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В Беларуси гражданку Швейцарии приговорили к двум с половиной годам колонии за сорванную с омоновца балаклаву. ФОТО

Наталья Херше более 10 лет живет в Швейцарии. В сентябре она была в Минске и во время Женского марша сорвала с силовика балаклаву. Теперь она должна провести 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна", информирует Цензор.НЕТ.

Приговор вынес суд Советского района Минска. Помимо заключения, Херше должна выплатить омоновцу 1000 белорусских рублей (почти 11 тыс. грн. - Ред.).

"Вещи Натальи, изъятые при задержании (мобильный телефон, часы Apple Watch) оставить под арестом, а ее бело-красно-белый флаг уничтожить. Испорченную балаклаву (ранее в суде звучала ее стоимость - 1 рубль) - возродить", - пишет "Вясна" о решении суда.

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Херше задержали 19 сентября. По версии следствия, она нанесла сотрудника ОМОНа Сергею Кончику телесные повреждения (царапина возле правого глаза" и порвала балаклаву ("небольшое повреждение маски в районе прорези глаз").

Вот что сказала Наталья во время своего последнего слова на суде: ""Я живу в европейской демократической стране. Демократические принципы свободы являются необходимыми принципами правления на всех уровнях правления власти. И права свободы слова и мирных собраний четко определены Конституцией и гарантируются государством. Где полицейские не прячут своих лиц перед мирными демонстрантами. Именно такой я вижу свою Родину. Беларусь будущего. Свободную Беларусь".

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В Беларуси гражданку Швейцарии приговорили к двум с половиной годам колонии за сорванную с омоновца балаклаву 01

Автор: 

Беларусь (7891) протест (5858) Швейцария (612)


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Топ комментарии
+50
Солдаты дают присягу народу, а не банде, узурпировавшей власть.
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07.12.2020 17:05
+27
Присягу давал народу, а служит мафии. Ничего не жмет?
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07.12.2020 17:25
+18
Дятел, поинтересуйся, кому солдаты дают присягу!!! И где безнаказанность, о которой ты тут блеешь?!
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07.12.2020 17:11
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и что будет?
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08.12.2020 14:34 Ответить
Жалко дівчину...
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08.12.2020 12:17 Ответить
Лукашенко небіжчик і тримається до тих пір доти белоруси не зрозуміють що ЇХ ВРАГ ЦЕ МОСКОВІЯ, а не колгоспник який і так піде на пенсію.
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08.12.2020 12:42 Ответить
У клапатлівага Бацькі Лукі не толькі для беларусаў заўсёды знойдзецца пара разумных слоў для навучаньня:
«Вось і добра. Цяпер Беларусь два сезона будзе прадаваць бульбу з рэкламным слоганам - выраблена з ужываннем прагрэсіўных швейцарскіх тэхналогій:
- бульба перабіралася і сартавалася вытанчанымі швейцарскімі пальчыкамі;
- Каларадскія жукі з бульбы збіраліся вытанчанымі швейцарскімі пальчыкамі.»
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08.12.2020 13:14 Ответить
народ має знати своїх "героїв", особливо тих, які гвалтують та мутузять не знімаючи балаклав тих, кому мали б служити.
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08.12.2020 14:29 Ответить
А Мы вообще понимаем что воообще происходит.Некая большая и дохлая жаба передала,-Причем по Украинскому телевидению,как хорошо быть большой и дохлой жабой -Медведчюка,что-бы ВАС максимально защитить от вашей жизни.Оне предоставят ,вакцину Руско мира.Пользуйтесь испуганные дебилы.Весь остальной мир продолжит просто жить Своей жизьнью.
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08.12.2020 15:26 Ответить
чому вона йому ще очі не видряпала
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08.12.2020 16:35 Ответить
Плохо ей в той Швейцарии было? Теперь тоже дубинкой изнасилуют, а она улыбается. Омон не понимает ни юмора не чего, они отмороженные там все до последнего. В такие службы умных и сознательных не берут..
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08.12.2020 16:51 Ответить
Сдать ее в публичный дом, в светлоее будущее, которого она добивается для белоруского народа.
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08.12.2020 16:53 Ответить
Светлое будущее под мудрым руководством иудоглобализаторской мафии.
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08.12.2020 16:54 Ответить
Как бы ни пугала Тихановская омоновцев, омоновцам нечего бояться за свое будущее. Любой власти необходимы люди, которые выполняют приказы. Те. кто ослушались приказа, их карьера навсегда потеряна. Они не подходят для такой работы.
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29.12.2020 21:00 Ответить
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