На Житомирщине бойцы 95-й ОДШБр провели ночные стрельбы из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин "Козак-2". ФОТОрепортаж

В Житомирской области десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады провели тактических занятий с ночной стрельбой из крупнокалиберных пулеметов и вооружения бронемашин "Козак-2".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Десантно-штурмовых войск.

Также были отработаны действия командиров отделений в управлении подразделениями и их огнем в ночное время суток.







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Выполнять задачи ночью гораздо сложнее, поскольку нужно четко знать порядок действий и быстро ориентироваться в обстановке ограниченной видимости.Личный состав десантно-штурмовых подразделений использовал приборы ночного видения, а на машинах - соответствующие приборы наблюдения.







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По словам командира десантно-штурмового подразделения, такие стрельбы показывают уровень подготовки военнослужащих, расчетов и экипажей бронемашин