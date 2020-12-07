На Харьковщине офицер военкомата задержан на взятке 600 долл., - военная прокуратура. ФОТО

При получении взятки задержан начальник отделения одного из районных военкоматов Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Майор М. за взятку в сумме 600 долларов обещал обеспечить непризыв на срочную военную службу и выдачу военного билета.

7 декабря непосредственно после получения всей суммы взятки офицер был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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