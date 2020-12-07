Мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Артему Санжаровцу, погибшему в Луганском аэропорту, открыли в Днепре. ФОТО

В Днепре на фасаде общеобразовательной школы №35 торжественно открыли мемориальную доску выпускнику школы, старшему солдату Артему Санжаровцу, воину 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Воин погиб 14 июня 2014 г. в военно-транспортном самолете Ил-76, сбитом во время захода на посадку аэропорта Луганска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

На памятном мероприятии, организованном ОО "Семейный круг погибших Героев Днепропетровщины", присутствовали родные Артема, боевые побратимы, военнослужащие бригады, оперативного командования "Восток", Днепропетровского областного и районных ТЦК и СП, старшеклассники школы, представители духовенства, журналисты. Память погибшего почтили минутой молчания. К подножию памятного знака возложили цветы.





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Указом Президента Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге и несокрушимость духа Санжаровец Артем Евгеньевич награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

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