Подготовка к крестинам в Одессе закончилась убийством: отец ребенка зарезал будущего кума, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские Одесской области задержали жителя Суворовского района по подозрению в убийстве своего друга, который должен был стать крестным отцом для его ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суворовский отдел полиции в г. Одесса.

Правонарушитель предложил товарищу стать крестным отцом для своего ребенка и пригласил к себе обсудить все важные вопросы по подготовке к крестинам. Во время угощения будущего кума между мужчинами возник спор, в результате которого хозяин схватил со стола нож и ударил им гостя в грудь.

Пострадавшему сразу была вызвана "скорая", но по прибытию врачи констатировали смерть 41-летнего мужчины. О происшествии в одной из квартир многоэтажки на улице Махачкалинской они немедленно сообщили в полицию.

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Тем временем 44-летний злоумышленник с места происшествия скрылся. Его правоохранители догнали в нескольких кварталах от дома. По словам мужчины, он набросился на товарища с ножом, потому что тот якобы безосновательно назвал его плохим семьянином.

Нож и другие вещественные доказательства, изъятые из дома фигуранта, полицейские направили на экспертизу, а ему самому сообщили о подозрении в умышленном убийстве по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

За содеянное ему грозит от семи до пятнадцати лет заключения.