Модульный военный городок "Новоалексеевка" построен на Херсонщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж
В Херсонской состоялось открытие полевого лагеря модульного типа "Новоалексеевка". Он предназначен для подразделений, подчиненных командованию Объединенными силами ВСУ, которые несут боевую службу на южном направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
"Проект реализован в соответствии с лучшими мировыми практиками. Минобороны, как заказчик строительства, ориентировалось на аналогичные лагеря наших партнеров по Североатлантическому альянсу", - говорится в сообщении.
Объект имеет общую площадь 3,42 гектара, из которой 790 квадратных метров приходится на жилую зону.
Военный лагерь полностью автономный, имеет все необходимые для быта и несения службы коммуникации - электросети, водопровод и канализацию и состоит из 46 разнофункциональных модулей. В частности, 24 из них рассчитаны на проживание личного состава, 4 - для питания, 2 - для медицинского обеспечения, 5 - для инженерно-технического обеспечения, 1 - для бытовых нужд и 7 модулей имеют специальное назначение.
Городок за три месяца был построен силами 26-й отдельной бригады Государственной специальной службы транспорта Украины. Строительство объекта началось в сентябре этого года.
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Там небагато місця - кондиціонер в будь-якому випадку буде комусь віяти...
иначе обиделось бы
"ни один из этих материалов не предназначен для использования в качестве лицевого, финишного слоя отделки..."
Контейнер+пінопласт+OSB. Не найгірший варіант,але й не жир.
І на яку чисельність розраховане це містечко ? На батальйон вистачить ? А в нас бригади без ППД бомжують.
Понятно, что стулья складные, но можно же было сделать площадь соприкосновения с полом больше (проще говоря - не "ножки", а замкнутую конструкцию, по типу складных стульев для рыбаков).
Нужно еще видео снять, как на этот стол продукты ставят и как человек на стул при такой опоре садится
И, кстати говоря, видно что столовая - нифига не модульная, а обычная совковая палатка
А так, в целом, такой модульный городок лучше конечно, чем палатки и землянки