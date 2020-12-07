В Беларуси гражданку Швейцарии приговорили к двум с половиной годам колонии за сорванную с омоновца балаклаву. ФОТО

Наталья Херше более 10 лет живет в Швейцарии. В сентябре она была в Минске и во время Женского марша сорвала с силовика балаклаву. Теперь она должна провести 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна", информирует Цензор.НЕТ.

Приговор вынес суд Советского района Минска. Помимо заключения, Херше должна выплатить омоновцу 1000 белорусских рублей (почти 11 тыс. грн. - Ред.).

"Вещи Натальи, изъятые при задержании (мобильный телефон, часы Apple Watch) оставить под арестом, а ее бело-красно-белый флаг уничтожить. Испорченную балаклаву (ранее в суде звучала ее стоимость - 1 рубль) - возродить", - пишет "Вясна" о решении суда.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Кто не выполнит - уходит на покой": захвативший власть в Беларуси Лукашенко предложил "красивую, демократичную" схему распределения полномочий

Херше задержали 19 сентября. По версии следствия, она нанесла сотрудника ОМОНа Сергею Кончику телесные повреждения (царапина возле правого глаза" и порвала балаклаву ("небольшое повреждение маски в районе прорези глаз").

Вот что сказала Наталья во время своего последнего слова на суде: ""Я живу в европейской демократической стране. Демократические принципы свободы являются необходимыми принципами правления на всех уровнях правления власти. И права свободы слова и мирных собраний четко определены Конституцией и гарантируются государством. Где полицейские не прячут своих лиц перед мирными демонстрантами. Именно такой я вижу свою Родину. Беларусь будущего. Свободную Беларусь".

Также на Цензор.НЕТ: Тихановская о переходном периоде: "Буду руководить Беларусью 45 дней"