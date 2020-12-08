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На Житомирщине бойцы 95-й ОДШБр провели ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин "Козак-2". ФОТОрепортаж

В Житомирской области десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады провели тактических занятий с ночной стрельбой из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин "Козак-2".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Десантно-штурмовых войск.

На Житомирщине бойцы 95-й ОДШБр провели ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин Козак-2 01

Также были отработаны действия командиров отделений в управлении подразделениями и их огнем в ночное время суток.

На Житомирщине бойцы 95-й ОДШБр провели ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин Козак-2 02
На Житомирщине бойцы 95-й ОДШБр провели ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин Козак-2 03
На Житомирщине бойцы 95-й ОДШБр провели ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин Козак-2 04

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На Житомирщине бойцы 95-й ОДШБр провели ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин Козак-2 05

Выполнять задачи ночью гораздо сложнее, поскольку нужно четко знать порядок действий и быстро ориентироваться в обстановке ограниченной видимости.Личный состав десантно-штурмовых подразделений использовал приборы ночного видения, а на машинах - соответствующие приборы наблюдения.

На Житомирщине бойцы 95-й ОДШБр провели ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин Козак-2 06
На Житомирщине бойцы 95-й ОДШБр провели ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин Козак-2 07
На Житомирщине бойцы 95-й ОДШБр провели ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин Козак-2 08

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На Житомирщине бойцы 95-й ОДШБр провели ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин Козак-2 09

По словам командира десантно-штурмового подразделения, такие стрельбы показывают уровень подготовки военнослужащих, расчетов и экипажей бронемашин

Автор: 

оборона (5205) военные учения (3457) 95 отдельная десантно-штурмовая бригада (125) Десантно-штурмовые войска (218) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+11
Класно. Молодці.
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08.12.2020 01:31
+4
у "фельдмарашала" горит - на фотко Дашка модернизирована Доником и КО
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08.12.2020 01:32
+3
Было б в разы эффективнее ежели бойцы проводили "учебно-неприцельные" стрельбы по донсепарам,чем впустую тратить дорогостоящие патроны на житомирщине..
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08.12.2020 09:45
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Класно. Молодці.
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08.12.2020 01:31 Ответить
у "фельдмарашала" горит - на фотко Дашка модернизирована Доником и КО
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08.12.2020 01:32 Ответить
Це через них був конфлікт з Савельєвим ?
Я стежу за новинами про армію, але вже не аж так розбираюся у зброї і техніці, щоб визначити по фото.
От набої сподобалися в кулуметі, великий калібр. Добре.
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08.12.2020 01:45 Ответить
*кулеметі
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08.12.2020 01:45 Ответить
угу
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08.12.2020 01:46 Ответить
Чим гірший станок, зроблений Савельєвим і однодумцями?
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08.12.2020 08:03 Ответить
Ага молодці. Для нашої армії провести тренувальні стрільби це прирівнюється до подвигу!
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08.12.2020 09:48 Ответить
шож тут классного? после первого выстрела из дшк зарево от выстрела видно за километр.
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08.12.2020 01:34 Ответить
нунуну
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08.12.2020 01:37 Ответить
А при бойовому використанні зарево і по той бік. Тільки від розривів пуканів!
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08.12.2020 03:07 Ответить
Так это же учения! Днем надо стрелять из ДШК!
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08.12.2020 06:10 Ответить
На Житомирщине бойцы 95-й ОДШБр провели ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин "Козак-2" - Цензор.НЕТ 5761На Житомирщине бойцы 95-й ОДШБр провели ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин "Козак-2" - Цензор.НЕТ 5051
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08.12.2020 08:01 Ответить
А де виготовляють патрони, і як ці навчаня корелюють з війною 21 віку? Як би ці стрільби провели безпілотники то це була б велика подія, у даному випадку ми маємо анахронізм військових дій , на фоні коли не виконано жодної оборонної програми, коли так і не збудовано, ні високоточних балістичних ракет , ні безпілотників, ні патронного заводу нічого! Це щось нагадує маневри 30 років минулого століття. При цьому народу так зброю і не дозволили, щоб хоч він в партизанських загонах подібно до руху гайдамаків захистив Україну, бо ці ЗЕ і його ЄР колаборанять з ворогом України, розкарадають країну і влаштовують подібні ні дочого не здатні маневри
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08.12.2020 08:54 Ответить
Было б в разы эффективнее ежели бойцы проводили "учебно-неприцельные" стрельбы по донсепарам,чем впустую тратить дорогостоящие патроны на житомирщине..
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08.12.2020 09:45 Ответить
 
 