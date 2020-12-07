Подготовка к крестинам в Одессе закончилась убийством: отец ребенка зарезал будущего кума, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Полицейские Одесской области задержали жителя Суворовского района по подозрению в убийстве своего друга, который должен был стать крестным отцом для его ребенка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суворовский отдел полиции в г. Одесса.
Правонарушитель предложил товарищу стать крестным отцом для своего ребенка и пригласил к себе обсудить все важные вопросы по подготовке к крестинам. Во время угощения будущего кума между мужчинами возник спор, в результате которого хозяин схватил со стола нож и ударил им гостя в грудь.
Пострадавшему сразу была вызвана "скорая", но по прибытию врачи констатировали смерть 41-летнего мужчины. О происшествии в одной из квартир многоэтажки на улице Махачкалинской они немедленно сообщили в полицию.
Тем временем 44-летний злоумышленник с места происшествия скрылся. Его правоохранители догнали в нескольких кварталах от дома. По словам мужчины, он набросился на товарища с ножом, потому что тот якобы безосновательно назвал его плохим семьянином.
Нож и другие вещественные доказательства, изъятые из дома фигуранта, полицейские направили на экспертизу, а ему самому сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
За содеянное ему грозит от семи до пятнадцати лет заключения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З чорного гумору
Синок родився у Мартина.
Минає рік - мовчить дитина.
Лише коли минуло два,
Найперші мовило слова.
Сказало «мама» -
вмерла мама.
Сказало «баба» -
вмерла баба.
Сказало «дід» -
умер і дід.
Сказало «тато» -
вмер сусід…
Так прояснилась для Мартина
Життя сімейного картина.
а если поп наш - должен колдовать державною, там всё должно быть понятно