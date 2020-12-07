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На Харьковщине офицер военкомата задержан на взятке 600 долл., - военная прокуратура. ФОТО

При получении взятки задержан начальник отделения одного из районных военкоматов Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

На Харьковщине офицер военкомата задержан на взятке 600 долл., - военная прокуратура 01

Майор М. за взятку в сумме 600 долларов обещал обеспечить непризыв на срочную военную службу и выдачу военного билета.

7 декабря непосредственно после получения всей суммы взятки офицер был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

На Харьковщине офицер военкомата задержан на взятке 600 долл., - военная прокуратура 02

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На Харьковщине офицер военкомата задержан на взятке 600 долл., - военная прокуратура 03

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Смотрите: Сотрудник военкомата на Хмельнитчине задержан на взятке 1,1 тыс. долл. , - военная прокуратура. ФОТО

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взятка (6158) Харьковщина (5577) Военная прокуратура (933) военкомат (458)


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как гаварил бацька, их нужно пэрэтрахивать каждые полгода. дабы не успевали обжиться накомствами с врачами. военком без врачей ноль. почему разговор только об одной морде-лица?
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07.12.2020 22:19 Ответить
Тоесть вариант потерять дело призывника вы не рассматриваете? Говорят просто кладут нечаяно ненату полку и дело с концом, зачем себе карму диагнозами портить мож пригодится еще
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08.12.2020 06:33 Ответить
що ж так дешево? звичайна такса 1000-2000 баксів
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07.12.2020 22:30 Ответить
 
 