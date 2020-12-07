В центре оккупированного Севастополя вывесили новогоднее поздравление с Лениным и Сталиным. ФОТО

В центре оккупированного Севастополя разместили новогоднее поздравление с портретами Иосифа Сталина и Владимира Ленина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Баннер вывесили недалеко от офиса местной ячейки КПРФ. Между портретами Сталина и Ленина изобразили награду советского периода – Орден Победы. Венчает композицию надпись "С Новым годом!".

Традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после оккупации Крыма и Севастополя Россией в 2014 году. На плакатах изображали молодого Ленина, Надежду Крупскую и Сталина.

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