На Харьковщине офицер военкомата задержан на взятке 600 долл., - военная прокуратура. ФОТО
При получении взятки задержан начальник отделения одного из районных военкоматов Харьковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.
Майор М. за взятку в сумме 600 долларов обещал обеспечить непризыв на срочную военную службу и выдачу военного билета.
7 декабря непосредственно после получения всей суммы взятки офицер был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Юрий Вингорский
показать весь комментарий07.12.2020 22:19 Ответить Мне нравится 0
Alex Rud #391212
показать весь комментарий08.12.2020 06:33 Ответить Мне нравится 0
Alexey Timofeev #468147
показать весь комментарий07.12.2020 22:30 Ответить Мне нравится 0
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