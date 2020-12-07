Спасатели провели учения по тушению пожара в столичных многоэтажках. ФОТОрепортаж

В течение четырех дней 24 ноября, 1, 4 и 7 декабря пожарные Святошинского района отрабатывали тактику и навыки пожаротушения в многоэтажных домах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как подчеркивается, условно пожар произошел на крыше 25-ти этажного жилого дома.

"Чтобы подать воду на такое расстояние нужно создать необходимое давление и не повредить рукавную линию, тем самым не вызвав потери напора. Для этого устанавливались переносные мотопомпы. Также, в таких случаях используется и коленчатый подъемник для подачи огнетушащих веществ с внешней стороны здания", - подчеркивается в сообщении спасателей.

Кроме этого отмечается, что подобные учения уже проходили в Соломенском и в Голосеевском районах, и в ближайшее время пройдут в остальных районах столицы.









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