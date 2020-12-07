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ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх. ФОТО

Минобороны приобрело эти летом 41 грузовой автомобиль повышенной проходимости. Закупленные машины по многим критериям не отвечают транспорту такого класса. Фактически, это покрашенные в зеленый цвет гражданские автомобили, еще и дороже, чем у отечественных производителей.

Об этом пишет в Фейсбуке бывший советник министра обороны Юрий Повх, информирует Цензор.НЕТ.

Тендер на поставку автомобилей выиграло ООО "Торговый дом "Будшляхмаш". Повх утверждает, что остальных конкурентов военные чиновники под надуманными предлогами отстранили от участия в тендере еще на этапе подачи документации.

По данным Повха, разница между ценой, по которой в прошлом году поставлялись в Вооруженные силы Украины (ВСУ) автомобили "Богдан-63172", и предложенным "Будшляхмаш" гражданским грузовиком "МАЗ-631727" составляет около 200 тыс. гривен. То есть, в целом государство на закупке 41 автомобиля потеряло более 8 млн гривен.

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При этом на грузовике "МАЗ-631727" отсутствуют опции, которых ранее требовали военные - например, радиостанция.

Вместо полноценной лебедки с приводом от двигателя, с усилием 12 тонн и длиной 60 метрво, на автомобилях "Будшляхмаша" расположена китайская с усилием ниже 10 тонн и длиной троса 30 метров.

Бортовая платформа закреплена низко, что ухудшает возможности обслуживания в полевых условиях, в частности - фактически делает невозможным быструю замену топливного фильтра и заправку автомобиля через воронку. А ящик для инструментов расположен так, что ухудшает геометрическую проходимость авто и при преодолении серьезного бездорожья имеет все шансы оторваться. Также у автомобиля отсутствуют шторки светомаскировки кабины.

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"Отдельного упоминания требуют и набор инструментов. В гражданской версии отсутствуют крепления для буксировочного троса и шанцевый инструмент. А сам инструмент - сборник низкокачественного посмешища. Как, например, можно орудовать туристической лопаткой, если надо откопать из земли или снега многотонную машину (зажигалка на фото - для масштаба)?", - пишет Повх.

В кузове не предусмотрели освещение и вентиляционные клапаны. Зеленым цветом окрашена вся фронтальная часть отсека двигателя, включая радиатор и маркировку частей двигателя.

"Что, наверное, должно символизировать "военность" машины, а на самом деле просто ухудшило теплообмен системы охлаждения и идентификацию запчастей", - пишет Повх.

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Он утверждает, что военные грузовики подменяют гражданскими не впервые за этот год, и суммарные убытки государства на этих закупках превышают 10 млн грн.

ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх 01
ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх 02
ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх 03
ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх 04
ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх 05
ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх 06
ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх 07
ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх 08
ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх 09
ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх 10
ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх 11
ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх 12
ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх 13
ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх 14

Автор: 

авто (4204) госзакупки (960) Минобороны (9327) техника (1736) закупки (753)


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Топ комментарии
+43
Зеботи, можете спростувати?

ВСУ купили вместо военных грузовиков гражданские МАЗы на 8 млн грн дороже, - экс-советник министра обороны Повх - Цензор.НЕТ 7279
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07.12.2020 16:43
+37
А де ж ті бігуси?
Чи, за свинарчуків більше платять ?
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07.12.2020 16:42
+30
свинарчуки грабили расейские склады и ставили запчасти на нашу технику(после бигуса на расейских складах был переполох и многих посадили), эти идиоты грабят свою армию.
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07.12.2020 16:57
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Это по сравнению с чем?
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07.12.2020 19:37 Ответить
а их междупрочим шоколадный клепает .получается с бацькой общий бизнес ))
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07.12.2020 19:37 Ответить
а шо Кразы нельзя было купить? обязательно картофельного ************* надо поддерживать? или откат хороший?
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07.12.2020 20:26 Ответить
Тендер на поставку автомобілів виграло ТОВ "Торговий дім "Будшляхмаш". Джерело: https://censor.net/ua/p3235467 То це той везучий Торговий дім, який раніше виграв гроші з COVID-фонду на "будівництво доріг"?
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07.12.2020 20:27 Ответить
Минобороны приобрело эти летом 41 грузовой автомобиль повышенной проходимости. Закупленные машины по многим критериям не отвечают транспорту такого класса. Фактически, это покрашенные в зеленый цвет гражданские автомобили, еще и дороже, чем у отечественных производителей. Источник: https://censor.net/ru/p3235467

PDRST, що тут ще скажеш, Клічко той теж далеко не відійшов - для Киїіва теж купив автобуси МАЗ. Може у нащій влади договорняки з Кремлем щоб підтримували на плаву Белорусь ??
ЦЕ Б ВСЕ ПОЯСНИЛО.
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07.12.2020 20:37 Ответить
Вместо военных украинских КрАЗов - для ВСУ закупили партию гражданских МАЗов, да еще и с переплатой в 8 миллионов.
КрАЗ тем временем стал банкротом.
Украинская самоходная гаубица «Богдана» в серию не пошла -
зато есть контракт на чехословацкие «Даны» 70-х годов, которые чехи два года назад не могли продать по 812 тысяч евро, а наши покупают по 1 млн 290 тысяч.
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07.12.2020 21:20 Ответить
Появились зелені свинарчуки!
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07.12.2020 21:49 Ответить
Та посадіть ви їх в кінці кінців,надоїло вже. Дійсно скотиняки. І при Зелепукині відчувають повну безкарність.
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07.12.2020 21:50 Ответить
Появились зелені свинарчуки!
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07.12.2020 21:51 Ответить
МАЗ всегда был хорош. Старые водилы скажут всегда. Отличные были автокраны на базе МАЗа----10 тонники. Во всяком случае на фоне остальных что выпускались. Другое дело что наш КРАЗ возможно гораздо дороже? Но на сколько? Так в наглую врядли бы купили. Пусть назовут причину.
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07.12.2020 21:59 Ответить
Абы не Рошен. Зеленки
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07.12.2020 22:10 Ответить
Вместо военных украинских КрАЗов - для ВСУ закупили партию гражданских МАЗов, да еще и с переплатой в 8 миллионов.
КрАЗ тем временем стал банкротом.
Украинская самоходная гаубица «Богдана» в серию не пошла -
зато есть контракт на чехословацкие «Даны» 70-х годов, которые чехи два года назад не могли продать по 812 тысяч евро, а наши покупают по 1 млн 290 тысяч.
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07.12.2020 22:20 Ответить
Яж говорю это уже военные преступления.В первую очередь 90% если есть своё нада загружать свои заводы.Если соотношения цены и качества актуальны.В Европе или других странах за такие вещи просто бы размазали по стенке и посадили пожизненно.У нас война и такие вещи вытворяют.Страх потеряли.Президент клоуном подрабатывает нет уважения военных и никто его не воспринимает серьёзно темболее за рубежом.
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07.12.2020 22:56 Ответить
Речь не о КРАЗах, а о Богдан-МАЗах, которые собирались с учетом всех требований военных и стоили при этом дешевле вот этих подделок под военные авто. При этом, намного большая часть денег из бюджета туда же и возвращалась и плюс несколько десятков рабочих мест. Но зачем это все зелюканам.
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07.12.2020 23:34 Ответить
Зєльонскиє сіречь воровство...
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07.12.2020 22:21 Ответить
Партию вернуть всех причастных посадить по полной программе с конфискацией имущества.Всё что связано с безопасностью страны особенно комплектацией ВСУ по закону обман при тендерах вообще нада ставить к стенке.
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07.12.2020 22:51 Ответить
А где же наши "величайшие борцуны с барыгами": шабунька-лещ-найен-бигус-нацжены-егорка-парасюк-семенченко-тягнибок-сявкошвили???
Им все подходит теперь, нравится, устраивает? Лишь бы не Порох, а там хоть камни с неба?
Шоб вы повыздыхали вместе со всей зеленой пошестью с лохдауном во главе!
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07.12.2020 23:33 Ответить
Да это не лебедка а посмешище...в нормальной стране ..всю цепочку причастных посадили бы..а у нас в лучшем случае если будет резонанс ..снимут с должностей..а скорее просто ракеровку сделают...для отвода глаз((
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08.12.2020 01:56 Ответить
Авгиевы конюшни страны... как же в Украине все прогнило... прогнила армия, цементура, прокуратура, энкавэдэшники... пронила после полного соития партийной номенклатуры с организованной преступностью и прододлджила гниение после прихода украинской власти во главе с укрывателем партийной кассы кравчуком... а может уже пришло время прочистить Авгиевы конюшни... и не надо бояться, что вместе с водой выскочит плод... плода нет... есть только гной...
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08.12.2020 07:04 Ответить
Опять сраные МАЗы в ВСУ!! Интересно,. кто так сильно, напористо, нагло и ежегодно и закупает этот металлолом , МАЗы! Что наши КРАЗы хуже??? Алло, Гарант конституции Зеленский, ты куда смотришь?? Ведь тебя уже имеют по полной, не только россия , но с сранная беларусь!! Тебе , что это нравится!??!
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08.12.2020 11:43 Ответить
Мрази
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08.12.2020 12:16 Ответить
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