорая", но по прибытию врачи констатировали смерть 41-летнего мужчины. О происшествии в одной из квартир многоэтажки на улице Махачкалинской они немедленно сообщили в полицию.

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Тем временем 44-летний злоумышленник с места происшествия скрылся. Его правоохранители догнали в нескольких кварталах от дома. По словам мужчины, он набросился на товарища с ножом, потому что тот якобы безосновательно назвал его плохим семьянином.

Подготовка к крестинам в Одессе закончилась убийством: отец ребенка зарезал будущего кума, - полиция 01

Нож и другие вещественные доказательства, изъятые из дома фигуранта, полицейские направили на экспертизу, а ему самому сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

За содеянное ему грозит от семи до пятнадцати лет заключения.

Подготовка к крестинам в Одессе закончилась убийством: отец ребенка зарезал будущего кума, - полиция 02

Одесса (7880) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) убийство (6484)


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Топ комментарии
+27
В мире животных.
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07.12.2020 14:01
+19
Горілка - зло! Особливо коли її вживають ті, кому не можна взагалі пити.
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07.12.2020 14:01
+14
Дійсно-Акакаяразница!!!)))
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07.12.2020 14:19
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В мире животных.
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07.12.2020 14:01 Ответить
"Набухались ви ребята,крикнул козлик бородатий! Почесал свое мудье,непременно бить беде..." !!!))
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07.12.2020 14:15 Ответить
Горілка - зло! Особливо коли її вживають ті, кому не можна взагалі пити.
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07.12.2020 14:01 Ответить
Не треба було хреститися взагалі: християнство роз'єднує націю.
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07.12.2020 14:14 Ответить
Бухать меньше треба.
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07.12.2020 14:17 Ответить
Це що за хрєнь??)))
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07.12.2020 14:17 Ответить
Любая религия разделяет народы.
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07.12.2020 15:11 Ответить
Парадоксальна ситуація - більше всього п"ють ті, кому пить не не можна...
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07.12.2020 15:57 Ответить
Хорошенькая подготовка к крестинам..."символ веры", наверное, изучали...
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07.12.2020 14:03 Ответить
Во время угощения будущего кума между мужчинами возник спор. Вияснилось хто біологічний батько. Далі думаю коментарі зайві...
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07.12.2020 14:06 Ответить
Тоді можна було помінятися ролями: кум би став батьком, а батько - кумом несподівано для себе.
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07.12.2020 14:13 Ответить
Дійсно-Акакаяразница!!!)))
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07.12.2020 14:19 Ответить
Так то ж якби тверезі були...
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07.12.2020 15:09 Ответить
Павло Глазовий
З чорного гумору

Синок родився у Мартина.
Минає рік - мовчить дитина.
Лише коли минуло два,
Найперші мовило слова.
Сказало «мама» -
вмерла мама.
Сказало «баба» -
вмерла баба.
Сказало «дід» -
умер і дід.
Сказало «тато» -
вмер сусід…
Так прояснилась для Мартина
Життя сімейного картина.
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07.12.2020 18:03 Ответить
Приємно, що в Білорусії, та ще й в наш час знають Павла Глазового...
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07.12.2020 18:57 Ответить
VPN, - корисна штука.
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07.12.2020 19:15 Ответить
Ааааа... Ну хоч не кацап?
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07.12.2020 19:17 Ответить
Боже збав!!! )))
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07.12.2020 19:19 Ответить
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07.12.2020 20:29 Ответить
Бачу шо вимкнув Я теж іноді коли до кацапів заходжу побавитись забуваю вимикати...
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07.12.2020 20:31 Ответить
эта "новость" по мнению "цензора" заслуживает внимания? таких "новостей" по Украине каждый день десятки, пусть не все со смертельным исходом, но суть та же. почему об остальных не пишут тогда? алкашей в государстве просто немерено.
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07.12.2020 14:11 Ответить
Одні люди вміють пити горілку, інші не вміють, але все одно її п'ють. І от саме тоді другі створюють проблеми першим... (с)
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07.12.2020 14:12 Ответить
і це була тільки репитиція...
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07.12.2020 14:16 Ответить
Народ.. Блин... Ничего святого.. Только антураж...
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07.12.2020 14:17 Ответить
Само название улицы, где все произошло, Махачкалинская, подразумевает, а может ипровоцирует очень резкий темперамент её жителей. Надо бы ее переименовать на более спокойную, типа Миргородская, Диканьская и т.п.
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07.12.2020 14:18 Ответить
Махач на хрестини замовляли?
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07.12.2020 14:27 Ответить
Сатанисты и обряды сатанинские. Все логично. Недавно созерцал, как поп крутую машину крестил, бегал вокруг с кадилом и гундосил ремиксы на х\з каком языке. Цирк с конями.
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07.12.2020 14:18 Ответить
если поп мацковский - значить ето староболгарский язык.
а если поп наш - должен колдовать державною, там всё должно быть понятно
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07.12.2020 14:29 Ответить
Породнились кровью... УЖАС!!!
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07.12.2020 14:36 Ответить
Не надо было голосовать за Рабиновича.
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07.12.2020 14:37 Ответить
Синька. нужно еще нарезные короткостволы разрешить для населения
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07.12.2020 14:45 Ответить
че так переживаешь за короткостволы украинцам во всех темах?Бот, видимо.Такие короткоствол легальный не купят, денег не хватит.
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07.12.2020 15:04 Ответить
такие как раз купят, займут, детям жрать меньше давать станут но волыну приобретут
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07.12.2020 21:48 Ответить
Полицейские Одесской области задержали жителя Суворовского района -- суворовского и никто не видеть связи ? Бог не фраер и будет наказывать за такие название . Надо уважать память не убийцы , а жертв его .
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07.12.2020 15:06 Ответить
синева синева
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07.12.2020 15:33 Ответить
Молодые были уже далеко не молоды... 44, 41...
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07.12.2020 15:37 Ответить
вул.Махачкалинська)))Що ще додати-"гарячі"хлопці
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07.12.2020 15:47 Ответить
регион любителей кацапов.Что еще от тех животных ожидать?
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07.12.2020 16:28 Ответить
животных не больше чем в твоём регионе проживания, а может и меньше
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07.12.2020 16:38 Ответить
Кстати,в новостях часто встречаю совковые названия улиц,заводов и других объектов.А что,декомунизация коснулась только избраных,а остальных это не касается?
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07.12.2020 16:30 Ответить
скорее всего выяснилось чей ребенок и понеслось.
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07.12.2020 18:52 Ответить
Шо-то мне сдается,шо отец оказался не совсем родным отцом ребенка.А "будущий" кум...
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07.12.2020 20:52 Ответить
 
 