На Житомирщине бойцы 95-й ОДШБр провели ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин "Козак-2". ФОТОрепортаж
В Житомирской области десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады провели тактических занятий с ночной стрельбой из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин "Козак-2".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Десантно-штурмовых войск.
Также были отработаны действия командиров отделений в управлении подразделениями и их огнем в ночное время суток.
Выполнять задачи ночью гораздо сложнее, поскольку нужно четко знать порядок действий и быстро ориентироваться в обстановке ограниченной видимости.Личный состав десантно-штурмовых подразделений использовал приборы ночного видения, а на машинах - соответствующие приборы наблюдения.
По словам командира десантно-штурмового подразделения, такие стрельбы показывают уровень подготовки военнослужащих, расчетов и экипажей бронемашин
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Я стежу за новинами про армію, але вже не аж так розбираюся у зброї і техніці, щоб визначити по фото.
От набої сподобалися в кулуметі, великий калібр. Добре.