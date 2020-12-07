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Мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Артему Санжаровцу, погибшему в Луганском аэропорту, открыли в Днепре. ФОТО

В Днепре на фасаде общеобразовательной школы №35 торжественно открыли мемориальную доску выпускнику школы, старшему солдату Артему Санжаровцу, воину 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады. Воин погиб 14 июня 2014 г. в военно-транспортном самолете Ил-76, сбитом во время захода на посадку аэропорта Луганска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Артему Санжаровцу, погибшему в Луганском аэропорту, открыли в Днепре 01

На памятном мероприятии, организованном ОО "Семейный круг погибших Героев Днепропетровщины", присутствовали родные Артема, боевые побратимы, военнослужащие бригады, оперативного командования "Восток", Днепропетровского областного и районных ТЦК и СП, старшеклассники школы, представители духовенства, журналисты. Память погибшего почтили минутой молчания. К подножию памятного знака возложили цветы.

Мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Артему Санжаровцу, погибшему в Луганском аэропорту, открыли в Днепре 02
Мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Артему Санжаровцу, погибшему в Луганском аэропорту, открыли в Днепре 03

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Мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Артему Санжаровцу, погибшему в Луганском аэропорту, открыли в Днепре 04
Мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Артему Санжаровцу, погибшему в Луганском аэропорту, открыли в Днепре 05
Мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Артему Санжаровцу, погибшему в Луганском аэропорту, открыли в Днепре 06

Указом Президента Украины за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге и несокрушимость духа Санжаровец Артем Евгеньевич награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно).

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Мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Артему Санжаровцу, погибшему в Луганском аэропорту, открыли в Днепре 07
Мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Артему Санжаровцу, погибшему в Луганском аэропорту, открыли в Днепре 08

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Автор: 

Днепр (4417) память (1495) мемориальная доска (217) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156)


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Герою Слава!
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07.12.2020 18:41 Ответить
Царство Небесне..
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07.12.2020 18:42 Ответить
Вічного безхмарного неба тобі, хлопчику!!!
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07.12.2020 18:51 Ответить
Вічна пам"ять Герою...
**
живем не так... общаемся не с теми,
не то творим, душою не горим,
не те совсем затрагиваем темы,
не те слова друг другу говорим!

легко бранимся… миримся натужно
преуспеваем в себялюбии своем..
и лишь о Том, кто был как воздух нужен,
мы только после смерти узнаем.
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07.12.2020 19:20 Ответить
Герої не вмирають
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07.12.2020 19:47 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ Мемориальную доску воину 25-й ОВДБр Артему Санжаровцу, погибшему в Луганском аэропорту, открыли в Днепре - Цензор.НЕТ 3655
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07.12.2020 21:39 Ответить
Герої не вмирають!
Герою слава!
Меморіальну дошку воїну 25-ї ОПДБр Артему Санжаровцю, який загинув у Луганському аеропорту, відкрили в Дніпрі - Цензор.НЕТ 1844
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08.12.2020 08:25 Ответить
 
 